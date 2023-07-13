4 день

Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)

С 06:30 Завтрак в отеле.

10:00 Отправление загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем - одной из самых полноводных рек не только России, но и мира.

По пути остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», откуда открывается великолепный вид на Енисей.

На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину в честь литературного героя одноименного рассказа Виктора Петровича Астафьева.

Также вы побываете на родине писателя в селе Овсянка, где работники дома-музея с удовольствия расскажут о его жизни, творчестве и увлечениях.

После обеда посещение набережной города Дивногорск, признанной в 2019 году одним из лучших общественных пространств России.

Далее вас ждет внешний осмотр плотины Красноярской ГЭС – второй по мощности ГЭС в России.

Вы узнаете об уникальных инженерных решениях, использованных при ее строительстве.

С июня по сентябрь включительно - кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.

Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море!

Так в народе называют Красноярское водохранилище за его огромные размеры.

Длина водохранилища 388 километров, площадь зеркала 2 тысячи кв. км, полный объем 73,3 куб. км.

Громадный резервуар чистой пресной воды, заполненный в 1960-1970 годах, расположен на Енисее за плотиной ГЭС.

С октября по май включительно - кульминацией дня станет посещение фанпарка «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город и на бескрайнюю тайгу национального парка «Красноярские Столбы».

Это место семейного отдыха и развлечений в любое время года: в формате горнолыжного комплекса зимой и парка отдыха и развлечений летом и в межсезонье.

Фанпарк расположен в черте города, на правом берегу Енисея, в отрогах Восточных Саян, в долине горной речки Базаиха.

18:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Размещение в отеле «Ibis» 3*

Завтрак в отеле, обед в кафе, ужин самостоятельно.

Километраж дня – 110 км на автобусе.