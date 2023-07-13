Вас ждет познавательная обзорная экскурсия по городу, два музея – Краеведческий и дом-музей известного писателя Виктора Петровича Астафьева, два дня в тишине сибирской тайги в национальном парке "Столбы", осмотр плотины Красноярской ГЭС и водная прогулка на катере по Красноярскому морю.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Красноярску
Прибытие в Красноярск.
Самостоятельный трансфер в город.
Заселение в отель «Ibis» 3* (ул. Карла Маркса, 123) с 14:00.
Раннее заселение в гостиницу Ibis возможно с 06:00 (за дополнительную плату).
Отдых.
В 14:00 Встреча в фойе гостиницы.
14:00-18:00 Авто-пешая обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.
Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.
Завтрак, обед и ужин самостоятельно.
Размещение в гостинице Ibis 3*.
Красноярские Столбы
06:30-10:30 Завтрак в отеле.
До 12:00 Освобождение номеров.
12:00 Выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».
Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивительный по красоте и разнообразию, потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами, уникальной сибирской природой.
Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе местных жителей для сохранения живописного уголка от варварской рубки леса и добычи природного камня.
Автобус доставит вас до кордона «Нарым», около 40 минут в пути.
Сдача вещей в камеру хранения.
Встреча с проводником.
Свое название «Столбы» получили не случайно.
Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов.
Почти все скалы национального парка имеют имена.
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).
Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и др.
Обед и ужин на территории нац. парка.
Размещение в благоустроенных номерах гостиничного комплекса на территории национального парка «Красноярские Столбы».
Завтрак в гостинице, обед и ужин на территории нац. парка (привозное питание).
Самая длинная лестница России
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Выезд с национального парка и отправление к самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте.
Длина лестницы – 1200 метров, состоит она из 1683 ступеней.
Посещение этого объекта не требует специальной физической подготовки, подъем займет порядка 40 минут, спуск – 20 минут.
С видовых площадок открывается потрясающая панорама на горы и окрестности реки Базаихи.
Здесь Вы сможете сделать необычайно красивые фотографии.
14:00 Заселение в отель «Ibis» 3*.
Свободное время в городе.
Обед, ужин самостоятельно.
За дополнительную плату возможна организация дегустационного сета сибирской кухни в одном из лучших ресторанов Сибири (бронирование не менее, чем за сутки).
Размещение в отеле «Ibis» 3*.
Завтрак в нац. парке, обед и ужин самостоятельно.
Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)
С 06:30 Завтрак в отеле.
10:00 Отправление загород Красноярска.
Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем - одной из самых полноводных рек не только России, но и мира.
По пути остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», откуда открывается великолепный вид на Енисей.
На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину в честь литературного героя одноименного рассказа Виктора Петровича Астафьева.
Также вы побываете на родине писателя в селе Овсянка, где работники дома-музея с удовольствия расскажут о его жизни, творчестве и увлечениях.
После обеда посещение набережной города Дивногорск, признанной в 2019 году одним из лучших общественных пространств России.
Далее вас ждет внешний осмотр плотины Красноярской ГЭС – второй по мощности ГЭС в России.
Вы узнаете об уникальных инженерных решениях, использованных при ее строительстве.
С июня по сентябрь включительно - кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.
Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море!
Так в народе называют Красноярское водохранилище за его огромные размеры.
Длина водохранилища 388 километров, площадь зеркала 2 тысячи кв. км, полный объем 73,3 куб. км.
Громадный резервуар чистой пресной воды, заполненный в 1960-1970 годах, расположен на Енисее за плотиной ГЭС.
С октября по май включительно - кульминацией дня станет посещение фанпарка «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город и на бескрайнюю тайгу национального парка «Красноярские Столбы».
Это место семейного отдыха и развлечений в любое время года: в формате горнолыжного комплекса зимой и парка отдыха и развлечений летом и в межсезонье.
Фанпарк расположен в черте города, на правом берегу Енисея, в отрогах Восточных Саян, в долине горной речки Базаиха.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Размещение в отеле «Ibis» 3*
Завтрак в отеле, обед в кафе, ужин самостоятельно.
Километраж дня – 110 км на автобусе.
Отъезд
06:30-10:30 Завтрак в отеле.
До 12:00 Освобождение номеров.
Завершение тура.
Самостоятельный отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3* и в номерах гостиницы национального парка «Красноярские Столбы»
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|49 000
|14 500
Варианты проживания
Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3
Отель Ibis Красноярск Центр – это сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея. Открыта в 2015 году. Завтраки – шведский стол. Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.
В номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.
Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»
На территории национального парка «Красноярские Столбы» туристы проживают в гостиничных номерах научно-познавательного центра «Нарым», находящихся на втором этаже административного здания. В каждом номере санузел с душевой кабиной, две односпальные кровати, набор посуды. На этаже расположен кулер с водой, холодильник, микроволновая печь. Питание группы привозное.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в отеле "Ibis" 3* (3 ночи) и в гостиничных номерах НПЦ "Нарым" на территории нац. парка "Красноярские Столбы" (1 ночь)
- Питание по программе (З-4/ О-2/ У-1)
- Услуги гида по программе
- Услуги проводника в нац. парке в день 2
- Транспортное обслуживание по программе
- Рекреационный сбор в нац. парке
- Билеты в Краеведческий музей
- Билеты канатно-кресельную дорогу в фанпарке «Бобровый лог» (октябрь-май) или часовая водная прогулка (июнь-сентябрь)
- Страховка от несчастного случая
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Встреча (проводы) на ж/д вокзале или в аэропорту
- Дополнительные услуги в фанпарке «Бобровый лог»
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Спиртные напитки
- Ранний заезд в отель «Ibis» 3* двухместный номер - 4600 руб/чел
- Ранний заезд в отель «Ibis» 3* одноместный номер - 7300 руб/чел
- Трансфер на встречу/проводы отель-аэропорт-отель - 3000 руб. (л/а) в одну сторону
- Трансфер на встречу/проводы отель-ж/д вокзал-отель - 1800 руб. (л/а) в одну сторону
- Ужин в ресторане «Tunguska» + трансфер в ресторан и обратно - 9500 руб/чел
- Ужин в ресторане «Tunguska» (с винным сопровождением) + трансфер в ресторан и обратно - 13 500 руб/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт, медицинская страховка);
- удобная одежда для пеших прогулок и отдыха на природе в соответствии с сезоном.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура включена страховка от укуса клеща. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встреча группы с гидом происходит в день начала тура в 14:00 в лобби отеля «Ibis» (ул. Карла Маркса, 123).
Гид встречает туристов с табличкой
Контакты гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
Заселение в отель после 14:00, багаж вы можете оставить в камере хранения. За доп. плату возможен ранний заезд.
КАК ДОБРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗ АЭРОПОРТА КРАСНОЯРСКА
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 150 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72. Предварительное расписание автобусного маршрута.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.
Трансферы не входят в стоимость тура.
По запросу организуются индивидуальные трансферы на встречу и проводы.
Стоимость в одну сторону: аэропорт-отель / отель-аэропорт – 3000 рублей; жд вокзал-отель / отель-жд вокзал – 1800 рублей (легковой автомобиль).
Какая погода в Красноярске?
Климат Красноярска – резко континентальный.
В июне и июле – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. В национальном парке «Красноярские Столбы» можно встретить клещей, рекомендуем регулярно осматриваться и пользоваться репеллентами.
В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми.
Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода 15-20С, но ночи уже прохладные +10С. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.
В октябре возможно выпадение первого снега. Средняя температура +5С.
Есть ли комары и клещи?
Если вы путешествуете в мае, июне и первой половине июля обязательно возьмите с собой репелленты от клещей. Весна и начало лета время активности клещей. Необходимо регулярно осматриваться и обрабатывать одежду репеллентами. Одежда в это время должна быть максимально закрытой при посещении нац. парка "Красноярские Столбы". Туристы обеспечиваются страховкой от укуса клеща, которая дает право на бесплатное исследование клеща на инфекции, консультацию врача инфекциониста и лечение в случае необходимости.
Будет ли сотовая связь?
Сотовая связь работает с перебоями в национальном парке "Красноярские Столбы". Wi-Fi в лесу отсутствует.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Условия проживания почти везде были очень комфортные. Еда - великолепная. Гид Анастасия Горожанкина - очень знающая, заботливая, приветливая. В общем все супер!
Город замечательный. Прекрасная организация на месте. Благодарность куратору тура Ольге, гиду Наталье, водителю Ивану. Проводник-столбист Виталий - вообще легенда! Очень удачно, что все экскурсии - в рабочее время. Вечера свободны. Можно пройти по отдельным местам, что непонятно - гиды разъяснят. Консультации по телефону - практически в любое время. Отдельная тема - столбы! Атмосфера на "Нарыме" очень тёплая и дружественная. Столбисты (во всяком случае те, с кем мы общались) - очень дружелюбные и отзывчивые люди. Виталий сводил нас на закат посмотреть с площадки одной из высот (сверх программы). Вид - великолепный! Поил чаем из трав. Опять же сверх программы, на веранде дома столбистов, показывал фотографии, рассказывал байки и легенды. В качестве пожелания хотелось бы реорганизовать питание на столбах. У нас в программе было написано, что ужин, обед и пр. - у столбиста. А по факту кормили привезённой из столовой едой. Ели все у себя в домиках. Претензий, конечно нет. Всё прекрасно и вкусно, но столбисты рассказывали, как они раньше сами кормили туристов. Мариновали мясо, потом всей группой вечером жарили на мангале. Чаем опять же поили своим. По-моему это внесло бы особую "изюминку" в посещение этого замечательного места. А так - всем спасибо! Отдохнули замечательно.