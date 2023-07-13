Выходные в Красноярске

Групповой тур в Красноярске
4.7
3 отзыва
Сочетание современности, этнографии Сибири и нетронутых заповедных зон. Летний отдых на берегу Енисея, в городе-миллионнике по соседству с природой.

Вас ждет познавательная обзорная экскурсия по городу, два музея – Краеведческий и дом-музей известного писателя Виктора Петровича Астафьева, два дня в тишине сибирской тайги в национальном парке "Столбы", осмотр плотины Красноярской ГЭС и водная прогулка на катере по Красноярскому морю.
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
Выходные в Красноярске
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Что вас ожидает:

Водная прогулка
Водная прогулка
С ветерком промчимся на катере по Красноярскому морю (июнь-сентябрь)
Вкус Сибири
Вкус Сибири
Отведаем обед в лесной избе с традиционной домашней кухней
Заповедная тишина парка "Столбы"
Заповедная тишина парка "Столбы"
Разместимся в уникальных гостевых домиках в самом сердце национального парка
Самая длинная лестница в России
Самая длинная лестница в России
Сделаем необычайные фото с видовых площадок на горы и окрестности реки Базаихи

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Красноярску

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер в город.

Заселение в отель «Ibis» 3* (ул. Карла Маркса, 123) с 14:00.

Раннее заселение в гостиницу Ibis возможно с 06:00 (за дополнительную плату).

Отдых.

В 14:00 Встреча в фойе гостиницы.

14:00-18:00 Авто-пешая обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.

Экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.

Завтрак, обед и ужин самостоятельно.

Размещение в гостинице Ibis 3*.

Обзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Красноярские Столбы

06:30-10:30 Завтрак в отеле.

До 12:00 Освобождение номеров.

12:00 Выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».

Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивительный по красоте и разнообразию, потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами, уникальной сибирской природой.

Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе местных жителей для сохранения живописного уголка от варварской рубки леса и добычи природного камня.

Автобус доставит вас до кордона «Нарым», около 40 минут в пути.

Сдача вещей в камеру хранения.

Встреча с проводником.

Свое название «Столбы» получили не случайно.

Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов.

Почти все скалы национального парка имеют имена.

Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).

Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и др.

Обед и ужин на территории нац. парка.

Размещение в благоустроенных номерах гостиничного комплекса на территории национального парка «Красноярские Столбы».

Завтрак в гостинице, обед и ужин на территории нац. парка (привозное питание).

Красноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские Столбы
3 день

Самая длинная лестница России

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Выезд с национального парка и отправление к самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте.

Длина лестницы – 1200 метров, состоит она из 1683 ступеней.

Посещение этого объекта не требует специальной физической подготовки, подъем займет порядка 40 минут, спуск – 20 минут.

С видовых площадок открывается потрясающая панорама на горы и окрестности реки Базаихи.

Здесь Вы сможете сделать необычайно красивые фотографии.

14:00 Заселение в отель «Ibis» 3*.

Свободное время в городе.

Обед, ужин самостоятельно.

За дополнительную плату возможна организация дегустационного сета сибирской кухни в одном из лучших ресторанов Сибири (бронирование не менее, чем за сутки).

Размещение в отеле «Ibis» 3*.

Завтрак в нац. парке, обед и ужин самостоятельно.

Самая длинная лестница РоссииСамая длинная лестница России
4 день

Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)

С 06:30 Завтрак в отеле.

10:00 Отправление загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге, можно насладиться величественным Енисеем - одной из самых полноводных рек не только России, но и мира.

По пути остановка на смотровой площадке «Царь-Рыба», откуда открывается великолепный вид на Енисей.

На площадке установлена скульптура осетра в реальную величину в честь литературного героя одноименного рассказа Виктора Петровича Астафьева.

Также вы побываете на родине писателя в селе Овсянка, где работники дома-музея с удовольствия расскажут о его жизни, творчестве и увлечениях.

После обеда посещение набережной города Дивногорск, признанной в 2019 году одним из лучших общественных пространств России.

Далее вас ждет внешний осмотр плотины Красноярской ГЭС – второй по мощности ГЭС в России.

Вы узнаете об уникальных инженерных решениях, использованных при ее строительстве.

С июня по сентябрь включительно - кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.

Богат и удивителен Красноярский край, ведь у него есть даже собственное море!

Так в народе называют Красноярское водохранилище за его огромные размеры.

Длина водохранилища 388 километров, площадь зеркала 2 тысячи кв. км, полный объем 73,3 куб. км.

Громадный резервуар чистой пресной воды, заполненный в 1960-1970 годах, расположен на Енисее за плотиной ГЭС.

С октября по май включительно - кульминацией дня станет посещение фанпарка «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город и на бескрайнюю тайгу национального парка «Красноярские Столбы».

Это место семейного отдыха и развлечений в любое время года: в формате горнолыжного комплекса зимой и парка отдыха и развлечений летом и в межсезонье.

Фанпарк расположен в черте города, на правом берегу Енисея, в отрогах Восточных Саян, в долине горной речки Базаиха.

18:00 Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Размещение в отеле «Ibis» 3*

Завтрак в отеле, обед в кафе, ужин самостоятельно.

Километраж дня – 110 км на автобусе.

Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)Экскурсия загород Красноярска (часть программы зависит от даты заезда)
5 день

Отъезд

06:30-10:30 Завтрак в отеле.

До 12:00 Освобождение номеров.

Завершение тура.

Самостоятельный отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis Krasnoyarsk 3* и в номерах гостиницы национального парка «Красноярские Столбы»

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-хместноедоплата за 1-номестное
49 00014 500

Варианты проживания

Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3

3 ночи

Отель Ibis Красноярск Центр – это сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея. Открыта в 2015 году. Завтраки – шведский стол. Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.

В номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.

Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3

Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»

1 ночь

На территории национального парка «Красноярские Столбы» туристы проживают в гостиничных номерах научно-познавательного центра «Нарым», находящихся на втором этаже административного здания. В каждом номере санузел с душевой кабиной, две односпальные кровати, набор посуды. На этаже расположен кулер с водой, холодильник, микроволновая печь. Питание группы привозное.

Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»Научно-познавательный городок «Кордон Нарым»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в отеле "Ibis" 3* (3 ночи) и в гостиничных номерах НПЦ "Нарым" на территории нац. парка "Красноярские Столбы" (1 ночь)
  • Питание по программе (З-4/ О-2/ У-1)
  • Услуги гида по программе
  • Услуги проводника в нац. парке в день 2
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Рекреационный сбор в нац. парке
  • Билеты в Краеведческий музей
  • Билеты канатно-кресельную дорогу в фанпарке «Бобровый лог» (октябрь-май) или часовая водная прогулка (июнь-сентябрь)
  • Страховка от несчастного случая
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Встреча (проводы) на ж/д вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные услуги в фанпарке «Бобровый лог»
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Спиртные напитки
  • Ранний заезд в отель «Ibis» 3* двухместный номер - 4600 руб/чел
  • Ранний заезд в отель «Ibis» 3* одноместный номер - 7300 руб/чел
  • Трансфер на встречу/проводы отель-аэропорт-отель - 3000 руб. (л/а) в одну сторону
  • Трансфер на встречу/проводы отель-ж/д вокзал-отель - 1800 руб. (л/а) в одну сторону
  • Ужин в ресторане «Tunguska» + трансфер в ресторан и обратно - 9500 руб/чел
  • Ужин в ресторане «Tunguska» (с винным сопровождением) + трансфер в ресторан и обратно - 13 500 руб/чел
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, медицинская страховка);
  • удобная одежда для пеших прогулок и отдыха на природе в соответствии с сезоном.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В программу тура включена страховка от укуса клеща. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча группы с гидом происходит в день начала тура в 14:00 в лобби отеля «Ibis» (ул. Карла Маркса, 123).

Гид встречает туристов с табличкой

Контакты гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

Заселение в отель после 14:00, багаж вы можете оставить в камере хранения. За доп. плату возможен ранний заезд.

КАК ДОБРАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗ АЭРОПОРТА КРАСНОЯРСКА

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 150 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72. Предварительное расписание автобусного маршрута.

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.

Трансферы не входят в стоимость тура.

По запросу организуются индивидуальные трансферы на встречу и проводы.

Стоимость в одну сторону: аэропорт-отель / отель-аэропорт – 3000 рублей; жд вокзал-отель / отель-жд вокзал – 1800 рублей (легковой автомобиль).

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска – резко континентальный.

В июне и июле – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. В национальном парке «Красноярские Столбы» можно встретить клещей, рекомендуем регулярно осматриваться и пользоваться репеллентами.

В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми.

Сентябрь богат различными красками. Преобладают красно-желто-зеленые тона. Обычно в начале сентября стоит теплая погода 15-20С, но ночи уже прохладные +10С. Во второй половине сентября возможны затяжные дожди, температура воздуха опускается до +5 С.

В октябре возможно выпадение первого снега. Средняя температура +5С.

Есть ли комары и клещи?

Если вы путешествуете в мае, июне и первой половине июля обязательно возьмите с собой репелленты от клещей. Весна и начало лета время активности клещей. Необходимо регулярно осматриваться и обрабатывать одежду репеллентами. Одежда в это время должна быть максимально закрытой при посещении нац. парка "Красноярские Столбы". Туристы обеспечиваются страховкой от укуса клеща, которая дает право на бесплатное исследование клеща на инфекции, консультацию врача инфекциониста и лечение в случае необходимости.

Будет ли сотовая связь?

Сотовая связь работает с перебоями в национальном парке "Красноярские Столбы". Wi-Fi в лесу отсутствует.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
13 июля 2023
Тур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам город Красноярск очень понравился, и национальный парк «Красноярские столбы» поистине великолепен с первозданной природой - лесом и скалами. Впечатляет мощь Красноярской ГЭС, прекрасная прогулка на быстроходном катере по Красноярскому водохранилищу!
Условия проживания почти везде были очень комфортные. Еда - великолепная. Гид Анастасия Горожанкина - очень знающая, заботливая, приветливая. В общем все супер!
Тур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам городТур был великолепный. Всего 4 дня, а кажется, как будто 2 недели провели. И сам город
М
16 июля 2022
Приезжали семьёй в Красноярск с 10 по 14 июня (тур "Выходные в Красноярске"). Огромная благодарность сотрудникам «Большой страны». Отдельное спасибо Дарье Щербаковой (моему менеджеру)! Грамотные и своевременные консультации и всё оформление.

Город замечательный. Прекрасная организация на месте. Благодарность куратору тура Ольге, гиду Наталье, водителю Ивану. Проводник-столбист Виталий - вообще легенда! Очень удачно, что все экскурсии - в рабочее время. Вечера свободны. Можно пройти по отдельным местам, что непонятно - гиды разъяснят. Консультации по телефону - практически в любое время. Отдельная тема - столбы! Атмосфера на "Нарыме" очень тёплая и дружественная. Столбисты (во всяком случае те, с кем мы общались) - очень дружелюбные и отзывчивые люди. Виталий сводил нас на закат посмотреть с площадки одной из высот (сверх программы). Вид - великолепный! Поил чаем из трав. Опять же сверх программы, на веранде дома столбистов, показывал фотографии, рассказывал байки и легенды. В качестве пожелания хотелось бы реорганизовать питание на столбах. У нас в программе было написано, что ужин, обед и пр. - у столбиста. А по факту кормили привезённой из столовой едой. Ели все у себя в домиках. Претензий, конечно нет. Всё прекрасно и вкусно, но столбисты рассказывали, как они раньше сами кормили туристов. Мариновали мясо, потом всей группой вечером жарили на мангале. Чаем опять же поили своим. По-моему это внесло бы особую "изюминку" в посещение этого замечательного места. А так - всем спасибо! Отдохнули замечательно.
Е
1 июля 2022
Тур понравился. Городская и загородная экскурсии - прекрасно. Не очень понравилась организация похода на столбы: не учитывались физические возможности участников, не было инструктажа и никто практически не представлял, что ждёт его на тропе. Я верно оценила свои возможности и не пошла на Дикие столбы. А на второй день уже никто из группы не пошёл.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Елена, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Красноярска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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