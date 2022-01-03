Круиз по Енисею класса Люкс
Уникальная местность, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири, погружение в быт, знакомство с традициями, культурой, северной национальной кухней – все это и многое другое ждет вас в этом потрясающем путешествие.
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Красноярск
Встреча в аэропорту и трансфер на теплоход.
Регистрация на борту теплохода по мере прилета. Первая услуга по питанию - обед.
Вариант 1:
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Посещение Караульной горы, Усадьба В. Сурикова.
Автобусная экскурсия по городу, Национальный парк «Красноярские Столбы»
Красноярские столбы - один из самых известных национальных парков России. За 600 миллионов лет отроги Саян под воздействием ветра и воды превратились в огромные базальтовые столбы, возвышающиеся на десятки метров от земли. Хотите новых впечатлений и фотографий, которым все будут завидовать? Вам сюда!
«Красноярские столбы» называют одним из семи чудес России и он представлен к списку Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Вариант 1:
Обед (в городе) в ресторане «Хозяин Тайги».
Автобусная экскурсия по городу, Национальный парк "Красноярские Столбы".
19:30 Отправление.
Казачинские пороги, Енисейск
Казачинский порог — одно из красивейших мест и одна из самых больших природных проблем судоходства на Енисее. Здесь река бурлит и закручивает тугие узлы водоворотов, показывая свой могучий сибирский характер. Пороги включают два переката и два слива и образованы скальными выступами и каменистыми грядами, пересекающими русло реки по всей его ширине. Ширина русла здесь сужается почти в два раза, а общее падение - почти 4 метра. Течение здесь очень быстрое и может достигать 20-22 км/ч, поэтому для судов проход через порог затруднен.
В этот день на борту вас ждут тематические программы, посвящённые дню работников морского и речного флота — профессионального праздника всех, кто работает на гражданских судах.
Енисейск — город-памятник на территории края, который внесён в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда-то эти места славились умелыми ремесленниками и кузнецами, а сейчас все здесь дышит покоем и благодатью: мощеные улочки, древние монастыри, невысокие домики с резными ставнями как образец наивной прелести русского зодчества. Но Енисейск когда-то центром края, во времена "золотой лихорадки" здесь создавались и разрушались огромные денежные состояния. 400 лет истории!
Вариант 1:
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.
Вариант 2:
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением православных храмов Енисейска.
Стоянка 6ч. 30мин.
Отправление в 20:00.
Ярцево
Старейшее село на Енисее расположено двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым.
Благодаря удачному расположению, Ярцево стало одним из первых русских поселений на Енисее, форпостом в освоении Приенисейской Сибири. Ярцево - деревня староверов, людей, которые веками чтят древние обычаи, свои традиции и религиозный уклад. Вы получите уникальную возможность познакомиться с образом жизни и бытом людей, которые живут без телефона и телевизора.
Староверы неохотно пускают к себе в гости, но для нас они сделают исключение.
Вариант 1:
Пешеходная экскурсия по селу. Ярмарка сувениров.
Стоянка 6 часов.
Отправление в 14:00.
Бахта
Поселок среди тайги, в котором живут охотники и рыболовы — еще один интересный пункт большого речного путешествия. В поселке, расположенном среди берез и лиственниц, проживает около 300 человек. Поселок вырос из зимовья, заложенного в 1608 году. Поселением место стало в 1745 г и его первым поселенцем был Сав Андронов. Бахта - настоящий рай для людей, уставших от мегаполиса.
Вы заранее познакомитесь с жителями сибирской глубинки, посмотрев на борту теплохода документальный фильм «Счастливые люди», который рассказывает о промыслах и быте коренного населения.
В Бахте вы увидите настоящие просмоленные сибирские лодки рыбаков и охотников и даже сами сможете порыбачить.
Вариант 1:
Программа в поселке Бахта
Дополнительная программа: Организация рыбалки.
Стоянка: 8ч. 30мин. Отправление: 12:30.
Канготово - одна из крошечных таёжных деревенек, разбросанных вдоль Енисея. У этого места одна удивительная особенность: песчаная коса, намытая Енисеем близ деревни. Выглядит она настолько необычно, что если подобрать правильный ракурс, можно шутить над друзьями, что вы побывали… в пустыне! Летом на этом песчаном острове разбивают свой лагерь кеты - коренной малочисленный народ Сибири. Гостей, которые к ним заглядывают, приглашают заглянуть в лавку ремесленников, а потом - в чум, посидеть у огня и послушать истории о жизни загадочного народа - кетов.
Вариант 1:
Посещение кетского стойбища в Канготово.
Туруханск - Полярный круг
Туруханск, в прошлом именуемый «Монастырским селом», стоит на стрелке в устье Нижней Тунгуски.
Большая часть Туруханского района находится за полярным кругом, поэтому зимние морозы здесь крепкие, до –60°С, а летом столбик термометра доходит до отметки + 35°С. Когда-то эти места славились пушниной – шкуры редкого серебряного песца были «основной валютой» для жителей.
Недаром это животное красуется на гербе Туруханска.
Современникам Туруханский край больше известен как место ссылки политзаключенных. В свое время здесь в деревянных бараках жили дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон, революционер и политический деятель Яков Свердлов и проездом в свою последнюю ссылку в Курейку останавливался Иосиф Джугашвили. Посетив дом-музей Свердлова, вы узнаете много интересных фактов, долгое время бывших под грифом «секретно».
Прибытие: 08:00 Стоянка: 5ч. 00мин. Отправление: 13:00.
Вариант 1:
Программа в г. Туруханск
66°33′44″ - координаты параллели, пролегающей в 120 км к северу от Туруханска, именно эта незримая граница и есть Полярный круг.
Пересечь полярный круг можно как угодно: перешагнуть, перескочить, переехать, вы же перейдете его на теплоходе, но для того, чтобы считаться настоящим полярником, нужно пройти обряд посвящения. По старинной традиции нужно окунуться в Енисей, выпить соленой воды и русской водки. Для вас мы приготовили упрощенный, но все же настоящий вариант ритуала.
Прибытие теплохода в Ермаково в 23:30.
Ермаково - Игарка
Ермаково – одна из известных локаций, привлекающая путешественников со всего мира». Начиная с 1949 года сюда, в административный центр 503-й стройки ГУЛАГа свозили заключенных со всех концов страны — строить Трансполярную магистраль. До 1953 года здесь удалось проложить около 700 километров железной дороги, но спустя несколько месяцев после смерти Сталина все работы были остановлены. «Дорога смерти» унесшая десятки тысяч жизней. Рельсы, прорезающие безмолвную тайгу на сотни километров и уходящие в никуда… Небольшое село Ермаково — незабвенная веха нашей истории. Вы сможете совершить пешее путешествие до заброшенных объектов стройки и лагерей.
Вариант 1:
Экскурсионная программа в п. Ермаково.
Дополнительная программа:
Маршрут с егерем по тайге с осмотром карцера, зоны, электростанции.
Организация рыбалки с инструктором с лодки.
Город, построенный в вечной мерзлоте. Глубина промерзания земли здесь достигает 35 м и участники экспедиции спускаются в Музей вечной мерзлоты, созданный в уникальной подземной пещере учеными. В музее можно увидеть, как выглядят росшие здесь 50 000 лет назад деревья и другие артефакты ушедших эпох, сохраненные подо льдом.
Вариант 1:
Автобусная экскурсия с посещением Краеведческого комплекса.
Тыяха - Дудинка
Этностойбище «Тыяха»: жемчужина Таймыра.
Крайний Север очень самобытен! И вы сами сможете в этом убедиться, побывав на настоящем стойбище северных оленей в «Тыяхе». Коренные жители севера - ненцы, пригласят вас в чум, угостят ароматным северным чаем и расскажут о том, как живется за Полярным кругом. Прелесть в том, что туристов в Заполярье приезжает не так много, поэтому вам будет чем удивить друзей и знакомых.
Тем более с собой на «большую землю» вы привезете уникальные фотографии и редкие сувениры.
Вариант 1:
Посещение этностойбища «ТЫЯХА»
Город «самых северных» достопримечательностей. Речной и морской международный порт Дудинка - место уникальное. Это единственный в мире морской порт, чьи причалы затапливаются во время весеннего половодья.
Вариант 1:
Экскурсионная программа в г. Дудинка.
Дудинка - Плато Путорана (вертолетный тур)
Это самый таинственный заповедник в России. Базальтовое плато, площадью больше Бельгии, возвышающееся на 1600 м над уровнем моря, прорезанное вулканическими озерами и сотнями водопадов. Пространство, практически не затронутое цивилизацией.
Вариант 1:
Вертолетный тур на плато Путорана.
Дудинка
В переводе с ненецкого — место, где хранят боеприпасы, а местные жители ласково называют
Дудинку городом, где швартуются сердца, за то, что здесь крупнейший в Сибири порт.
В краеведческом музее можно увидеть мамонтенка Женю, которому "всего" 45 000 лет.
Завершение программы - высадка
Ранний завтрак на борту теплохода.
Ранняя высадка с борта теплохода (в 12:30 теплоход уже отправляется в новый рейс).
Групповой трансфер в аэропорт г. Норильск (к утренним рейсам; трансфер только в аэропорт).
Теплоход Максим Горький
О ТЕПЛОХОДЕ
«Максим Горький» — четырехпалубный теплоход (проект Q-040, построенный в Австрии) с просторными и дизайнерскими каютами и уникальными общественными пространствами. В 2019-2020 году прошел капитальную модернизацию до уровня 5* по международным стандартам. В результате переоборудования теплохода на шлюпочной палубе разместился большой ресторанно-развлекательный комплекс, на солнечной палубе – зона SPA с тренажерным залом.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Для размещения туристов на борту представлены каюты разных категорий: «Делюкс двухместный», «Делюкс трехместный», каюты для одноместного размещения. В оформлении интерьеров кают использованы этнические мотивы северных народов, которые создают приятную атмосферу. Плавно сменяющиеся виды природы в обзорных окнах гармонично дополнят и подчеркнут колоритную обстановку. В каждой каюте: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V, холодильник, фен, телевизор, сейф.
ПИТАНИЕ
Без национальной кухни невозможно полностью понять историю, прочувствовать особенности традиций, быта и культуры. Специальное меню для теплохода разработал шеф-повар красноярского ресторана сибирской кухни «Хозяин тайги». В качестве эксклюзивного дополнения гостям будет предложен гастрономический рыбный ресторан «Улов дня». В стильной обстановке «Сибирского паба» вас ждет широкий выбор пива и вкуснейших закусок. Почувствуйте вкус Сибири в Енисейской экспедиции.
Организация питания:
- Завтрак, обед – заказная система с включенными напитками: вода, чай, кофе, морс, сок
- Ужин – заказная система по меню с включенными напитками: вода, чай, кофе, морс, пиво, фирменные сибирские настойки (2 порции)
- Бутилированная вода в каюте – ежедневное пополнение
- За дополнительную плату: ресторан à la carte «Улов дня»
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каждый вечер для гостей живая музыка и караоке. Насладитесь выступлениями артистов или станьте участником. В конференц-зале вам прочитают интересные лекции о Сибири приглашенные краеведы – эксперты в истории, астрономии и других науках. Также здесь проводят информационные собрания, где вы сможете еще больше узнать об отдыхе или задать интересующие вас вопросы.
КРУИЗЫ
Экскурсионная программа предусматривает посещение уникальных, отдаленных и самобытных мест, позволяя каждому туристу получить неповторимый опыт участия в экспедиции. Посещение редких природных заповедников, высадки на катерах, походы в тайгу в поисках заброшенной стройки самой северной железной дороги, настоящая сибирская рыбалка, пересечение полярного круга, знакомство с малыми народами Сибири, посещение деревень старообрядцев и настоящих этнических поселений, вертолетный тур в затерянный мир на плато Путорана – все это ждет участников экспедиционной программы.
Варианты проживания
Делюкс (средняя палуба)
К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 205, 206, 217, 218, 221–226.
Двухместная каюта (площадь от 16,7 до 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс (шлюпочная палуба)
К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 301, 302.
Двухместная каюта (площадь до 18,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс* (шлюпочная палуба)
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, душ, санузел, кондиционер, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
1-местная* (средняя палуба)
Одноместная каюта (площадь до 13,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
Делюкс 3-местный (средняя палуба)
К каютам категории Делюкс 3-местный (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 209–216.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), диван (дополнительное место), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, сейф, два окна, розетка 220V.
1-местная (средняя палуба)
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 219, 220, 227, 228.
Одноместная каюта (площадь 8,1 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
Делюкс (главная палуба)
К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 101–118.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной каюте
- Трехразовое питание (в день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки, в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»)
- Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
- Вертолетный тур на Плато Путорана
- Культурная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно из г. Норильск
- Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
- Напитки и закуски в барах
- Телефонная связь
- Посещение сауны и спа
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Путь из Красноярска в Дудинку и обратно проходит с Юга на Север, а его протяженность более двух тысяч километров, температура воздуха может меняться значительно.
Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:
- Защитное средство от насекомых
- Солнцезащитные очки
- Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
- Дождевик либо непромокаемая куртка
- Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
- Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
- Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
- Ветровка или свитер
- Х/б носки
- Футболки
- Х/б нижнее белье
- Шапка или кепка
- Солнцезащитный крем
- Купальный костюм
- Фонарик с запасными батарейками
- Бинокль
- Фотокамера и карты памяти
- Персональная аптечка
- Таблетки от укачивания
- Мягкие чемоданы и компактные сумки
Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание в туре?
Завтрак, обед – заказная система, фиксированная рассадка (вода, чай, кофе, сок, морс – без ограничений);
Ужин – заказная система с включенными напитками (вода, чай, кофе, сок, газированные напитки) без ограничений, сибирские настойки на аперитив 2 порции, фиксированная рассадка.
Можно ли с детьми?
В туре нет ограничений по возрасту.
Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.
Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.
Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.
Как организован трансфер?
Трансферы согласовываются с полетной программой туристов. То есть перед покупкой авиа нужно уточнить сначала, подойдет ли время.
Входят в стоимость трансферы день в день – то есть прилет утром в день начала круиза и по окончанию круиза трансфер в аэропорт.
Некоторые туристы прибывают на день раньше – тогда трансфер обсуждается в отдельном порядке.
Дополнительные документы для иностранных граждан
Требуется специальное разрешение на въезд на территорию Заполярья (Норильск, Дудинка) для иностранных граждан, в т. ч. стран СНГ. Более подробно уточняйте при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.