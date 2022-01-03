3 день

Казачинские пороги, Енисейск

Казачинский порог — одно из красивейших мест и одна из самых больших природных проблем судоходства на Енисее. Здесь река бурлит и закручивает тугие узлы водоворотов, показывая свой могучий сибирский характер. Пороги включают два переката и два слива и образованы скальными выступами и каменистыми грядами, пересекающими русло реки по всей его ширине. Ширина русла здесь сужается почти в два раза, а общее падение - почти 4 метра. Течение здесь очень быстрое и может достигать 20-22 км/ч, поэтому для судов проход через порог затруднен.

В этот день на борту вас ждут тематические программы, посвящённые дню работников морского и речного флота — профессионального праздника всех, кто работает на гражданских судах.

Енисейск — город-памятник на территории края, который внесён в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда-то эти места славились умелыми ремесленниками и кузнецами, а сейчас все здесь дышит покоем и благодатью: мощеные улочки, древние монастыри, невысокие домики с резными ставнями как образец наивной прелести русского зодчества. Но Енисейск когда-то центром края, во времена "золотой лихорадки" здесь создавались и разрушались огромные денежные состояния. 400 лет истории!

Вариант 1:

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.

Вариант 2:

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением православных храмов Енисейска.

Стоянка 6ч. 30мин.

Отправление в 20:00.