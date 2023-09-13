Круизы и туры по воде в Красноярске

Найдено 4 тура в категории «Круизы» в Красноярске, цены от 130 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Начало: г. Норильск
«В этом вы убедитесь, начав круиз в городе Норильск, а завершив его в Красноярске»
3 июля в 10:00
23 июля в 10:00
158 700 за человека
От Норильска до Красноярска по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От Норильска до Красноярска по Енисею
Начало: г. Норильск
«Завершится круиз в Енисейске – городе-музее под открытым небом»
27 июня в 10:00
5 авг в 10:00
130 400 за человека
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Красноярск
«Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан»
5 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 520 100 за человека
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Начало: Красноярск
«Вас ждет захватывающее приключение на катере по «Угрюм-реке» и раскрытие ее главного секрета, поездка на теплоходе по Енисею и познание жизни на большой воде, сказание знаменитой легенды о Ангаре и Енисее и место их судьбоносной встречи»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
147 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был
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    пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!

    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Наш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
  • А
    Антонина
    4 сентября 2023
    Круиз по Енисею
    Уважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
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    познавательности. Столько увидели и узнали. Неповторимой красотой налюбовались. Особая Благодарность гиду Анне Николаевне. Это Исключительно деликатный и многознающий человек. Берегите ее! Возможно больше следует благодарить принимающую сторону за четкость организации и увлекательность экскурсий даже с проведением маленьких шоу. Но обращаясь к вам я надеюсь что все будет озвучено по адресу. Еще раз спасибо всем организаторам круиза. С уважением Антонина Достовалова

  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    От Норильска до Красноярска по Енисею
    Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.
  • Б
    Брук
    25 августа 2023
    От Норильска до Красноярска по Енисею
    Тур отлично скомпонован и проведён. Директор круиза Артемова Н. Г профессиональна и коммуникабельна.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2023
    От Норильска до Красноярска по Енисею
    Все хорошо и разнообразно, вопросов к питанию нет.
  • А
    Андрей
    13 августа 2023
    Круиз по Енисею
    Идея и программа тура по Енисею очень интересная! В Красноярске имеет смысл создать общую группу для участников тура и сопровождающего в
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    whatsapp или Telegram, куда сообщать организационную информацию (например, время отправления утром на экскурсии). Плотину Красноярской ГЭС интереснее смотреть с левого берега (от судоподъёмника), а не с правого берега через забор и колючую проволоку. Было бы полезно заранее увидеть фото кают разных классов на теплоходе. Хотелось более длительных остановок теплохода (1час, хотя бы в Енисейске), а были лстановки только по 15-30 минут. На теплоходе в ресторане, рекомендую организаторам разместить планшет и заносить туда время и длительность остановок. На о. Лама хотелось бы добираться на более скоростных катерах (оптимально 5 часов на туда-обратно), а не 9 часов в дороге, как сейчас. В этом случае, будет больше времени на прогулки. На катерах предусмотреть,мягкие маты на верхней палубе, чтобы было удобнее сидеть на металлической поверхности столько времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Круизы»

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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 130 400 до 520 100. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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