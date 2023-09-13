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Авторский тур
13 дней
Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
Начало: г. Норильск
«В этом вы убедитесь, начав круиз в городе Норильск, а завершив его в Красноярске»
3 июля в 10:00
23 июля в 10:00
158 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От Норильска до Красноярска по Енисею
Начало: г. Норильск
«Завершится круиз в Енисейске – городе-музее под открытым небом»
27 июня в 10:00
5 авг в 10:00
130 400₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Красноярск
«Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан»
5 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 520 100₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Начало: Красноярск
«Вас ждет захватывающее приключение на катере по «Угрюм-реке» и раскрытие ее главного секрета, поездка на теплоходе по Енисею и познание жизни на большой воде, сказание знаменитой легенды о Ангаре и Енисее и место их судьбоносной встречи»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
147 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда13 сентября 2023Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ММарина8 сентября 2023Круиз по ЕнисеюНаш круиз по Енисею состоялся в августе. Это просто подарок судьбы. Масса впечатлений! Особенно эта поездка будет полезна жителям крупных городов. Это совсем другой мир. Рекомендую однозначно.
- ААнтонина4 сентября 2023Круиз по ЕнисеюУважаемые сотрудники турфирмы " Большая страна"Благодарю вас за организацию поездки"круиз по Енисею" Очень интересная как в плане отдыха так и
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ААндрей30 августа 2023Очень интересно и разнообразно, города, музеи, природа Енисея, отличные гостиницы и питание.
- ББрук25 августа 2023Тур отлично скомпонован и проведён. Директор круиза Артемова Н. Г профессиональна и коммуникабельна.
- ННаталья24 августа 2023Все хорошо и разнообразно, вопросов к питанию нет.
- ААндрей13 августа 2023Круиз по ЕнисеюИдея и программа тура по Енисею очень интересная! В Красноярске имеет смысл создать общую группу для участников тура и сопровождающего в
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Круизы»
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Сколько стоит тур в Красноярске в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 130 400 до 520 100. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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