Заезд. Экскурсия по городу Красноярску. Экскурсия к памятнику «Царь-рыба». Красноярская ГЭС. Водная прогулка на катере по Красноярскому морю

Протяженность: 1585 км на теплоходе, 550 км - на автобусе.
Прибытие в а/п города Красноярска.
Групповой трансфер из аэропорта в гостиницу «Красноярск».
Знакомство с Красноярском, сердцем Сибири, начнется с обзорной экскурсии по городу с посещением одного из главных символов Красноярска – часовни Параскевы Пятницы, изображенной на 10-рублевой купюре и находящейся на Караульной горе, откуда город виден как на ладони, наверно, поэтому это место так любят гости Красноярска.
Вы проедете по исторической части города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, бывшими особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, место основания Красноярска, Театральную площадь и многое другое.
После обеда предстоит экскурсия на известную смотровую площадку в д. Слизнево, которая находится на краю отвесной скалы над Енисеем, где расположен красивый памятник, посвященный известному произведению В. П. Астафьева «Царь-рыба».
Здесь вашему взору предстанет удивительная картина: величественные изгибы Енисея, которые откроют панорамный вид пригорода Красноярска с одной стороны, и потрясающие виды енисейских берегов с другой стороны.
Это одно из самых любимых мест отдыха туристов и красноярцев.
Далее вы отправитесь к уникальному сооружению, одной из крупнейших ГЭС мира – Красноярской ГЭС.
Кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.
Размещение в гостинице «Красноярск» 3*
Завтрак и ужин в гостинице, обед в ресторане
100 км на автобусе
Ранний выезд в г. Енисейск.
К обеду прибытие в Енисейск.
Енисейск – колыбель земли сибирской.
Это один из старейших сибирских городов.
С его прошлым нераздельно связана история присоединения Восточной Сибири к России.
В 2019 году городу – памятнику исполняется 400 лет.
Город был заложен в 1619 году отрядом казаков как военная крепость (острог) на левом берегу Енисея в 12 верстах от его притока – Кеми.
На протяжении полутора столетий этот город был главными воротами в Восточную Сибирь.
Енисейск находился в местах плодородных, богатых зверем, рыбой, железом в самом центре важных водных путей.
Благодаря этому Енисейск стал крупным промышленным городом, городом из «сказок тысячи и одной ночи», знаменитым Енисейском, о котором ходили невероятные рассказы и предания.
Многое пережил город за свою богатую событиями четырёхсотлетнюю жизнь: расцвет и упадок, пожары и «золотую лихорадку».
Сегодня город называют «Музеем под открытым небом», он включает в себя 94 памятника архитектуры.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску начнётся с осмотра храмов и купеческих особняков.
В частном музее-усадьбе «Фотоизба» Вы увидите коллекцию антиквариата, любовно собранную Петром Яковлевичем Дроздовым.
Далее поездка на озеро Монастырское, окруженное сосновым бором и ореолом таинственности.
Считается, что купание в озере обладает целебной силой.
23:30 Посадка на т/х «Валерий Чкалов».
Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
На Енисее навигация выполняется на пассажирских рейсовых теплоходах проекта № 588, постройки 1955 г. Обратите внимание, это не туристические теплоходы!
На борту два ресторана, читальный и музыкальный салоны, бар. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах.
Размещение в гостинице г. Енисейска и на теплоходе
Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе
380 км на автобусе
10:00–10:30 Остановка в селе Ярцево.
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона», изданный в 1894 г. упоминает о селе Ярцево: «Небольшие деревни Ярцевское и Дубческое примечательны тем, что они были первыми сельскими поселениями в Енисейском крае, основанными вскоре после постройки Туруханска».
Местные жители встречают теплоход торговыми и сувенирными лавками, дарами земли Енисейской.
15:00–15:30 Остановка в селе Ворогово.
Ниже Ворогово начинается Вороговское многоостровье – Енисей здесь разливается на 20 километров в ширину, русло дробится на десятки островов, отделенных друг от друга причудливыми протоками, везде кругом водная ширь, острова и протоки.
Далее начинается Осиновский порог, а сразу за порогом могучий Енисей входит в Осиновские щёки – пожалуй, самый живописный район в нижнем течении реки.
Енисей здесь с обеих сторон стискивается скалами, образующими узкий каньон, шириной всего 700 метров, при этом глубина реки составляет до 60-ти метров.
Именно здесь, как нигде ощущается мощь великой сибирской реки!
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 150 метров.
19:30–20:00 Остановка в поселке Бор.
Размещение на теплоходе
Завтрак, обед и ужин на теплоходе
609 км на теплоходе
01:00-01:30 Остановка в селе Бахта.
03:00-03:30 Остановка в деревне Чулково.
05:00-06:00 Остановка в деревне Верхнеимбатское.
10:00-10:20 Остановка в деревне Сургутиха.
11:50-12:10 Остановка в селе Верещагино.
13:10-13:30 Остановка в селе Бакланиха.
17:00-17:30 Остановка в деревне Костино.
19:30-20:30 Остановка в поселке Туруханск.
Туруханск расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Поселок, основанный в 1607 году как зимовье, с 1619 г. заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазе.
С 1809 — центр Туруханского края. В 19—20 веках — место ссылки декабристов, политических заключённых, в том числе И. В. Сталина в 1914—1916 гг..
Туруханская земля дала впечатления и образы писателям В. Я. Шишкову для романа «Угрюм-река» и В. П. Астафьеву для знаменитой «Царь-рыбы».
С Туруханским районом были связаны поэт И. Д. Рождественский, художник Г. Г. Батц.
Размещение на теплоходе
Завтрак, обед и ужин на теплоходе
539 км на теплоходе
00:30–01:00 Остановка в деревне Горошиха.
02:00–02:30 Остановка в деревне Курейка. Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
09:00–10:00 Остановка в Игарке.
Игарка расположена в зоне тундры и лесотундры за северным Полярным кругом.
Город построен на вечной мерзлоте.
Именно в этом городе работает знаменитый музей вечной мерзлоты!
Игарка связана с именами знаменитостей.
Здесь в 1935–1941 гг. жил известный писатель В. П. Астафьев.
В 1924 г. в станке Плахино, расположенном на территории, входившей в Игарский район, отбывал ссылку хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий.
В 1935 г. в городе пребывал ученый и полярный исследователь О. Ю. Шмидт.
16:00–17:00 Остановка в селе Потапово.
21:00 Прибытие в Дудинку, трансфер в гостиницу.
Время прибытие ориентировочное, может измениться в связи с погодными условиями.
Размещение в гостинице «Виктория» 3*
Завтрак, обед и ужин на теплоходе
437 км на теплоходе
Пешая обзорная экскурсия по Дудинке.
Экскурсия в Краеведческий музей, где можно будет сфотографироваться в национальных костюмах народов севера.
Таймыр уникален тем, что является особенной национальной территорией, где издревле проживают пять этносов, имеющих богатую самобытную культуру.
У Вас будет уникальная возможность посетить этнический комплекс «Таймыр Моу» (с нганасанского – Таймырская земля), посвященный культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера: Вас ждет участие в обрядах и мастер-классах.
Размещение в гостинице «Виктория» 3*
Завтрак, обед и ужин в кафе
4-5 км пешком
После завтрака выезд в Норильск.
Город Норильск получил такое название от самой местности, где он расположился.
Неподалёку протекает река под названием Норильская (или Норилка, как она наиболее известна среди жителей), а сам город расположился практически у подножья Норильских гор.
О них упоминают в отчётах путешественники Ф. Б. Шмидт, Харитон Лаптев и другие. История Норильлага построена на изломанных судьбах более 500 тысяч политзаключенных, которые отбывали здесь ссылку.
Знаменитые и широко известные люди прошли через Норильлаг: Федоровский, Жак Росси, Гумилев, Козырев, Жженов и многие-многие другие.
Сегодня – это один из крупнейших промышленных центров страны.
Здесь вырабатывается значительная часть всего мирового никеля, а также медь, кобальт и другие, драгоценные и цветные металлы.
Это город – непохожий ни на один другой.
Обзорная экскурсия по Норильску, посещение мемориала Норильская Голгофа, экскурсия в Первый дом Норильска.
Размещение в гостинице «Талнах» 3*
Завтрак, обед, ужин в кафе
150 км на автобусе
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Групповой трансфер в аэропорт Норильска.
Завтрак в гостинице
80 км на автобусе
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное размещение - 11 000 руб.
В гостинице «Красноярск» вам гарантировано великолепное обслуживание, гостеприимный персонал создаст все условия для комфортабельного отдыха и успешного бизнеса. Гостиница располагается в самом центре города на берегу Енисея, на Театральной площади, в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 50 минутах от аэропорта. Дополнительные услуги: доступ к WiFi на всей территории отеля, в здании гостиницы находятся многочисленные кафе, бары, ночные клубы, рестораны, сауна с бассейном, бильярд, салон красоты (солярий, массаж), магазин сувениров, банкоматы (Росбанк, Левобережный), бизнес-центр (компьютер, факс), cейфы и камеры хранения, круглосуточная прачечная. Размещение в двухместных номерах с раздельными или одной большой кроватью, или одноместных номерах (за дополнительную плату). Завтрак - шведский стол. В каждом номере: кондиционер, халат, тапочки, электрочайник, телефон, телевизор с местным и спутниковым телевидением, холодильник; ванна или душевая кабина, фен, полотенца, косметический набор. Адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 94.
Мини-гостиница на 20 номеров находится в 10 минутах ходьбы от Центральной площади города. Размещение в номерах в полутораспальными кроватями, удобства в номере. WiFi на территории всего отеля. В отеле работает кафе и бар. Есть прачечная и сейф.
Адрес: г. Дудинка, ул. Матросова, 14а
Отель «Талнах» - это современный гостиничный комплекс, сочетающий в себе все условия для хорошего отдыха. Интерьер номеров сочетает в себе современную функциональность и практичность для уютного проживания. Все номера оборудованы электронной системой замков и усовершенствованной противопожарной системой. Room Service 24 часа. Размещение туристов в стандартных двухместных номерах с 2 раздельными кроватями, за дополнительную плату - одноместное размещение. Во всех номерах имеется санузел, душ, фен, холодильник, телефон, телевизор. В гостинице есть ресторан, лобби-бар, фитнес зал и сауна. В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. Адрес: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Первопроходцев, 15
На Енисее навигация выполняется на пассажирских рейсовых теплоходах «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» проекта № 588, постройки 1955 г. Обратите внимание, это не туристические теплоходы! Во время круиза туристы будут проживать в каютах 1 класса (1 или 2 мягких дивана, шкаф, умывальник). Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. На борту два ресторана, читальный и музыкальный салоны, бар. На протяжении всего рейса на теплоходе ведется путевая информация по радио.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Требуется специальное разрешение на въезд на территорию Заполярья (Норильск, Дудинка) для иностранных граждан, в т. ч. стран СНГ. Просьба предоставить туроператору копию паспорта и визы в Россию за 60 дней до начала тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На протяжении всего тура (в гостиницах, кафе, на теплоходе) вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием.
Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого вам необходимо заполнить анкету, указав ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
В крупных городах (Норильск, Дудинка, Енисейск, Красноярск) есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает без перебоев. На большей части маршрута по ходу движения теплохода сотовой связи нет (с 3 по 5 день).
На севере Красноярского края и по ходу движения теплохода комаров достаточно много, рекомендуем взять средства защиты (накомарник, репелленты, закрытую одежду). На протяжении тура клещи замечены не были. В Красноярске до середины июля действует сезон клещевой активности, стоит быть внимательными и регулярно осматриваться.
Северная и центральная часть Красноярского края сильно отличается по своему климату.
Норильск и Дудинка:
Средняя температура воздуха в июле и августе – +5-8 С. Средний максимум +17 С. В это время в Заполярье царит Полярный День.
Енисейск и Красноярск в июле. Июль - самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди. В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха ночью и днем. В конце месяца начинает выгорать степь.