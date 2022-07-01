1 день

Заезд. Экскурсия по городу Красноярску. Экскурсия к памятнику «Царь-рыба». Красноярская ГЭС. Водная прогулка на катере по Красноярскому морю

Прибытие в а/п города Красноярска.

Групповой трансфер из аэропорта в гостиницу «Красноярск».

Знакомство с Красноярском, сердцем Сибири, начнется с обзорной экскурсии по городу с посещением одного из главных символов Красноярска – часовни Параскевы Пятницы, изображенной на 10-рублевой купюре и находящейся на Караульной горе, откуда город виден как на ладони, наверно, поэтому это место так любят гости Красноярска.

Вы проедете по исторической части города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, бывшими особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, место основания Красноярска, Театральную площадь и многое другое.

После обеда предстоит экскурсия на известную смотровую площадку в д. Слизнево, которая находится на краю отвесной скалы над Енисеем, где расположен красивый памятник, посвященный известному произведению В. П. Астафьева «Царь-рыба».

Здесь вашему взору предстанет удивительная картина: величественные изгибы Енисея, которые откроют панорамный вид пригорода Красноярска с одной стороны, и потрясающие виды енисейских берегов с другой стороны.

Это одно из самых любимых мест отдыха туристов и красноярцев.

Далее вы отправитесь к уникальному сооружению, одной из крупнейших ГЭС мира – Красноярской ГЭС.

Кульминацией дня станет водная часовая прогулка на катере по Красноярскому морю.

Размещение в гостинице «Красноярск» 3*

Завтрак и ужин в гостинице, обед в ресторане

100 км на автобусе