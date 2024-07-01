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Программа тура по дням
Прибытие. Встреча. Начало путешествия
Прилёт рейсовым самолетом в г. Норильск в аэропорт Алыкель.
Садимся в микроавтобус и выдвигаемся по направлению аэропорт Алыкель — р. Норильская (расстояние 50 км).
На реке Норильская ждёт аэролодка Север-650 или несколько аэролодок, в зависимости от численности группы.
Размещаемся со всеми вещами в аэролодку и движемся по направлению: р. Норильская — р. Талая — озеро Мелкое (вход) — 35 км, до места, где будет стоять плот индивидуальной постройки «Эклипс-3».
Размещаем всех на плоту, проводим инструктаж по технике безопасности.
Плот рассчитан на спальные места для 10 туристов и будет оборудован 3 каютами: 2 каюты 4-местных по типу (купе) и одна каюта 2-местная.
Дополнительно предусмотрено 3 спальных места для обслуживающего персонала.
На плоту приготовление пищи осуществляет повар. Питание на всём маршруте входит в стоимость.
В этот же день движемся по направлению оз. Мелкое — оз. Лама, устье реки Микчангда — 55 км.
Рыбалка на озере Капчук. При желании подъём на гору Фестивальная
Утро. Завтрак.
Группа направляется на рыбалку к оз. Капчук. Основная рыбалка на спиннинг, троллингом на блесну. В озере водятся крупные гольцы, хариус и рыба сиг.
После рыбалки возвращение на плот обед на плоту. Посещение живописного озера Капчук.
Подъём на гору Фестивальная по желанию группы.
Поход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баня
Подъём. Завтрак.
Пеший поход на 3 водопада в правый приток озера Капчук. Радиалка на водопады составит туда и обратно 6 км.
Обед на водопадах. Термос-чай и ланч-боксы.
Обзорная экскурсия по окрестностям озера Капчук. Фото- и видео-туризм.
Возвращение и ночёвка.
На плоту будет организована походная баня (печь буржуйка и палатка).
Поход на водопады у устья реки Бучарама
Подъем. Завтрак.
Прохождение участка озера Ламы от перехода на оз. Капчук до отрогов гор Бучарама и посещение водопадов.
Обед.
Пеший поход на водопады.
Средняя суммарная часть в день составит: 1 Распадок - 2,3 км (туда и обратно), 2 Распадок - 3,3 км (туда и обратно).
Дополнительно берем на водопады термос-чай и ланч-боксы. Все пешие походы проходят без ночёвок налегке — без рюкзаков и скарба.
Обзорная экскурсия по озеру Лама
Пятый день представляет из себя обзорную экскурсию по озеру Лама от места стоянки вокруг озера до устья реки Омон-Юрях. Расстояние 40 км.
В этом водном путешествии мы увидим живописные пейзажи Ламских гор и гор Бучарама.
Приготовление на плоту разных блюд из северных сортов рыб. На плоту будет морозильный ларь на 100 кг. Работает от генератора.
Поход к водопадам у устья реки Кураанах. Походная баня
Утро. Завтрак.
Переход от устья реки Омон-Юрях до устья реки Кураанах (20 км). Водная экскурсия по озеру Лама.
Пеший поход до водопадов в отрогах Ламских гор в устье р. Кураанах. Поход представляет собой радиалку до водопадов 6.5 км (туда и обратно). Фото- и видео-туризм.
Обед. Во время похода к водопадам дополнительно берём на водопады термос с чаем и ланч-боксы.
Ужин и ночёвка на плоту.
На берегу будет организована походная баня (печь буржуйка и палатка).
Рыбалка на щуку
Завтрак. Этот день представляет из себя водную экскурсию по озеру Лама, реке Лама, озеру Мелкому.
Обед.
Рыбалка в реке Лама на крупную щуку.
Возвращение к истоку р. Талая к месту стоянки плота.
Проживание
В туре предусмотрено проживание на маломерном судне индивидуальной постройки «Эклипс-4». Оно было построено и сконструировано специально для путешествий по реке Енисей и за полярным кругом в условиях сурового климата Арктики.
Варианты проживания
Маломерное судно «Эклипс-4»
Судно представляет из себя моторный плот, состоящий из 4 баллонов длиной 20 метров каждый. В каждом баллоне имеется секции для накачивания. Всего в баллонах 18 независимых секций.
Также дополнительная плавучесть обеспечивается пластиковыми емкостями 200 л., 8 штук.
Грузоподъемность плота — 15 тонн.
Конструкция соединений плота выполнена из деревянного бруса 100Х100 мм. На плоту расположен жилой модуль, для комфортного проживания туристов выполненный в форме металлического каркаса с тентом, оборудованный печным отоплением и спальными местами в виде купе.
Имеется камбуз для употребления пищи на 8-10 человек. Есть бойлер для горячей воды, насосная станция, душевая кабина.
Рулевое управление осуществляется из модуля. Кроме этого, модуль оборудован 4-мя пластиковыми окнами и 2-мя пластиковыми дверьми в передней и задней части.
Модуль оборудован электричеством (эл. розетки и ламы освещения).
На плоту имеется биотуалет и генератор электрического тока, холодильник, морозильная камера. Газовая плитка и газовые баллоны на 50 литров.
Маломерное судно оборудовано двумя лодочными моторами (Хонда-130 л. с) и Тохатсу-30 л/с. Кроме этого имеются запасные лодочные моторы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта и обратно.
- Аренда всех транспортных средств
- Питание на всём маршруте
- Проживание на всём маршруте
- Обучение рыбалке, аренда всего оборудования во время путешествия
- Оказание медицинской помощи при необходимости
- Оказание услуг связи
- Гостиница (квартира посуточно) в г. Норильск перед вылетом
- Что не входит
- Авиарейсы до Норильска (аэропорт Алыкель) и обратно
- Спиртные напитки
- Место начала и завершения?
- Россия, Красноярский край, Норильск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак для личных вещей;
- личные туалетные принадлежности;
- лёгкая пуховая или синтепоновая куртка, желательно с капюшоном, свитер;
- носки (2 пары, простые и шерстяные);
- дождевик;
- на голову вязанная шапочка;
- треккинговая обувь, или кроссовки;
- штаны одни теплые, другие лёгкие (типа термобелья).
Участникам будут выдаваться спасательные жилеты, посуда для употребления пищи спиннинги, блесна для спортивно-любительской ловли рыбы.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, страховка в стоимость тура уже включена.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.