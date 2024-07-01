Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана

Групповой тур в Красноярске
Отправляемся в водное путешествие с проживанием на комфортабельном моторном плоту и посещением новых локаций каждый день! Мы увидим озёра Лама и Капчук, поднимемся к водопадам, порыбачим, попробуем новые блюда национальной кухни и сделаем множество красивых снимков.
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
Путешествие по озёрам и водопадам плато Путорана
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Что вас ожидает:

Красота и мощь северных водопадов
Красота и мощь северных водопадов
Посетим 8 водопадов озера Лама в северной части плато Путорана
Озёра плато Путорана
Озёра плато Путорана
Будем любоваться озёрами Лама и Капчук в разное время суток, делая живописные фотографии
Рыбалка и гастрономические изыски
Рыбалка и гастрономические изыски
Горячие блюда от нашего повара каждый день будут разные, а любители рыбалки смогут поймать хариуса, щуку или гольца

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Встреча. Начало путешествия

Прилёт рейсовым самолетом в г. Норильск в аэропорт Алыкель.

Садимся в микроавтобус и выдвигаемся по направлению аэропорт Алыкель — р. Норильская (расстояние 50 км).

На реке Норильская ждёт аэролодка Север-650 или несколько аэролодок, в зависимости от численности группы.

Размещаемся со всеми вещами в аэролодку и движемся по направлению: р. Норильская — р. Талая — озеро Мелкое (вход) — 35 км, до места, где будет стоять плот индивидуальной постройки «Эклипс-3».

Размещаем всех на плоту, проводим инструктаж по технике безопасности.

Плот рассчитан на спальные места для 10 туристов и будет оборудован 3 каютами: 2 каюты 4-местных по типу (купе) и одна каюта 2-местная.

Дополнительно предусмотрено 3 спальных места для обслуживающего персонала.

На плоту приготовление пищи осуществляет повар. Питание на всём маршруте входит в стоимость.

В этот же день движемся по направлению оз. Мелкое — оз. Лама, устье реки Микчангда — 55 км.

Прибытие. Встреча. Начало путешествияПрибытие. Встреча. Начало путешествияПрибытие. Встреча. Начало путешествияПрибытие. Встреча. Начало путешествия
2 день

Рыбалка на озере Капчук. При желании подъём на гору Фестивальная

Утро. Завтрак.

Группа направляется на рыбалку к оз. Капчук. Основная рыбалка на спиннинг, троллингом на блесну. В озере водятся крупные гольцы, хариус и рыба сиг.

После рыбалки возвращение на плот обед на плоту. Посещение живописного озера Капчук.

Подъём на гору Фестивальная по желанию группы.

Рыбалка на озере Капчук. При желании подъём на гору ФестивальнаяРыбалка на озере Капчук. При желании подъём на гору ФестивальнаяРыбалка на озере Капчук. При желании подъём на гору Фестивальная
3 день

Поход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баня

Подъём. Завтрак.

Пеший поход на 3 водопада в правый приток озера Капчук. Радиалка на водопады составит туда и обратно 6 км.

Обед на водопадах. Термос-чай и ланч-боксы.

Обзорная экскурсия по окрестностям озера Капчук. Фото- и видео-туризм.

Возвращение и ночёвка.

На плоту будет организована походная баня (печь буржуйка и палатка).

Поход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баняПоход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баняПоход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баняПоход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баняПоход к трём водопадам у озера Капчук. Походная баня
4 день

Поход на водопады у устья реки Бучарама

Подъем. Завтрак.

Прохождение участка озера Ламы от перехода на оз. Капчук до отрогов гор Бучарама и посещение водопадов.

Обед.

Пеший поход на водопады.

Средняя суммарная часть в день составит: 1 Распадок - 2,3 км (туда и обратно), 2 Распадок - 3,3 км (туда и обратно).

Дополнительно берем на водопады термос-чай и ланч-боксы. Все пешие походы проходят без ночёвок налегке — без рюкзаков и скарба.

Поход на водопады у устья реки БучарамаПоход на водопады у устья реки БучарамаПоход на водопады у устья реки БучарамаПоход на водопады у устья реки БучарамаПоход на водопады у устья реки Бучарама
5 день

Обзорная экскурсия по озеру Лама

Пятый день представляет из себя обзорную экскурсию по озеру Лама от места стоянки вокруг озера до устья реки Омон-Юрях. Расстояние 40 км.

В этом водном путешествии мы увидим живописные пейзажи Ламских гор и гор Бучарама.

Приготовление на плоту разных блюд из северных сортов рыб. На плоту будет морозильный ларь на 100 кг. Работает от генератора.

Обзорная экскурсия по озеру ЛамаОбзорная экскурсия по озеру ЛамаОбзорная экскурсия по озеру ЛамаОбзорная экскурсия по озеру Лама
6 день

Поход к водопадам у устья реки Кураанах. Походная баня

Утро. Завтрак.

Переход от устья реки Омон-Юрях до устья реки Кураанах (20 км). Водная экскурсия по озеру Лама.

Пеший поход до водопадов в отрогах Ламских гор в устье р. Кураанах. Поход представляет собой радиалку до водопадов 6.5 км (туда и обратно). Фото- и видео-туризм.

Обед. Во время похода к водопадам дополнительно берём на водопады термос с чаем и ланч-боксы.

Ужин и ночёвка на плоту.

На берегу будет организована походная баня (печь буржуйка и палатка).

Поход к водопадам у устья реки Кураанах. Походная баняПоход к водопадам у устья реки Кураанах. Походная баняПоход к водопадам у устья реки Кураанах. Походная баня
7 день

Рыбалка на щуку

Завтрак. Этот день представляет из себя водную экскурсию по озеру Лама, реке Лама, озеру Мелкому.

Обед.

Рыбалка в реке Лама на крупную щуку.

Возвращение к истоку р. Талая к месту стоянки плота.

Рыбалка на щукуРыбалка на щукуРыбалка на щуку

Проживание

В туре предусмотрено проживание на маломерном судне индивидуальной постройки «Эклипс-4». Оно было построено и сконструировано специально для путешествий по реке Енисей и за полярным кругом в условиях сурового климата Арктики.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Маломерное судно «Эклипс-4»

7 ночей

Судно представляет из себя моторный плот, состоящий из 4 баллонов длиной 20 метров каждый. В каждом баллоне имеется секции для накачивания. Всего в баллонах 18 независимых секций.

Также дополнительная плавучесть обеспечивается пластиковыми емкостями 200 л., 8 штук.

Грузоподъемность плота — 15 тонн.

Конструкция соединений плота выполнена из деревянного бруса 100Х100 мм. На плоту расположен жилой модуль, для комфортного проживания туристов выполненный в форме металлического каркаса с тентом, оборудованный печным отоплением и спальными местами в виде купе.

Имеется камбуз для употребления пищи на 8-10 человек. Есть бойлер для горячей воды, насосная станция, душевая кабина.

Рулевое управление осуществляется из модуля. Кроме этого, модуль оборудован 4-мя пластиковыми окнами и 2-мя пластиковыми дверьми в передней и задней части.

Модуль оборудован электричеством (эл. розетки и ламы освещения).

На плоту имеется биотуалет и генератор электрического тока, холодильник, морозильная камера. Газовая плитка и газовые баллоны на 50 литров.

Маломерное судно оборудовано двумя лодочными моторами (Хонда-130 л. с) и Тохатсу-30 л/с. Кроме этого имеются запасные лодочные моторы.

Маломерное судно «Эклипс-4»Маломерное судно «Эклипс-4»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта и обратно.
  • Аренда всех транспортных средств
  • Питание на всём маршруте
  • Проживание на всём маршруте
  • Обучение рыбалке, аренда всего оборудования во время путешествия
  • Оказание медицинской помощи при необходимости
  • Оказание услуг связи
  • Гостиница (квартира посуточно) в г. Норильск перед вылетом
Что не входит
  • Авиарейсы до Норильска (аэропорт Алыкель) и обратно
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак для личных вещей;
  • личные туалетные принадлежности;
  • лёгкая пуховая или синтепоновая куртка, желательно с капюшоном, свитер;
  • носки (2 пары, простые и шерстяные);
  • дождевик;
  • на голову вязанная шапочка;
  • треккинговая обувь, или кроссовки;
  • штаны одни теплые, другие лёгкие (типа термобелья).

Участникам будут выдаваться спасательные жилеты, посуда для употребления пищи спиннинги, блесна для спортивно-любительской ловли рыбы.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, страховка в стоимость тура уже включена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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