1 день

Прибытие. Встреча. Начало путешествия

Прилёт рейсовым самолетом в г. Норильск в аэропорт Алыкель.

Садимся в микроавтобус и выдвигаемся по направлению аэропорт Алыкель — р. Норильская (расстояние 50 км).

На реке Норильская ждёт аэролодка Север-650 или несколько аэролодок, в зависимости от численности группы.

Размещаемся со всеми вещами в аэролодку и движемся по направлению: р. Норильская — р. Талая — озеро Мелкое (вход) — 35 км, до места, где будет стоять плот индивидуальной постройки «Эклипс-3».

Размещаем всех на плоту, проводим инструктаж по технике безопасности.

Плот рассчитан на спальные места для 10 туристов и будет оборудован 3 каютами: 2 каюты 4-местных по типу (купе) и одна каюта 2-местная.

Дополнительно предусмотрено 3 спальных места для обслуживающего персонала.

На плоту приготовление пищи осуществляет повар. Питание на всём маршруте входит в стоимость.

В этот же день движемся по направлению оз. Мелкое — оз. Лама, устье реки Микчангда — 55 км.