3 день

Экскурсия на Висячий камень

09:00 – завтрак.

10:00 – начало экскурсии на Висячий камень –одной из главных достопримечательностей парка Ергаки.

Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.

Это очень очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх!

И стоит это всё не небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.

По легенде, столкнуть его может только беременная женщина!

Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.

А с молодцами первый гид прогуляется до перевала Художников, откуда открывается пейзаж на долину Параболы и Зуба Дракона!

Общая протяженность маршрута 12 км и занимает, в среднем, 5 часов.

18:00 – возвращение на б/о Ергаки.

19:00 – ужин.

20:00-23:00 – возможность пойти на вечерние программы от приглашенных гостей.