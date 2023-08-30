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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Выезд из г. Красноярска
Собираемся в краевом центре - г. Красноярск.
Отправление от ТЦ Лента, ул. 9 мая, 70 в 21:00.
Время в пути до природного парка Ергаки - 10 часов.
Экскурсия на Каменный город
08:30 – прибытие в природный парк Ергаки.
09:00 – завтрак.
09:00 – трансфер б/о Ергаки – Каменный город.
10:00 – уникальная экскурсия по Каменному городу.
По легенде этот город является укрепляющим сооружением великого племени Саян, которые были вынуждены уйти с берегов Енисея из-за новых врагов.
Уйдя в горы, они жили в полной безопасности, но нашёлся предатель, который рассказал про тайные тропы к секретному городу.
Враги проникли в город и истребили все население, а скалы каменного города – это обломки некогда великих сооружений, олицетворяющие богатство и невероятные возможности здешнего племени.
17:00 – возвращение на б/о Ергаки.
Заселение в номера.
18:00 – ужин.
Экскурсия на Висячий камень
09:00 – завтрак.
10:00 – начало экскурсии на Висячий камень –одной из главных достопримечательностей парка Ергаки.
Особенность камня в том, что эта глыба не передает своих масштабов на фотографиях.
Это очень очень большой камень, на который необходимо даже специальное снаряжение, чтобы залезть наверх!
И стоит это всё не небольшом участке соприкосновения со скалой, но упасть всё никак не может.
По легенде, столкнуть его может только беременная женщина!
Также на этой экскурсии вы увидите озеро Каровое, скалу Орешек, Спящий Саян, пик Молодежный.
А с молодцами первый гид прогуляется до перевала Художников, откуда открывается пейзаж на долину Параболы и Зуба Дракона!
Общая протяженность маршрута 12 км и занимает, в среднем, 5 часов.
18:00 – возвращение на б/о Ергаки.
19:00 – ужин.
20:00-23:00 – возможность пойти на вечерние программы от приглашенных гостей.
Отъезд
После завтрака желающие могут посетить экскурсию на видовку, находящуюся над базой отдыха.
Отсюда открывается хороший обзор на Ергаки.
Издалека можно увидеть Спящий Саян, пик Молодёжный и другие скалы.
Выезд в Красноярск в 12:00 после выселения (тем, кто планирует пойти на экскурсию необходимо будет заранее собрать вещи и сдать номер).
Прибытие в Красноярск в 21:00.
Проживание
Тур предполагает проживание на базе отдыха “Ергаки”.
Стоимость тура зависит от размещения:
- 4-местный номер – 16 500 руб. /чел;
- 2-местный – 17 200 руб. /чел.
Четырехместное размещение происходит по половому признаку (мужское/женское, независимо от того с кем вы приехали, в том числе дети живут мальчики с мальчиками, девочки с девочками). Если же туристы хотят жить исключительно своей компанией, чтобы никого не разделяли ввиду этого правила, у нас всегда есть возможность доплатить за размещение (двухместное).
Варианты проживания
2-х местный номер
4-х местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Красноярск-Ергаки-Красноярск
- Проживание на базе отдыха Ергаки
- Заброска на 4х4 транспорте в Каменный город
- Услуги аттестованного инструктор-проводника
- Радио-навигационная связь
- Регистрация в МЧС
- Регистрация в визит-центре «Ергаки»
- Завтрак, обед, ужин по программе
- Пропуск в Каменный город
- Страховка от НС
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Красноярска обратно
- Раннее заселение в номер (900р/чел)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
|Дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Кроссовки/треккинговые ботинки
|1 пара
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Тапочки
|1 пара
|Для номера, для бани
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Куртка и брюки ветрозащитные и водоотталкивающие
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Защита головы от Солнца
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Лето всё-таки!
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Купальник, полотенце
|1 штука
|По желанию можно будет искупаться в ледниковых озерах, позагорать на Солнце
(горный загар намного дольше держится, чем морской!). А также ходить в баню.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы.
|ЖЕЛАТЕЛЬНО
|Бутылка для воды, термос для чая
|0,5 литра
|Для экскурсий. Воду можно будет набирать почти во всех ручьях
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Крем/спрей и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты!
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 см для профилактики мозолей, эластичный бинт
|ОБЯЗАТЕЛЬНО
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В Ергаках есть клещи?
Клещей в Ергаках нет, так как не выдерживается необходимый минимум инкубационного периода:) Прохладно и влажно им здесь. НО в мае-начале июня можно встретить гостя на себе или ком-то, который оказался здесь не по своей воли - с дороги люди часто выходят на трассе, отходят в траву и там уже цепляют клещей, которых на себе привозят уже в горы. Быть внимательным тем, кто идёт в Ергаки до конца июня!
Есть ли комары и слепни?
Да, есть. Особенно они активны в июне, когда тают снега. В августе пропадают.
Как обстоят дела с безопасностью относительно медведей?
Абсолютно безопасно. Программа построена только по подготовленным, обустроенным тропам из деревянных настилов, лестниц (частично естественный рельеф). Это популярные места, где регулярно патрулируют инспектора парка. Также инструкторы обеспечены средствами защиты от диких животных (фаеры, горн, газовые баллоны). Вдобавок у природного парка имеется обязательство отстрелить 10 особей в этом сезоне.
Есть ли льготные места для туристов с социальной льготой из Красноярского края?
Да, существует субсидия для жителей Красноярского края (имеющих социальную льготу и подтверждающий документ) с начала июля.
Стоимость льготного места — 4 500 руб. /чел. (при условии наличия льготного места в заезде, уточнять у менеджера).
Для подтверждения требуется льготный документ и паспорт.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Надеюсь снова поехать на Ергаки в следующем году 😊