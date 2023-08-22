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Авторский тур
8 дней
Рыбалка на реках Сибири
Начало: Россия, Красноярск
«Рыбалка в Сибири привлекает не только любителей, но даже профессионалов»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Рыбалка на Тайменя
Начало: Красноярский край Туруханский район п. Келлог
«Вечерняя рыбалка по желанию отдыхающих»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ППолина15 августа 2023Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Животные»
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