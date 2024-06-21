Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки

Групповой тур в Красноярске
Отправляемся в небанальный треккинг «до Висячего камня с базы». Из лагеря в сердце парка Ергаки мы будем делать небольшие радиальные вылазки налегке.

Полюбуемся водопадами и высокогорными озёрами, совершим несколько восхождений, включая подъём на Зуб Дракона, ощутим море свободы и дикость первозданных природных красок.

И сделаем отличные снимки! Маршрут сопровождаем опытными гидами, интересной компанией и отменным питанием на 4500 ккал с неповторяющимся меню.
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Треккинг и восхождение к легендам парка Ергаки
Ближайшие даты:
21
июн
5
июл
19
июл
2
авг
30
авг

Что вас ожидает:

Полное погружение в дикую природу
Полное погружение в дикую природу
Окажемся один на один со звёздным небом, горными озерами, лесами и водопадами
Романтика походов
Романтика походов
Будем проводить время в тёплой компании, пить кофе с видом на горы и ночевать в палатках на природе
Легенды парка Ергаки
Легенды парка Ергаки
Покорим Зуб Дракона, увидим Спящий Саян, Висячий Камень, озеро Художников и множество других локаций

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Красноярске, заброска к лагерю. Треккинг к озеру и перевалу Художников, Буйбинский водопад и оз. Радужное

Стартуем из Красноярска.

Трансфер, прибытие в визит-центр.

Завтракаем и проходим инструктаж. Затем выходим на маршрут.

Посещаем: озеро Уютное, Буйбинский водопад, озеро Радужное.

Переходим через курумник на плато перед Спящим Саяном.

Короткий подъём на перевал Промежуточный, отдых.

Траверс на перевал Художников. Обед.

Спускаемся сперевала Художников.

Посещаем: Титаник, Каменный городок, озеро Гармония, стоянку «Мечта», озеро Художников.

Здесь устанавливаем базовый лагерь и отдыхаем.

Встреча в Красноярске, заброска к лагерю. Треккинг к озеру и перевалу Художников, Буйбинский водопад и оз. РадужноеВстреча в Красноярске, заброска к лагерю. Треккинг к озеру и перевалу Художников, Буйбинский водопад и оз. РадужноеВстреча в Красноярске, заброска к лагерю. Треккинг к озеру и перевалу Художников, Буйбинский водопад и оз. Радужное
2 день

Радиальный поход с восхождением на Зуб Дракона или треккинг на озеро Горных духов с подъёмом на Параболу

Ранний подъём и завтрак, дыхательные практики и разминка перед восхождением.

Дальше делимся на подгруппы. Штурмовая группа идёт в радиальный поход с восхождением на Зуб дракона.

Прогулочная группа уходит гулять на озеро Горных духов и поднимается на Параболу.

Днём — обед, по возвращении в лагерь — ужин и свободное время.

Вечером соберём полевую баню, искупаемся в Малахитовых ваннах и под звездным небом вернёмся в лагерь.

Радиальный поход с восхождением на Зуб Дракона или треккинг на озеро Горных духов с подъёмом на ПараболуРадиальный поход с восхождением на Зуб Дракона или треккинг на озеро Горных духов с подъёмом на ПараболуРадиальный поход с восхождением на Зуб Дракона или треккинг на озеро Горных духов с подъёмом на Параболу
3 день

Переход на озеро Светлое

Завтракаем, собираем лагерь и выходим на маршрут.

Зайдём на озеро Горных Духов, поднимемся на перевал Птица, посетим видовки на Плече птицы, пообедаем и спустимся к озеру Светлое.

Переход на озеро СветлоеПереход на озеро Светлое
4 день

Радиальный поход на пик Динозавр

Завтракаем и выходим на маршрут через озеро Золотарное на перевал Зелёный, поднимаемся к пикам Гамма и Звёздочка.

Вкусно обедаем и начинаем подъём на пик Динозавр. С него можно увидеть Ергаки совершенно с другого ракурса и сделать свои лучшие фотографии. А если повезёт, то будем наблюдать двойную радугу.

Затем спускаемся к озеру и возвращаемся в лагерь.

Радиальный поход на пик ДинозаврРадиальный поход на пик ДинозаврРадиальный поход на пик Динозавр
5 день

Возвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в Красноярск

Завтракаем и идем на прогулку к водопаду Мраморный.

Возвращаемся в лагерь, собираемся и выходим на перевал Учителей. Поднимаемся на пик Учителей и спускаемся к озеру Каровое.

Обед. Заходим на Висячий камень, пробуем его столкнуть и спускаемся по экотропе на озеро Радужное.

Оттуда уже знакомым маршрутом возвращаемся к точке старта.

По возвращении к визит-центру нас будет ждать баня.

Сбриваем 5-дневные бороды и отправляемся обратно в Красноярск!

Возвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в КрасноярскВозвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в КрасноярскВозвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в КрасноярскВозвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в КрасноярскВозвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в КрасноярскВозвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в Красноярск

Проживание

Размещение в 2-местных облегченных альпинистских палатках по маршруту.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Красноярск на базу и обратно
  • Полноценное питание
  • Работа гидов
  • Аптечка первой необходимости
  • Лагерное оборудование
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Красноярск и обратно
  • Питание в кафе
  • Баня в последний день
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск, Качинская улица
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение:

  • спальный мешок — комфортная температура от 4 градусов и ниже;
  • коврик пенополиуретановый;
  • фонарь налобный — 1 штука. Обязательно вставить новые батарейки, чтобы не подвел;
  • очки солнцезащитные с высоким фактором защиты. Желательно с чехлом, чтобы не разбились;
  • палки трекинговые. Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на % нагрузку на коленные суставы;
  • кружка, ложка, чашка комплект — только металл или пластик;
  • зубная щётка;
  • зубная паста;
  • туал. бумага;
  • мыло одно на все случаи жизни — никаких шампуней, бальзамов для волос и тонны кремов, нести всё только вам;
  • термос/бутылка для воды на 1 литр;
  • спички в герметичной упаковке, зажигалка;
  • нож;
  • крем и помада от загара с максимальным фактором защиты;
  • личная аптечка + витамины;
  • паспорт+ медстраховка.

Одежда:

  • трекинговые ботинки + сменные ботинки;
  • куртка теплая, ветрозащитная с капюшоном;
  • брюки ветрозащитные;
  • термобелье для ночевки в спальнике;
  • кофта с флисовым подкладом;
  • бандана, панама, кепка и прочие варианты защиты головы от солнца;
  • шапка для ночевки в спальнике;
  • носки тёплые 2 пары;
  • футболки, не более 4 штук;
  • сменное нижнее белье+купальник;
  • полотенце маленькое. Именно маленькое;
  • дождевик.
Как организовано питание?

Питание рассчитано на 4500 ккал/сутки с учётом ваших предпочтений, психологической или физической непереносимости продуктов питания.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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