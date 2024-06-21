4 день

Радиальный поход на пик Динозавр

Завтракаем и выходим на маршрут через озеро Золотарное на перевал Зелёный, поднимаемся к пикам Гамма и Звёздочка.

Вкусно обедаем и начинаем подъём на пик Динозавр. С него можно увидеть Ергаки совершенно с другого ракурса и сделать свои лучшие фотографии. А если повезёт, то будем наблюдать двойную радугу.

Затем спускаемся к озеру и возвращаемся в лагерь.