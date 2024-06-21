Полюбуемся водопадами и высокогорными озёрами, совершим несколько восхождений, включая подъём на Зуб Дракона, ощутим море свободы и дикость первозданных природных красок.
И сделаем отличные снимки! Маршрут сопровождаем опытными гидами, интересной компанией и отменным питанием на 4500 ккал с неповторяющимся меню.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Красноярске, заброска к лагерю. Треккинг к озеру и перевалу Художников, Буйбинский водопад и оз. Радужное
Стартуем из Красноярска.
Трансфер, прибытие в визит-центр.
Завтракаем и проходим инструктаж. Затем выходим на маршрут.
Посещаем: озеро Уютное, Буйбинский водопад, озеро Радужное.
Переходим через курумник на плато перед Спящим Саяном.
Короткий подъём на перевал Промежуточный, отдых.
Траверс на перевал Художников. Обед.
Спускаемся сперевала Художников.
Посещаем: Титаник, Каменный городок, озеро Гармония, стоянку «Мечта», озеро Художников.
Здесь устанавливаем базовый лагерь и отдыхаем.
Радиальный поход с восхождением на Зуб Дракона или треккинг на озеро Горных духов с подъёмом на Параболу
Ранний подъём и завтрак, дыхательные практики и разминка перед восхождением.
Дальше делимся на подгруппы. Штурмовая группа идёт в радиальный поход с восхождением на Зуб дракона.
Прогулочная группа уходит гулять на озеро Горных духов и поднимается на Параболу.
Днём — обед, по возвращении в лагерь — ужин и свободное время.
Вечером соберём полевую баню, искупаемся в Малахитовых ваннах и под звездным небом вернёмся в лагерь.
Переход на озеро Светлое
Завтракаем, собираем лагерь и выходим на маршрут.
Зайдём на озеро Горных Духов, поднимемся на перевал Птица, посетим видовки на Плече птицы, пообедаем и спустимся к озеру Светлое.
Радиальный поход на пик Динозавр
Завтракаем и выходим на маршрут через озеро Золотарное на перевал Зелёный, поднимаемся к пикам Гамма и Звёздочка.
Вкусно обедаем и начинаем подъём на пик Динозавр. С него можно увидеть Ергаки совершенно с другого ракурса и сделать свои лучшие фотографии. А если повезёт, то будем наблюдать двойную радугу.
Затем спускаемся к озеру и возвращаемся в лагерь.
Возвращение к визит-центру. Водопад Мраморный, пик Учителей, Висячий камень. Баня, трансфер в Красноярск
Завтракаем и идем на прогулку к водопаду Мраморный.
Возвращаемся в лагерь, собираемся и выходим на перевал Учителей. Поднимаемся на пик Учителей и спускаемся к озеру Каровое.
Обед. Заходим на Висячий камень, пробуем его столкнуть и спускаемся по экотропе на озеро Радужное.
Оттуда уже знакомым маршрутом возвращаемся к точке старта.
По возвращении к визит-центру нас будет ждать баня.
Сбриваем 5-дневные бороды и отправляемся обратно в Красноярск!
Проживание
Размещение в 2-местных облегченных альпинистских палатках по маршруту.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из г. Красноярск на базу и обратно
- Полноценное питание
- Работа гидов
- Аптечка первой необходимости
- Лагерное оборудование
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Красноярск и обратно
- Питание в кафе
- Баня в последний день
- Место начала и завершения?
- Россия, Красноярск, Качинская улица
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение:
- спальный мешок — комфортная температура от 4 градусов и ниже;
- коврик пенополиуретановый;
- фонарь налобный — 1 штука. Обязательно вставить новые батарейки, чтобы не подвел;
- очки солнцезащитные с высоким фактором защиты. Желательно с чехлом, чтобы не разбились;
- палки трекинговые. Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на % нагрузку на коленные суставы;
- кружка, ложка, чашка комплект — только металл или пластик;
- зубная щётка;
- зубная паста;
- туал. бумага;
- мыло одно на все случаи жизни — никаких шампуней, бальзамов для волос и тонны кремов, нести всё только вам;
- термос/бутылка для воды на 1 литр;
- спички в герметичной упаковке, зажигалка;
- нож;
- крем и помада от загара с максимальным фактором защиты;
- личная аптечка + витамины;
- паспорт+ медстраховка.
Одежда:
- трекинговые ботинки + сменные ботинки;
- куртка теплая, ветрозащитная с капюшоном;
- брюки ветрозащитные;
- термобелье для ночевки в спальнике;
- кофта с флисовым подкладом;
- бандана, панама, кепка и прочие варианты защиты головы от солнца;
- шапка для ночевки в спальнике;
- носки тёплые 2 пары;
- футболки, не более 4 штук;
- сменное нижнее белье+купальник;
- полотенце маленькое. Именно маленькое;
- дождевик.
- Как организовано питание?
Питание рассчитано на 4500 ккал/сутки с учётом ваших предпочтений, психологической или физической непереносимости продуктов питания.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.