1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«Перед вами предстанут легендарные локации национального парка: Голубая арка, Ермак, Китайская стенка, Воробушки, Малый беркут и самая большая скала заповедника (540 метров) — Такмак»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«Через несколько километров по маршруту следования в Красноярск располагается замечательный Фан-парк «Бобровый лог», введенный в эксплуатацию в 2006 году»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
«Вы услышите историю создания национального парка, ставшего гордостью региона и даже породившего особый социокультурный феномен»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
«В горнолыжном комплексе «Бобровый лог» на канатно-кресельном подъемнике вы попадете на полукилометровую вершину национального парка «Столбы»»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
«Кроме знаменитого национального парка у нас есть и другие интересные локации: одна из них — потухший вулкан Кара-Даг»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
«Посмотрите на национальный парк Красноярские Столбы с различных смотровых площадок»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
«По пути расскажу вам про природный парк»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ССофья28 мая 2024Не первый раз с Еленой и снова всё супер.
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия понравилась, Елена много и интересно рассказывала, рекомендуем этого гиды для других туристов
- ЯЯна2 мая 2024Все прошло хорошо, Сергей за нами приехал вовремя, все показал, что описано в экскурсии, подробно рассказал. Посоветовал, куда еще съездить,
- ММария21 апреля 2024Все было замечательно!
- ППавел7 апреля 2024Отличный гид! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Парки»
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