Треккинг в Красноярске

Найдено 11 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Красноярске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к Манской петле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Черная сопка - легенды древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130 за всё до 4 чел.
Таежная сказка заповедника Столбы
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
33 отзыва
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Волшебный день на Красноярских Столбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом
Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 2 чел.
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500 за человека
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Треккинг на Есаульскую петлю
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на Есаульскую петлю
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700 за всё до 4 чел.
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
  • Р
    Роман
    31 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Очень понравилась экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал как о городе, так и о заповеднике. Рекомендую!
  • А
    Артем
    30 мая 2024
    Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
    Потрясающая экскурсия. Великолепная лестница. Очень красивые виду. Я очень устал, но безумно доволен. 17.5 км было пройдено. Спасибо Александре за компанию, чай и интересную беседу.
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Треккинг к Манской петле
    Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы и предпочтения. У нас
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    должен был быть треккинг к Манской петле, но погода внесла свои коррективы, поэтому мы по своей инициативе изменили маршрут, съездили на ГЭС, в Дивногорск и его окрестности. Евгения очень интересный человек, начитанная, знает историю своего края до мельчайших подробностей. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, а завораживающие виды природы - это что-то!

    Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересыХочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересыХочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересыХочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
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    отдыха, устроил нам перевал в гамаках! С ним было не страшно покорять высоты, хотя я очень боюсь высоты. Спасибо большое за прекрасный отдых и рассказ!

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
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    поход - с лазанием по скалам, преодолением страха, познанием себя, кучей эмоций и множеством классных фоток! Спасибо Андрею - показал и рассказал, как можно полюбить Столбы, мотивировал и страховал. Но на центральные столбы придётся вернутся. Ребята конечно чуток эзотеричны, но в меру))

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
    Замечательный день, проведенный вместе с Александрой, оставил множество приятных воспоминаний! Это было настоящее единение с природой, зарядившее меня новыми силами
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    и вдохновением. Александра влюблена в Красноярск и его природу, она умеет рассказывать о том, что знает и любит. Рекомендую экскурсии с Александрой, они не оставят вас равнодушными! А Торгашинский хребет ОБЯЗАТЕЛЕН к посещению

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Треккинг к Манской петле
    Экскурсия супер, виды очень красивые! Енисей красавец и природа тоже! Стоит посетить однозначно, особенно тем кто любит адреналин, так как подъем крутой! Но это того стоит!
    Экскурсия супер, виды очень красивые! Енисей красавец и природа тоже! Стоит посетить однозначно, особенно тем кто
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Таежная сказка заповедника Столбы
    Спасибо Алексею за экскурсию! За этот поход увидели много интересного, прошли от центрального входа до восточного, море впечатлений и фотографий. Нам повезло с погодой, со смотровых площадок открывались шикарные виды, спасибо за знакомство с этим чудом природы:)
  • Л
    Леонид
    1 мая 2024
    Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
    Были с экскурсоводом Андреем на данной экскурсии 27 апреля. Ребят это нечто! Сопровождающие молодые и активные. Сразу скажу - это
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    не экскурсия на Торгашинскую лестницу, она будет лишь малой частью, главное - это хребет с его вершинами, арками, видами. Это прогулка для активных людей, готовых к небольшому адреналиновому выбросу. Виды завораживают, а умелые гиды всегда подстрахуют, сфотают в самых, как кажется, недоступных местах. Ваши фото с этим гидом точно не останутся без внимания! Но не пугайтесь, маршрут не очень сложный, тем более вы сами сможете решить куда вы не готовы идти. Было приятным сюрпризом очень адекватное звуко-музыкальное сопровождение на протяжении всей прогулки. И гамак, растянутый на одной из вершин, когда выше только небо и солнце!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Треккинг и походы»

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