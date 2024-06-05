читать дальше должен был быть треккинг к Манской петле, но погода внесла свои коррективы, поэтому мы по своей инициативе изменили маршрут, съездили на ГЭС, в Дивногорск и его окрестности. Евгения очень интересный человек, начитанная, знает историю своего края до мельчайших подробностей. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, а завораживающие виды природы - это что-то!

Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы и предпочтения. У нас