1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом
Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
5 часов
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на Есаульскую петлю
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
- РРоман31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал как о городе, так и о заповеднике. Рекомендую!
- ААртем30 мая 2024Потрясающая экскурсия. Великолепная лестница. Очень красивые виду. Я очень устал, но безумно доволен. 17.5 км было пройдено. Спасибо Александре за компанию, чай и интересную беседу.
- ВВиктория28 мая 2024Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы и предпочтения. У нас
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
- ААнна18 мая 2024Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
- ССветлана12 мая 2024Замечательный день, проведенный вместе с Александрой, оставил множество приятных воспоминаний! Это было настоящее единение с природой, зарядившее меня новыми силами
- ААнастасия10 мая 2024Экскурсия супер, виды очень красивые! Енисей красавец и природа тоже! Стоит посетить однозначно, особенно тем кто любит адреналин, так как подъем крутой! Но это того стоит!
- ММария5 мая 2024Спасибо Алексею за экскурсию! За этот поход увидели много интересного, прошли от центрального входа до восточного, море впечатлений и фотографий. Нам повезло с погодой, со смотровых площадок открывались шикарные виды, спасибо за знакомство с этим чудом природы:)
- ЛЛеонид1 мая 2024Были с экскурсоводом Андреем на данной экскурсии 27 апреля. Ребят это нечто! Сопровождающие молодые и активные. Сразу скажу - это
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Треккинг и походы»
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