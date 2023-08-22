Здесь вас ждут лучшие рестораны города,
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Красноярску
Прибытие в Красноярск.
Самостоятельный трансфер из аэропорта в отель «Ibis»3* (ул. Карла Маркса 123). Раннее заселение в отель возможен с 06:00. Отдых после ночного перелета.
Завтрак.
13:00 Встреча с гидом в холе отеля.
Знакомство с гидом.
13:15-14:15 Наша гастрономическая программа начнется с обеда в баре «Булгаков».
Бар «Булгаков» открылся в 2012 году в здании обувной фабрики, построенной в 20-х годах прошлого века.
Эклектичный интерьер, в котором соседствует винтаж с русским авангардом, уникальная карта бара, изобилующая авторскими наливками и коктейлями на их основе и оригинальная гастрономия в стиле новой русской кухни, с использованием локальных продуктов и сибирских специалитетов, позволили бару «Булгаков» стать гастрономической достопримечательностью города.
Гости начнут знакомство с кухней Енисейской Сибири с салата с енисейским омулем, горячим из северной оленины, десерта из диких ягод и конечно же авторских настоек и чая из таежных трав.
Далее группа отправляется на обзорную экскурсию по Красноярску.
14:30-17:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением смотровых площадок города.
Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы.
В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.
17:00-19:00 После знакомства с городом гостей ждет экскурсия по старейшей пивоварне Сибири.
Во время прогулки по действующим цехам Вам расскажут о секретах приготовления пива, об устройстве пивоварни, ее истории и перспективах на будущее, а также дадут попробовать несколько видов сибирского крафта.
Возвращение в отель.
19:00-20:30 Ужин самостоятельно.
Проживание отеле «Ibis» 3*.
Завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно (блюда могут быть заменены в связи с изменениями в меню заведения).
20 км на автобусе.
Красноярская ГЭС. Водная прогулка на яхте
Завтрак в гостинице.
10:00-12:30 Загородная экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровую площадку «Царь-Рыба» и город Дивногорск.
Енисей – одна из крупнейших рек мира и самая полноводная река России.
И, разумеется, одна из главных природных достопримечательностей Красноярского края.
Наше знакомство с этой великой рекой начнется с посещения смотровой «Царь-рыба», продолжится во время прогулки по городской набережной Дивногорска и завершится посещением Красноярской ГЭС.
На набережной Дивногорска остановимся и выпьем чашечку кофе, с видом на горы и великий Енисей.
13:00 -14:00 Обед в ресторане на берегу водохранилища в ресторане Яхт-клуба «Адмирал».
14:30-17:30 После обеда Вас ждет водная прогулка на яхте по Красноярскому морю.
За 3 часа мы увидим Бирюсинский залив, погуляем у каменной арки «Царские ворота» и у Мамонтовой пещеры.
На обратном пути заглянем на рыбный рынок, где вдоволь продегустируем енисейской рыбки и сможем купить вкусный подарок домой.
После насыщенного дня мы посетим, пожалуй, самый известный ресторан Красноярска – «Хозяин тайги».
«Хозяин Тайги» – это не просто красивое название, взятое из одноименного советского фильма.
Это место, где вы попадаете в сибирскую лесную сказку.
Здесь вас всегда ждут первоклассная сибирская кухня и высокий уровень обслуживания.
Душевная атмосфера, вид на горы и реку, потрескивание березовых дров в камине настраивают на неспешную трапезу и приятную беседу.
Изюминка меню ресторана «Хозяин Тайги» – авторские блюда из традиционных северных продуктов, деликатесы из дичи и первоклассного мяса.
Отдельного внимания заслуживает интерьер заведения, который выполнен в стиле альпийского шале и декорирован фотографиями и памятными вещами из архива съемочной группы кинофильма «Хозяин Тайги» и семьи Владимира Высоцкого.
18:30 Ужин в ресторане «Хозяин тайги».
В меню: винегрет с тугунком из запечённых овощей, перепёлка, фаршированная кедровыми орешками и грибами, фирменные настойки «Хреновуха», «Медведь», «Глухарь».
20:00 возвращение в отель.
Проживание отеле «Ibis» 3*.
Завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторане (блюда могут быть заменены в связи с изменениями в меню заведения).
80 км на автобусе.
Красноярские Столбы. Мастер-класс от шеф-повара знаменитого ресторана
Завтрак в гостинице.
09:00-13:00 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы», пешая часть 3 км.
Национальный парк «Красноярские Столбы» – это легкие Красноярска!
Главная достопримечательность парка – великие останцы выветривания древних скал, загадочный объект геологических исследований, лучшие спортивные снаряды российских скалолазов, излюбленные природные смотровые площадки с потрясающе живописными видами.
Без преувеличения, каждый камень скального массива уникален и несет бесценную историческую информацию.
Вы погуляете по таежным тропам и увидите причудливые скалы известные на весть мир: Первый столб, Перья, Дед, Львиные ворота и другие.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Шале».
15:00-16:00 Посещение усадьбы музея В. И. Сурикова.
Свободное время в центре города.
18:00 После непродолжительного отдыха вы отправитесь на ужин, который приготовите сами под руководством шеф-повара знаменитого ресторана.
Вы будете использовать локальные продукты и местные рецепты, а с вашими новыми навыками сможете повторить этот опыт и дома.
Тема мастер класса «Охота и рыбалка», мы приготовим сугудай из муксуна, гороховый суп-пюре с копчёностями в ржаном хлебе и томлёную оленину в брусничном соусе (Блюда могут быть заменены в связи с изменениями в меню заведения).
20:00 возвращение в отель.
Проживание отеле «Ibis» 3*.
Завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин в кулинарной студии.
20 км на автобусе.
Краеведческий музей. Аудиоспектакль-экскурсия по центру города «Променад по домам»
Завтрак в гостинице.
11:00-12:30 Посещение Красноярского краеведческого музея.
Пешая прогулка по центру города до ресторана.
13:00-14:00 Обед в ресторане «0.75 Please Wine & Kitchen».
Ресторан «0.75 Please Wine & Kitchen» занимает первую строчку рейтинга лучших ресторанов Сибири, по версии WHERETOEAT Siberia 2022.
Идея этого проекта навеяна атмосферой винного погреба, историческим зданием XIX века, большой любовью к вину, нашему региону и к местным продуктам.
14:00-16:00 Приятное время выбора вкусных сувениров.
В программе посещение центрально рынка города, где можно будет купить северную рыбу, дикоросы, кедровые орехи, таежный мед и многое другое.
В фирменном магазине старейшей шоколадной фабрики города «Краскон» купить сладких гостинцев: фирменные конфеты с черемухой – «Черемуховый букет», шоколадные конфеты с кедровым орехом «Удивительная Сибирь» и «Душа Сибири», а также конфеты «Манна», «Красноярье», «Багира», которые уже стали известны далеко за пределами Красноярского края.
В чайной лавке будет возможность купить чаи и сборы таежных трав.
После того как сувениры куплены отправляемся на спектакль, но спектакль необычный.
16:00-17:30 Аудиоспектакль-экскурсия по центру города «Променад по домам».
Что такое Променад "По Домам"?
Это увлекательные истории про дома, людей и историю от интересных жителей Красноярска.
Вас ждет не обычная экскурсия, а целый аудиоспектакль по историческому центру города в наушниках.
Кульминацией гастрономического путешествия в Красноярск станет ужин в ресторане Tunguska, собравшего букет наград за оригинальные дизайнерские и кулинарные решения, вошедшего в топ-50 лучших ресторанов России.
Отправной точкой концепции кухни, послужили сибирские гастрономические традиции, являющиеся квинтэссенцией долговременного взаимодействия русской кухни с кухнями ближайших азиатских соседей, а также с особенностями рациона коренных народов Севера.
Особое внимание в меню уделено локальным продуктам, привезенным со всей Енисейской Сибири, а также технологиям приготовления на живом огне – в русской дровяной печи и на углях открытого гриля.
Также немаловажной составляющей концепции Tunguska является смелое сочетание сибирских гастрономических традиций с современной винной культурой.
18:00 -20:00 Гастрономическая программа «Ритуалы» в ресторане «Тунгуска».
Дегустационный сет посвящен ритуалам и обрядам народов, проживающих на территории «Енисейской Сибири»- от языческих и шаманских до простонародных, связанных с традициями из православной культуры.
Курс за курсом гости сета будут погружаться в тайны и тонкости ритуальных практик кочевников, христиан, шаманов и северных народов.
Вам удастся покормить и укротить огонь, получить благословение предков, поблагодарить духов и даже войти в небольшой транс.
Вместе мы призовем птиц и получим от них тайное послание, совершим первый сев и отдадим дань главному шаманскому дереву.
Завершиться сет обрядом инициации, обещающий новую, обновленную жизнь.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выселение.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Ibis» 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Доплата за 1-номестное размещение
|2-хместное размещение
|12 600
|79 500
Варианты проживания
Гостиница Ibis Krasnoyarsk 3
Отель Ibis Красноярск Центр - это сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея. Открыта в 2015 году. Завтраки - шведский стол. Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой. Одноместное размещение - за доплату. В каждом номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице Ibis 3* (4 ночи + ранний заезд)
- Питание по программе в лучших ресторанах города (меню, указанное в программе тура, может меняться)
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи и экскурсии по программе
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, трансфер в гостиницу - 3 000 руб. (за легковую машину)
- Трансфер по окончанию тура
- Алкогольные напитки
- Страховка
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт, медицинская страховка);
- удобная одежда для пеших прогулок и отдыха на природе в соответствии с сезоном;
- также вы можете взять классическую одежду для посещения ресторанов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Сбор группы происходит в день начала тура в фойе гостиницы Ibis (ул. Карла Маркса, 123) в 13:00.
Заселение в гостиницу возможно с 06:00.
В 13:00 мы отправляемся на обед.
Гид встречает туристов с табличкой.
Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
В данном туре трансфер на встречу не входит в стоимость.
По запросу может быть организован индивидуальный трансфер.
Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница – 3 000 рублей (за легковую машину).
Обратный трансфер в аэропорт будет групповым, отправление из отеля запланировано на 04:00 утра.
Как добраться самостоятельно из аэропорта Красноярска?
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до отеля можно добраться на такси. Стоимость такси из аэропорта варьируется от 800 до 1500 рублей. Также возможно доехать на проходящих рейсовых автобусах до автовокзала (стоимость проезда около 150 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий). Телефон справочной +7(391) 220-11-72. Предварительное расписание автобусного маршрута. Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы Ibis.
Какая погода в Красноярске?
Климат Красноярска – резко континентальный. В мае и июне – всё цветет, стабильная теплая погода, от +20С ночью, до +30С днем, возможны дожди и грозы. Август достаточно теплый месяц днем +15+25, но ночи уже прохладные +10+15С.