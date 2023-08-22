1 день

Обзорная экскурсия по Красноярску

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер из аэропорта в отель «Ibis»3* (ул. Карла Маркса 123). Раннее заселение в отель возможен с 06:00. Отдых после ночного перелета.

Завтрак.

13:00 Встреча с гидом в холе отеля.

Знакомство с гидом.

13:15-14:15 Наша гастрономическая программа начнется с обеда в баре «Булгаков».

Бар «Булгаков» открылся в 2012 году в здании обувной фабрики, построенной в 20-х годах прошлого века.

Эклектичный интерьер, в котором соседствует винтаж с русским авангардом, уникальная карта бара, изобилующая авторскими наливками и коктейлями на их основе и оригинальная гастрономия в стиле новой русской кухни, с использованием локальных продуктов и сибирских специалитетов, позволили бару «Булгаков» стать гастрономической достопримечательностью города.

Гости начнут знакомство с кухней Енисейской Сибири с салата с енисейским омулем, горячим из северной оленины, десерта из диких ягод и конечно же авторских настоек и чая из таежных трав.

Далее группа отправляется на обзорную экскурсию по Красноярску.

14:30-17:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением смотровых площадок города.

Знакомство с Красноярском начнется с посещения главного символа города – часовни Параскевы Пятницы.

В ходе обзорной экскурсии вы посетите историческую часть города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, Театральную площадь и многое другое.

17:00-19:00 После знакомства с городом гостей ждет экскурсия по старейшей пивоварне Сибири.

Во время прогулки по действующим цехам Вам расскажут о секретах приготовления пива, об устройстве пивоварни, ее истории и перспективах на будущее, а также дадут попробовать несколько видов сибирского крафта.

Возвращение в отель.

19:00-20:30 Ужин самостоятельно.

Проживание отеле «Ibis» 3*.

Завтрак в гостинице, обед в ресторане, ужин самостоятельно (блюда могут быть заменены в связи с изменениями в меню заведения).

20 км на автобусе.