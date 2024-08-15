Главные экскурсионные места в Красноярске

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Красноярске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
3 сен в 10:00
140 000 за человека
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
На автобусе
3 отзыва
10 дней
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Начало: Красноярск
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
147 000 за человека
Ергаки. Каменный город
Пешая
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Ергаки. Каменный город
Начало: Россия, Красноярск
от 21 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Замечательное путешествие с объемной программой. Все понравилось, спасибо!
  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Очень насыщенный тур! С отличной организацией! Всем довольна!
    Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!Очень насыщенный тур! С отличной организацией!
  • Ю
    Юрий
    12 августа 2024
    Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
    Молодцы!
    Молодцы!Молодцы!Молодцы!Молодцы!
  • А
    Алексей
    26 июля 2024
    Ергаки. Каменный город
    В принципе поездка хорошо прошла. Единственный минус - это когда мы приехали и через часа 2 пошли в горы, толком
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    не выспавшись, не отдохнув. В Ергаки нас везли на микроавтобусе целую ночь, которую мало кто спал, а уснуть просто было сложно. Сиденья неудобные, частые были остановки.

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Ергаки. Каменный город
    Это было очень яркое путешествие… Поход в "Каменный город" и на "Висячий камень" для людей любого возраста, но всё таки
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    физ. подготовка имеет большое значение. Пришлось подниматься по большому количеству ступеней, скакать по каменным глыбам. Важно иметь правильную обувь с хорошим сцеплением подошвы для таких походов. Это не самые сложные маршруты, но при жаре 38 для меня были тяжеловаты. Повезло с группой и конечно с проводником Николаем. Полное понимание и внимательное отношение. С юмором и хорошим настроением наша группа преодолела все трудности похода. Спасибо огромное организаторам тура, водителям и главное нашему проводнику Николаю! Самые лучшие впечатления останутся надолго!

    Это было очень яркое путешествие… Поход в &quot;Каменный город&quot; и на &quot;Висячий камень&quot; для людей любогоЭто было очень яркое путешествие… Поход в &quot;Каменный город&quot; и на &quot;Висячий камень&quot; для людей любого
  • К
    Кристина
    25 июня 2024
    Ергаки. Каменный город
    Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и просто общения и отношения 😊 Увиденные места поражают масштабом и красотой. Однозначно вернусь ещё раз в Ергаки ☺
    Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе иОгромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Тур был замечательный! Масса впечатлений! Замечательная природа! Проживание в юртах имеет свой колорит. В качестве пожелания: на базе "Биг Хем"
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    было бы неплохо отремонтировать душевые кабины, чтобы вода подавалась не порциями, а стабильно. И хорошо прикрепить их к полу, чтобы не качались. А в лагере "Кюг" все было здорово. Жаль, что не смогли попасть в "Снежный барс", но причины объективные.

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2023
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Мы с мужем участвовали в туре "Великое Саянское Кольцо" в июне 2023 г. Тур был организован замечательно: комфортабельные гостиницы (там,
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    где это возможно), новенький автобус для транспортировки группы, вкусное питание во всех местах (мы попросили вегетарианское), очень интересные экскурсии, уникальный (для нас) маршрут. Самостоятельно мы бы не смогли посмотреть столько разных мест в короткое время. Мы познакомились с природой, историей и культурой Красноярского края, Хакассии и Тувы. Отдельная благодарность гиду Виктории: она замечательный специалист по краеведению, динамичный лидер группы и сама - опытный турист. Информационная поддержка была на высоте. Наше путешествие прошло гладко, мы получили незабываемые впечатления.

    Мы с мужем участвовали в туре &quot;Великое Саянское Кольцо&quot; в июне 2023 г. Тур был организованМы с мужем участвовали в туре &quot;Великое Саянское Кольцо&quot; в июне 2023 г. Тур был организован
  • Д
    Диляра
    14 августа 2022
    Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
    Добрый день! Хотела бы сказать слова благодарности всем организаторам и исполнителям тура за прекрасное путешествие по Сибири. Кто сомневается в
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    выборе этого направления - не стоит! Все, что заявлено в программе, полностью обработано. Познавательные экскурсии, знакомство с археологией Хакасии, погружение в быт сибирской деревни (Шушенское) и народов Тувы и Хакасии (юрточные комплексы), посещение музеев в разных населённых пунктах (Красноярск, Шушенское, Кызыл, Абакан, Казановка), прогулки в тайге (Снежный барс)… А ещё прекрасные концерты: удивительное горловое пение в Туве, гитара и замечательный голос Алексея у костра в таежном лесу, фольклорный ансамбль Хакасии - все дало нам возможность почувствовать разнообразие культур. Стоит отметить отличную работу гида Людмилы, которая всегда была готова прийти на помощь, сообщить о предстоящих мероприятиях, сопровождала на всем протяжении пути. Были длительные переезды, но скуки мы не ощущали, так как слушали рассказы Людмилы о крае, обычаях, традициях истории… Водитель Владимир отлично выполнил свою работу - огромная ему благодарность! Замечательная природа сопровождала наш путь: Енисей, таежные глубокие леса, вершины далёких гор, степи Тувы… Питание во время всего тура было вкусным, разнообразным и учитывало особенности местной кухни. Я приятно удивлена абсолютно всем происходящим… От встречи в аэропорту до окончания - все прошло на высшем уровне. Спасибо!!! Всем могу рекомендовать этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Популярные места»

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  1. Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
  2. Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
  3. Ергаки. Каменный город
Сколько стоит тур в Красноярске в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 21 500 до 147 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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