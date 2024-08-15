Это было очень яркое путешествие… Поход в "Каменный город" и на "Висячий камень" для людей любого возраста, но всё таки читать дальше
физ. подготовка имеет большое значение. Пришлось подниматься по большому количеству ступеней, скакать по каменным глыбам. Важно иметь правильную обувь с хорошим сцеплением подошвы для таких походов. Это не самые сложные маршруты, но при жаре 38 для меня были тяжеловаты. Повезло с группой и конечно с проводником Николаем. Полное понимание и внимательное отношение. С юмором и хорошим настроением наша группа преодолела все трудности похода. Спасибо огромное организаторам тура, водителям и главное нашему проводнику Николаю! Самые лучшие впечатления останутся надолго!
Огромное спасибо за качественно организованный тур! Предусмотрено все, от питания, времени приезда-отъезда, безопасности в походе и просто общения и отношения 😊 Увиденные места поражают масштабом и красотой. Однозначно вернусь ещё раз в Ергаки ☺
Тур был замечательный! Масса впечатлений! Замечательная природа! Проживание в юртах имеет свой колорит. В качестве пожелания: на базе "Биг Хем" читать дальше
было бы неплохо отремонтировать душевые кабины, чтобы вода подавалась не порциями, а стабильно. И хорошо прикрепить их к полу, чтобы не качались. А в лагере "Кюг" все было здорово. Жаль, что не смогли попасть в "Снежный барс", но причины объективные.
Мы с мужем участвовали в туре "Великое Саянское Кольцо" в июне 2023 г. Тур был организован замечательно: комфортабельные гостиницы (там, читать дальше
где это возможно), новенький автобус для транспортировки группы, вкусное питание во всех местах (мы попросили вегетарианское), очень интересные экскурсии, уникальный (для нас) маршрут. Самостоятельно мы бы не смогли посмотреть столько разных мест в короткое время. Мы познакомились с природой, историей и культурой Красноярского края, Хакассии и Тувы. Отдельная благодарность гиду Виктории: она замечательный специалист по краеведению, динамичный лидер группы и сама - опытный турист. Информационная поддержка была на высоте. Наше путешествие прошло гладко, мы получили незабываемые впечатления.
Добрый день! Хотела бы сказать слова благодарности всем организаторам и исполнителям тура за прекрасное путешествие по Сибири. Кто сомневается в читать дальше
выборе этого направления - не стоит! Все, что заявлено в программе, полностью обработано. Познавательные экскурсии, знакомство с археологией Хакасии, погружение в быт сибирской деревни (Шушенское) и народов Тувы и Хакасии (юрточные комплексы), посещение музеев в разных населённых пунктах (Красноярск, Шушенское, Кызыл, Абакан, Казановка), прогулки в тайге (Снежный барс)… А ещё прекрасные концерты: удивительное горловое пение в Туве, гитара и замечательный голос Алексея у костра в таежном лесу, фольклорный ансамбль Хакасии - все дало нам возможность почувствовать разнообразие культур. Стоит отметить отличную работу гида Людмилы, которая всегда была готова прийти на помощь, сообщить о предстоящих мероприятиях, сопровождала на всем протяжении пути. Были длительные переезды, но скуки мы не ощущали, так как слушали рассказы Людмилы о крае, обычаях, традициях истории… Водитель Владимир отлично выполнил свою работу - огромная ему благодарность! Замечательная природа сопровождала наш путь: Енисей, таежные глубокие леса, вершины далёких гор, степи Тувы… Питание во время всего тура было вкусным, разнообразным и учитывало особенности местной кухни. Я приятно удивлена абсолютно всем происходящим… От встречи в аэропорту до окончания - все прошло на высшем уровне. Спасибо!!! Всем могу рекомендовать этот тур!
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