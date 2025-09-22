Мои заказы

Все Столбы и Торгашинский хребет за один день

Увлекательное путешествие по культовым местам Красноярска: Большой Такмак, Красный гребень и Центральные Столбы ждут вас
Экскурсия по Красноярску предлагает уникальную возможность увидеть самые известные скалы заповедника.

Начните с Красного гребня на Торгашинском хребте, где открываются захватывающие виды на город и долину. Затем посетите Большой Такмак, чтобы
узнать о добыче минералов и пополнить запасы воды из родника. Завершите путешествие на Центральных Столбах, где вас ждут скалы Слоник, Дед, Бабка и другие. Это шанс ощутить энергетику сибирской природы и насладиться невероятными пейзажами

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Красноярск
  • 🗻 Посещение культовых скал
  • 🚶‍♂️ Пеший маршрут по Центральным Столбам
  • 💧 Серебряный родник
  • 🌿 Энергетика сибирской природы
Что можно увидеть

  • Большой Такмак
  • Красный гребень
  • Слоник
  • Дед
  • Бабка
  • Перья
  • Львиные ворота
  • Первый Столб
  • Второй Столб

Описание экскурсии

Торгашинский хребет Наше путешествие начнется с живописнейшего места Торгашинского хребта — скалы Красный гребень. Туда, не прилагая особых усилий, вы поднимитесь на автомобиле, а виды никого не оставят равнодушными, недаром коренные народы считали эту скалу местом силы! С этой точки весь Красноярск виден как на ладони, а также открывается шикарный вид на хребет и Восточную долину заповедника — Столбы. Восточный вход После, вновь на автомобиле, вы переместитесь к подножью самой высокой скалы заповедника — Большому Такмаку. Там узнаете о добыче одного из самых крепких магматических минералов и пополните запасы питьевой воды из серебряного родника. Центральные Столбы Затем, переместившись к началу пешего пути, вы отправитесь в Центральную долину заповедника, где вас ждут самые известные скалы – Слоник, Дед, Бабка и внучка, Перья, Львиные ворота, а также Первый и Второй Столбы. Захватите с собой семечки или орехи, ведь на пути вы встретите белок, бурундуков и множество птиц. Здесь вы по-настоящему погрузитесь в мир уникальной сибирской природы и ощутите невероятную энергетику этих мест. Именно здесь вы сможете проникнуться духом «столбизма» и насладиться головокружительными видами, открывающимися с вершин культовых скал. А перед обратной дорогой восполните силы, выпив травяного чая и перекусив в местечке под названием «Перевал». Организационные детали • Пешая часть маршрута составляет 17 километров, перепад по высоте — 600 метров. На пути вас будут ждать беседки для отдыха, оборудованные туалеты, кофейня и родник.
  • Возьмите с собой воду и перекус, дождевик, спортивную обувь и одежду.
  • Экскурсия проводится при температуре до −20 градусов и отсутствии шквального ветра и дождя.
  • Можно с детьми не младше 7 лет.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Торгашинский хребет
  • Восточный вход
  • Центральные Столбы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
Екатерина
22 сен 2025
Н
Надежда
14 авг 2025
Выражаю благодарность организаторам экскурсии и отдельное огромное спасибо нашему экскурсоводу Максиму. Летели в Красноярск из другого города, очень хотели посмотреть Столбы. Искали именно авто-пешеходную экскурсию, так как с нами был
10-летний сын, поэтому индивидуальная экскурсия на 3 человек нам подошла идеально. Максим встретил около дома, везде, где было можно, возил на авто, все рассказывал, показывал. До Торгашинского хребта доехали на авто, вид там конечно невероятный! До Столбов шли 7 км, сложновато, но даже ребенок справился) Максим очень опытный гид, знает все тайные тропки, как лучше пройти, где можно остановиться, куда лучше залезть, чтобы был шикарный вид, отличные фотографии и море впечатлений. Время до Столбов за приятной беседой пролетело почти незаметно! Максим знает десятки историй про местные достопримечательности, помогал нам забираться на Столбы и спускаться, мы в этом совсем не профессионалы. Отдельное спасибо Максиму, что познакомил нас с легендарным Андреем Андроновичем Дидух, удалось немного пообщаться и даже сфотографироваться. В общем от экскурсии получили массу положительных эмоций и приятных воспоминаний. Спасибо за вашу работу!

С
Сергей
11 фев 2025
По погодным условиям пришлось изменить маршрут. Самостоятельное посещение создало впечатление, что за такие деньги можно самому посетить несколько раз. О гиде только положительно

