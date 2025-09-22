Экскурсия по Красноярску предлагает уникальную возможность увидеть самые известные скалы заповедника.
Начните с Красного гребня на Торгашинском хребте, где открываются захватывающие виды на город и долину. Затем посетите Большой Такмак, чтобы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Красноярск
- 🗻 Посещение культовых скал
- 🚶♂️ Пеший маршрут по Центральным Столбам
- 💧 Серебряный родник
- 🌿 Энергетика сибирской природы
Что можно увидеть
- Большой Такмак
- Красный гребень
- Слоник
- Дед
- Бабка
- Перья
- Львиные ворота
- Первый Столб
- Второй Столб
Описание экскурсииТоргашинский хребет Наше путешествие начнется с живописнейшего места Торгашинского хребта — скалы Красный гребень. Туда, не прилагая особых усилий, вы поднимитесь на автомобиле, а виды никого не оставят равнодушными, недаром коренные народы считали эту скалу местом силы! С этой точки весь Красноярск виден как на ладони, а также открывается шикарный вид на хребет и Восточную долину заповедника — Столбы. Восточный вход После, вновь на автомобиле, вы переместитесь к подножью самой высокой скалы заповедника — Большому Такмаку. Там узнаете о добыче одного из самых крепких магматических минералов и пополните запасы питьевой воды из серебряного родника. Центральные Столбы Затем, переместившись к началу пешего пути, вы отправитесь в Центральную долину заповедника, где вас ждут самые известные скалы – Слоник, Дед, Бабка и внучка, Перья, Львиные ворота, а также Первый и Второй Столбы. Захватите с собой семечки или орехи, ведь на пути вы встретите белок, бурундуков и множество птиц. Здесь вы по-настоящему погрузитесь в мир уникальной сибирской природы и ощутите невероятную энергетику этих мест. Именно здесь вы сможете проникнуться духом «столбизма» и насладиться головокружительными видами, открывающимися с вершин культовых скал. А перед обратной дорогой восполните силы, выпив травяного чая и перекусив в местечке под названием «Перевал». Организационные детали • Пешая часть маршрута составляет 17 километров, перепад по высоте — 600 метров. На пути вас будут ждать беседки для отдыха, оборудованные туалеты, кофейня и родник.
- Возьмите с собой воду и перекус, дождевик, спортивную обувь и одежду.
- Экскурсия проводится при температуре до −20 градусов и отсутствии шквального ветра и дождя.
- Можно с детьми не младше 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торгашинский хребет
- Восточный вход
- Центральные Столбы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 сен 2025
Н
Надежда
14 авг 2025
Выражаю благодарность организаторам экскурсии и отдельное огромное спасибо нашему экскурсоводу Максиму. Летели в Красноярск из другого города, очень хотели посмотреть Столбы. Искали именно авто-пешеходную экскурсию, так как с нами был
С
Сергей
11 фев 2025
По погодным условиям пришлось изменить маршрут. Самостоятельное посещение создало впечатление, что за такие деньги можно самому посетить несколько раз. О гиде только положительно
