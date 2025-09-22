читать дальше

10-летний сын, поэтому индивидуальная экскурсия на 3 человек нам подошла идеально. Максим встретил около дома, везде, где было можно, возил на авто, все рассказывал, показывал. До Торгашинского хребта доехали на авто, вид там конечно невероятный! До Столбов шли 7 км, сложновато, но даже ребенок справился) Максим очень опытный гид, знает все тайные тропки, как лучше пройти, где можно остановиться, куда лучше залезть, чтобы был шикарный вид, отличные фотографии и море впечатлений. Время до Столбов за приятной беседой пролетело почти незаметно! Максим знает десятки историй про местные достопримечательности, помогал нам забираться на Столбы и спускаться, мы в этом совсем не профессионалы. Отдельное спасибо Максиму, что познакомил нас с легендарным Андреем Андроновичем Дидух, удалось немного пообщаться и даже сфотографироваться. В общем от экскурсии получили массу положительных эмоций и приятных воспоминаний. Спасибо за вашу работу!