Однодневные – экскурсии в Красноярске

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Красноярске, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Пешая
128 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
На машине
85 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
12 540 за всё до 4 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
На машине
скидка
10%
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
17 авг в 10:00
26 авг в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Треккинг на Есаульскую петлю
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг на Есаульскую петлю
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в светлое время суток
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Ходили на Красноярские Столбы с гидом Русланом. Нам очень понравилось - время пролетело незаметно, очень понравились виды со столбов, куда
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    мы залезали. Руслан отличный рассказчик, много узнали и про сам парк, и про столбизм, и вообще про жизнь в Красноярске. Несмотря на усталость (за 7 часов прошли около 25 тыс шагов) впечатление остались только приятные!

  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Экскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопил, везде давал достаточно времени
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    на осмотр всех достопримечательностей, учитывая все наши пожелания. Приятный собеседник и очень тактичный молодой человек, с которым прекрасно провели целый день. Экскурсия не утомительная, подойдёт и для для людей в возрасте, и для детей.

    Экскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопилЭкскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопилЭкскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопилЭкскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопилЭкскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопилЭкскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопил
  • И
    Инесса
    28 июля 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Уважаемый Игорь! От лица нашей группы хочу выразить Вам искреннюю благодарность за превосходную экскурсию в заповеднике "Столбы" и на красноярскую ГЭС.
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    Ваш профессионализм, внимательность и забота о каждом из нас сделали это путешествие поистине незабываемым. Особенно признательны Вам за гибкость и умение адаптировать маршрут с учетом возрастных особенностей участников. Благодаря Вашему чуткому подходу, моя пожилая мама и дочь-подросток смогли в полной мере насладиться красотой природы, не испытывая при этом чрезмерной усталости. Вы умело сочетали познавательный рассказ с интересными фактами, что позволило нам по-новому взглянуть как на великолепную природу, так и на чудо технической мысли. Благодаря Вашим стараниям экскурсия стала настоящим праздником для души и сердца. Выражаем искреннюю благодарность и желаем Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности! Будем рады возможности вновь воспользоваться Вашими услугами. С уважением, Инесса

  • Н
    Николай
    28 июля 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Сегодня у нас был совершенно замечательный день и все благодаря нашему гиду Руслану! Спасибо огромное за интересные истории, легенды и исторические
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    факты в легкой, позитивной подаче. Мы ходили на Столбы, но узнали и про историю возникновения города и про золотодобычу, про ГЭС и В. П. Астафьева, про меценатов и известные здания, истории названий скал, про сам Национальный парк и его обитателей…. Это было всеобъемлюще и крайне познавательно! Кроме того, Руслан интеллигентный, увлеченный, располагающий к себе человек, влюблённый в свой край. Однозначно рекомендуем!

  • Г
    Галина
    25 июля 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Огромное спасибо Игорю за чудесный день! Очень много интересных и красивых видов, необычных фото, потрясающей информации! То, что сейчас увидеть
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    нельзя (например, сброс воды на Красноярской ГЭС или как выглядело здание или место раньше) Игорь показывает на фото и видео. Все неторопливо, есть время и сделать фото, и посидеть-помечтать в красивых местах. и покушать. А еще Игорь очень аккуратный водитель! Если у вас есть свободный день и вы хотите заказать экскурсию в Красноярске-не пожалеете!

  • В
    Вера
    22 июля 2024
    Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
    Ходили с Русланом на Центральные столбы, 2 взрослых и 2 детей. Это энтузиаст, увлеченный своим делом! Подбадривал и мотивировал пока
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    топали 7км до столбов. Провел по всем значимым местам, познакомил с удивительным Андреем Антоновичем, местным дедом-пауком. На обратном пути скоротали время за игрой в города)

  • А
    Алексей
    10 июля 2024
    Треккинг на Есаульскую петлю
    Экскурсия очень понравилась!!! Красивые пейзажи, отличный гид!!! Рекомендую съездить на Есаульскую петлю!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Однодневные»

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  1. Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
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  3. Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
  4. Треккинг на Есаульскую петлю
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 500 до 12 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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