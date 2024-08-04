6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКрасноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
12 540₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
17 авг в 10:00
26 авг в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг на Есаульскую петлю
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в светлое время суток
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Ходили на Красноярские Столбы с гидом Русланом. Нам очень понравилось - время пролетело незаметно, очень понравились виды со столбов, куда
- ООльга31 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Посетили места с прекрасными видами на Красноярск и Енисей. Игорь никуда не торопил, везде давал достаточно времени
- ИИнесса28 июля 2024Уважаемый Игорь! От лица нашей группы хочу выразить Вам искреннюю благодарность за превосходную экскурсию в заповеднике "Столбы" и на красноярскую ГЭС.
- ННиколай28 июля 2024Сегодня у нас был совершенно замечательный день и все благодаря нашему гиду Руслану! Спасибо огромное за интересные истории, легенды и исторические
- ГГалина25 июля 2024Огромное спасибо Игорю за чудесный день! Очень много интересных и красивых видов, необычных фото, потрясающей информации! То, что сейчас увидеть
- ВВера22 июля 2024Ходили с Русланом на Центральные столбы, 2 взрослых и 2 детей. Это энтузиаст, увлеченный своим делом! Подбадривал и мотивировал пока
- ААлексей10 июля 2024Экскурсия очень понравилась!!! Красивые пейзажи, отличный гид!!! Рекомендую съездить на Есаульскую петлю!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Однодневные»
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