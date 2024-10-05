Приехать в Красноярск и не побывать на Столбах? Считайте тогда, что вы и не были в нашем городе! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по нацпарку к самым знаменитым скалам — Перья, Дед, Бабка и Львиные ворота. Это сказочный пеший маршрут на 6-7 часов с захватывающими дух панорамами, таёжным воздухом и звенящей тишиной. Только на Столбах можно ощутить настоящую силу Сибири!

Описание экскурсии

Мы покажем вам уникальные места, которые не увидеть, если отправиться на Столбы самостоятельно. По пути попытаемся вместе отыскать золото, поговорим об удивительном движении «столбизм» и его отличиях от альпинизма. Вы узнаете, как галоши нашего «столбиста» оказались в Британском музее, почему скала Слоник так называется и много других увлекательных историй и легенд.

Подробная программа

10:00 — начало подъёма от улицы Свердловской (автобусная остановка «Турбаза»)

10:10 — коллективная фотография у столба «Чёртов палец». Подойдём к кордону Лалетина, по желанию сделаем остановку у привала Михи Тайгиша

10:30 — небольшая стоянка «Первая поперечка». Здесь протекает речушка Лалетина, есть столики и сидения для пикника, а сам комплекс сделан в виде гитары

10:45 — место отдыха «Вторая поперечка». Можем устроить привал с перекусом в беседках или павильоне

11:00 — дерево «Ух»: отсюда начинается подъём в горку «Пыхтун», до перевала около 200 м

11:15 — выходим на перевал. Отдых. Пройдём 318 ступенек и перед нами появится Первый Столб

11:50 — от Первого Столба идём к Бабке и Внучке

12:05 — переход к скале Дед. Подъём на Левое плечо Деда, небольшой отдых с красивыми видами

12:45 — переход к скале Спящий Лев с посещением Львиных ворот

13:40 — переход до скалы Четвёртый Столб и подъём на него

14:45 — третий Столб, рассказ о революционерах, фото около памятной таблички

14:55 — спуск к перевалу, умывание в Беркутовском ручье, отдых

15:30 — спуск вниз к улице Свердловской

17:00 — окончание экскурсии на остановке «Турбаза»

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям с 10 лет. Уровень физической подготовки — средний. Очень важна удобная одежда (спортивный костюм) и разношенная обувь, так как нам предстоит пройти 17 км. Если вы всё же сомневаетесь — идти или нет, знайте: на пути есть островки с лавочками и столиками, где можно отдохнуть. Также наши гиды подстраиваются под темп каждого участника.

Организационные детали