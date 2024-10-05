Окунуться в атмосферу таёжной сказки в компании профессионального гида
Приехать в Красноярск и не побывать на Столбах? Считайте тогда, что вы и не были в нашем городе! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по нацпарку к самым знаменитым скалам — Перья, Дед, Бабка и Львиные ворота.
Это сказочный пеший маршрут на 6-7 часов с захватывающими дух панорамами, таёжным воздухом и звенящей тишиной. Только на Столбах можно ощутить настоящую силу Сибири!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Мы покажем вам уникальные места, которые не увидеть, если отправиться на Столбы самостоятельно. По пути попытаемся вместе отыскать золото, поговорим об удивительном движении «столбизм» и его отличиях от альпинизма. Вы узнаете, как галоши нашего «столбиста» оказались в Британском музее, почему скала Слоник так называется и много других увлекательных историй и легенд.
Подробная программа
10:00 — начало подъёма от улицы Свердловской (автобусная остановка «Турбаза») 10:10 — коллективная фотография у столба «Чёртов палец». Подойдём к кордону Лалетина, по желанию сделаем остановку у привала Михи Тайгиша 10:30 — небольшая стоянка «Первая поперечка». Здесь протекает речушка Лалетина, есть столики и сидения для пикника, а сам комплекс сделан в виде гитары 10:45 — место отдыха «Вторая поперечка». Можем устроить привал с перекусом в беседках или павильоне 11:00 — дерево «Ух»: отсюда начинается подъём в горку «Пыхтун», до перевала около 200 м 11:15 — выходим на перевал. Отдых. Пройдём 318 ступенек и перед нами появится Первый Столб 11:50 — от Первого Столба идём к Бабке и Внучке 12:05 — переход к скале Дед. Подъём на Левое плечо Деда, небольшой отдых с красивыми видами 12:45 — переход к скале Спящий Лев с посещением Львиных ворот 13:40 — переход до скалы Четвёртый Столб и подъём на него 14:45 — третий Столб, рассказ о революционерах, фото около памятной таблички 14:55 — спуск к перевалу, умывание в Беркутовском ручье, отдых 15:30 — спуск вниз к улице Свердловской 17:00 — окончание экскурсии на остановке «Турбаза»
Кому подойдёт программа
Взрослым и детям с 10 лет. Уровень физической подготовки — средний. Очень важна удобная одежда (спортивный костюм) и разношенная обувь, так как нам предстоит пройти 17 км. Если вы всё же сомневаетесь — идти или нет, знайте: на пути есть островки с лавочками и столиками, где можно отдохнуть. Также наши гиды подстраиваются под темп каждого участника.
Организационные детали
В стоимость всё включено
Возьмите с собой сухпаёк (снеки, фрукты, бутерброды) и воду
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 3131 туриста
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.