На Центральные Столбы - пешком

Окунуться в атмосферу таёжной сказки в компании профессионального гида
Приехать в Красноярск и не побывать на Столбах? Считайте тогда, что вы и не были в нашем городе! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по нацпарку к самым знаменитым скалам — Перья, Дед, Бабка и Львиные ворота.

Это сказочный пеший маршрут на 6-7 часов с захватывающими дух панорамами, таёжным воздухом и звенящей тишиной. Только на Столбах можно ощутить настоящую силу Сибири!
На Центральные Столбы - пешком
На Центральные Столбы - пешком
На Центральные Столбы - пешком
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Мы покажем вам уникальные места, которые не увидеть, если отправиться на Столбы самостоятельно. По пути попытаемся вместе отыскать золото, поговорим об удивительном движении «столбизм» и его отличиях от альпинизма. Вы узнаете, как галоши нашего «столбиста» оказались в Британском музее, почему скала Слоник так называется и много других увлекательных историй и легенд.

Подробная программа

10:00 — начало подъёма от улицы Свердловской (автобусная остановка «Турбаза»)
10:10 — коллективная фотография у столба «Чёртов палец». Подойдём к кордону Лалетина, по желанию сделаем остановку у привала Михи Тайгиша
10:30 — небольшая стоянка «Первая поперечка». Здесь протекает речушка Лалетина, есть столики и сидения для пикника, а сам комплекс сделан в виде гитары
10:45 — место отдыха «Вторая поперечка». Можем устроить привал с перекусом в беседках или павильоне
11:00 — дерево «Ух»: отсюда начинается подъём в горку «Пыхтун», до перевала около 200 м
11:15 — выходим на перевал. Отдых. Пройдём 318 ступенек и перед нами появится Первый Столб
11:50 — от Первого Столба идём к Бабке и Внучке
12:05 — переход к скале Дед. Подъём на Левое плечо Деда, небольшой отдых с красивыми видами
12:45 — переход к скале Спящий Лев с посещением Львиных ворот
13:40 — переход до скалы Четвёртый Столб и подъём на него
14:45 — третий Столб, рассказ о революционерах, фото около памятной таблички
14:55 — спуск к перевалу, умывание в Беркутовском ручье, отдых
15:30 — спуск вниз к улице Свердловской
17:00 — окончание экскурсии на остановке «Турбаза»

Кому подойдёт программа

Взрослым и детям с 10 лет. Уровень физической подготовки — средний. Очень важна удобная одежда (спортивный костюм) и разношенная обувь, так как нам предстоит пройти 17 км. Если вы всё же сомневаетесь — идти или нет, знайте: на пути есть островки с лавочками и столиками, где можно отдохнуть. Также наши гиды подстраиваются под темп каждого участника.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено
  • Возьмите с собой сухпаёк (снеки, фрукты, бутерброды) и воду
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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