Полезная информация о Красноярске
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Местное время в Красноярске
02:5059
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Красноярск
|По-английски
|Krasnoyarsk
|Столица региона
|Красноярск является столицей региона
|Население города
|927 200 чел.
|Аэропорт
|Емельяново (Д.А. Хворостовского) KJA
|Часовой пояс
|Asia/Krasnoyarsk
|Средняя высота
|140 м. от уровня моря
Где находится Красноярск на карте
Красноярск
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