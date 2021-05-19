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Полезная информация о Красноярске

Что нужно знать о Красноярске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Емельяново (Д.А. Хворостовского), сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 57 экскурсий
Местное время в Красноярске
02:5059
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКрасноярск
По-английскиKrasnoyarsk
Столица регионаКрасноярск является столицей региона
Население города927 200 чел.
АэропортЕмельяново (Д.А. Хворостовского) KJA
Часовой поясAsia/Krasnoyarsk
Средняя высота140 м. от уровня моря

Где находится Красноярск на карте

Красноярск фото города
Красноярск

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