На сайте с 2024 года

Провела экскурсии для 558 туристов

читать дальше уменьшить тому, чтобы поделиться красотой и чудесами Сибири с гостями со всего мира. Вы откроете для себя тропинки Красноярского края, погрузитесь в звуки природы и попробуете местные вкусняшки. Я здесь, чтобы провести вас в незабываемое путешествие, которое останется в вашем сердце на всю жизнь!

Я переехала в Красноярск несколько лет назад и сразу же почувствовала себя дома. Хотите полюбить сибирский лес так же глубоко, как я? Отправляйтесь со мной на хайкинг! Мои прогулки посвящены