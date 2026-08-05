Оставьте внизу городской шум, бесконечные дела и суету.
Наверху вас ждут сибирская тайга, вековые скалы, бескрайние панорамы и несколько часов, чтобы замедлиться.
Мы пройдём по Торгашинскому хребту, устроим чаепитие с сибирскими травами и послушаем звучание поющих чаш в окружении природы.
Наверху вас ждут сибирская тайга, вековые скалы, бескрайние панорамы и несколько часов, чтобы замедлиться.
Мы пройдём по Торгашинскому хребту, устроим чаепитие с сибирскими травами и послушаем звучание поющих чаш в окружении природы.
Описание экскурсии
Дорога до Торгашинского хребта займёт 30–40 мин.
Скала «Красный гребень», где вас ждут горные панорамы.
Скала «Тамара», откуда открываются широкие виды на тайгу и окрестности.
Скала «Арка», на которой устроим небольшой привал с чаем на сибирских травах и послушаем звучание поющих чаш.
Спуск по Торгашинской лестнице — самой длинной лестнице России.
Я расскажу об истории Красноярска, Торгашинского хребта, его скалах, пещерах и гротах, а также помогу сделать красивые фотографии и видео.
Организационные детали
- В стоимость входит:
— трансфер от/до отеля на автомобиле Lexus NX200 (детское кресло — по запросу)
— чаепитие с сибирскими травами
— практика с поющими чашами
- Дополнительно и по желанию оплачивается кофе (от 250 ₽)
- Маршрут не требует особой физической подготовки, высота подъема — от 250 до 500м
ежедневно в 10:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 558 туристов
Я переехала в Красноярск несколько лет назад и сразу же почувствовала себя дома. Хотите полюбить сибирский лес так же глубоко, как я? Отправляйтесь со мной на хайкинг! Мои прогулки посвящены
Входит в следующие категории Красноярска
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