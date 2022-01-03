Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка

Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс
Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан.

Уникальная местность, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири, погружение в быт, знакомство с традициями, культурой, северной национальной кухней – все это и многое другое ждет вас в этом потрясающем путешествие.
5
3 отзыва
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Город невероятных сочетаний: центральная часть со старинными купеческими домами, крупнейшие заводы, фабрики и дикая природа – все это гармонично соседствует друг с другом.

Потрясающие северные мосты, огромное количество фонтанов и одна из длиннейших улиц мира.

В 2019 году впервые в России в Красноярске прошла Всемирная зимняя универсиада, и сибиряки очень гордятся этим.

Встреча в аэропорту и групповой трансфер на теплоход.

Регистрация на борту теплохода по мере прилета (рекомендуемое время прилетов - утро).

Размещение на борту.

Первая услуга по питанию - обед.

После обеда планируется экскурсионная программа.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Красноярск

Варианты экскурсий, входящих в стоимость:

Вариант 1: Обед (в городе) в ресторане «Хозяин Тайги»

Вариант 2: Автобусная экскурсия по городу, Национальный парк "Красноярские Столбы"

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
3 день

Казачинские пороги, Енисейск

Варианты экскурсии:

Вариант 1: Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.

Вариант 2: Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением православных храмов Енисейска.

Казачинские пороги, ЕнисейскКазачинские пороги, ЕнисейскКазачинские пороги, ЕнисейскКазачинские пороги, Енисейск
4 день

Ярцево

Пешеходная экскурсия по селу.

Ярмарка сувениров

ЯрцевоЯрцевоЯрцевоЯрцево
5 день

Бахта - Кангатово

Варианты экскурсий:

Вариант 1: Программа в поселке Бахта

Дополнительная программа: Организация рыбалки

Вариант 1: Посещение кетского стойбища в Канготово

Бахта - КангатовоБахта - КангатовоБахта - КангатовоБахта - Кангатово
6 день

Туруханск - Полярный круг - Ермаково

Программа в г. Туруханск.

Туруханск - Полярный круг - ЕрмаковоТуруханск - Полярный круг - ЕрмаковоТуруханск - Полярный круг - Ермаково
7 день

Ермаково - Игарка

Вариант 1: Экскурсионная программа в п. Ермаково.

Дополнительная программа: Маршрут с егерем по тайге с осмотром карцера, зоны, электростанции.

Организация рыбалки с инструктором с лодки Игарка

Вариант 1: Автобусная экскурсия с посещением Краеведческого комплекса

Ермаково - ИгаркаЕрмаково - ИгаркаЕрмаково - ИгаркаЕрмаково - Игарка
8 день

Тыяха - Дудинка

Посещение этностойбища «ТЫЯХА».

Экскурсионная программа в г. Дудинка

Тыяха - ДудинкаТыяха - ДудинкаТыяха - ДудинкаТыяха - Дудинка
9 день

Дудинка - Плато Путорана (вертолетный тур)

Плато Путорана – загадочная земля за границей полярного круга.

«Путорана» на эвенкийском языке – страна озер с крутыми берегами.

Всего здесь около 25 000 больших и малых озер.

Вы сможете увидеть всю эту красоту с высоты во время вертолетной прогулки.

Вам представится уникальная возможность увидеть места, куда не ступала нога человека.

Дудинка - Плато Путорана (вертолетный тур)Дудинка - Плато Путорана (вертолетный тур)Дудинка - Плато Путорана (вертолетный тур)
10 день

Дудинка

День на борту.

ДудинкаДудинкаДудинкаДудинка
11 день

Завершение программы - высадка

Ранний завтрак на борту теплохода.

Ранняя высадка с борта теплохода (в 12.30 теплоход уже отправляется в новый рейс).

Групповой трансфер в аэропорт г. Норильск (к утренним рейсам; трансфер только в аэропорт).

Теплоход Максим Горький

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса люкс «Максим Горький».

Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Максим Горький» проекта Q-040, построен в Австрии. Комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 гг. до уровня 5* по международным стандартам. В результате переоборудования на шлюпочной палубе разместился большой ресторанно-развлекательный комплекс, на верхней палубе — зона SPA c тренажерным залом. В основу дизайна интерьеров и декора теплохода легли этнические мотивы малых народностей Севера. Теплоход «Максим Горький» оснащен современным навигационным оборудованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Длина 110, 1 м
  • Ширина 14,5 м
  • Осадка 2,3 м
  • Скорость 22 км/ч
  • Экипаж 66 чел
  • Пассажиры 94 чел
  • Год постройки 1974
  • Год реновации 2020

НА БОРТУ

  • Ресторан "Енисей"
  • Ресторан "Улов дня"
  • Сибирский бар
  • Караоке-бар
  • Винная библиотека
  • Конференц-зал/кинотеатр
  • Спутниковое ТВ
  • СПА-зона
  • Фитнес-зона
  • Медицинский пункт
  • Сувенирный киоск

Стоимость и наличие мест может варьироваться, точную стоимость уточняется при запросе конкретной даты.

О наличии акций также уточняйте у менеджера.

Теплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим ГорькийТеплоход Максим Горький

Варианты проживания

Делюкс (средняя палуба)

10 ночей

К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 205, 206, 217, 218, 221–226.
Двухместная каюта (площадь от 16,7 до 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)Делюкс (средняя палуба)

Делюкс (шлюпочная палуба)

10 ночей

К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 301, 302.
Двухместная каюта (площадь до 18,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)Делюкс (шлюпочная палуба)

Делюкс* (шлюпочная палуба)

10 ночей
К каютам категории Делюкс* (шлюпочная палубе) относятся следующие номера кают: 303, 304.

Двухместная каюта (площадь 12,5 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюжпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, душ, санузел, кондиционер, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс* (шлюпочная палуба)Делюкс* (шлюпочная палуба)Делюкс* (шлюпочная палуба)Делюкс* (шлюпочная палуба)

1-местная* (средняя палуба)

10 ночей
К каютам категории 1-местная* (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 207, 208.
Одноместная каюта (площадь до 13,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
1-местная* (средняя палуба)1-местная* (средняя палуба)1-местная* (средняя палуба)1-местная* (средняя палуба)

Делюкс 3-местный (средняя палуба)

10 ночей

К каютам категории Делюкс 3-местный (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 209–216.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), диван (дополнительное место), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, сейф, два окна, розетка 220V.

Делюкс 3-местный (средняя палуба)Делюкс 3-местный (средняя палуба)Делюкс 3-местный (средняя палуба)Делюкс 3-местный (средняя палуба)

1-местная (средняя палуба)

10 ночей

К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 219, 220, 227, 228.
Одноместная каюта (площадь 8,1 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.

1-местная (средняя палуба)1-местная (средняя палуба)1-местная (средняя палуба)

Делюкс (главная палуба)

10 ночей

К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 101–118.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.

Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)Делюкс (главная палуба)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в каюте
  • Трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
  • Культурная программа на борту
  • Капитанский ужин
  • Посещение сауны, соляной комнаты и хамама
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты
  • Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
  • Напитки и закуски в барах
  • Телефонная связь
  • Посещение сауны и спа
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Путь из Красноярска в Дудинку и обратно проходит с Юга на Север, а его протяженность более двух тысяч километров, температура воздуха может меняться значительно.

Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:

  • Защитное средство от насекомых
  • Солнцезащитные очки
  • Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
  • Дождевик либо непромокаемая куртка
  • Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
  • Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
  • Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
  • Ветровка или свитер
  • Х/б носки
  • Футболки
  • Х/б нижнее белье
  • Шапка или кепка
  • Солнцезащитный крем
  • Купальный костюм
  • Фонарик с запасными батарейками
  • Бинокль
  • Фотокамера и карты памяти
  • Персональная аптечка
  • Таблетки от укачивания
  • Мягкие чемоданы и компактные сумки

Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли с детьми?

В туре нет ограничений по возрасту.

Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.

Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.

Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.

Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.

Дополнительные документы для иностранных граждан

Требуется специальное разрешение на въезд на территорию Заполярья (Норильск, Дудинка) для иностранных граждан, в т. ч. стран СНГ. Более подробно уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
И
3 янв 2022
Все было на высоте.
О
13 апр 2021
Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация.
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды
читать дальше

срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

Д
6 апр 2021
Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.

Тур входит в следующие категории Красноярска

Можно с детьмиВсе турыКруизыВодные развлечения11-дневные туры

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