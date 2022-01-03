1 день

Встреча

Город невероятных сочетаний: центральная часть со старинными купеческими домами, крупнейшие заводы, фабрики и дикая природа – все это гармонично соседствует друг с другом.

Потрясающие северные мосты, огромное количество фонтанов и одна из длиннейших улиц мира.

В 2019 году впервые в России в Красноярске прошла Всемирная зимняя универсиада, и сибиряки очень гордятся этим.

Встреча в аэропорту и групповой трансфер на теплоход.

Регистрация на борту теплохода по мере прилета (рекомендуемое время прилетов - утро).

Размещение на борту.

Первая услуга по питанию - обед.

После обеда планируется экскурсионная программа.