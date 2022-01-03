Уникальная местность, древние поселения, застывшие во времени и сохранившие традиции, следы мамонтов и духи Сибири, погружение в быт, знакомство с традициями, культурой, северной национальной кухней – все это и многое другое ждет вас в этом потрясающем путешествие.
Программа тура по дням
Встреча
Город невероятных сочетаний: центральная часть со старинными купеческими домами, крупнейшие заводы, фабрики и дикая природа – все это гармонично соседствует друг с другом.
Потрясающие северные мосты, огромное количество фонтанов и одна из длиннейших улиц мира.
В 2019 году впервые в России в Красноярске прошла Всемирная зимняя универсиада, и сибиряки очень гордятся этим.
Встреча в аэропорту и групповой трансфер на теплоход.
Регистрация на борту теплохода по мере прилета (рекомендуемое время прилетов - утро).
Размещение на борту.
Первая услуга по питанию - обед.
После обеда планируется экскурсионная программа.
Красноярск
Варианты экскурсий, входящих в стоимость:
Вариант 1: Обед (в городе) в ресторане «Хозяин Тайги»
Вариант 2: Автобусная экскурсия по городу, Национальный парк "Красноярские Столбы"
Казачинские пороги, Енисейск
Варианты экскурсии:
Вариант 1: Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музеев города.
Вариант 2: Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением православных храмов Енисейска.
Ярцево
Пешеходная экскурсия по селу.
Ярмарка сувениров
Бахта - Кангатово
Варианты экскурсий:
Вариант 1: Программа в поселке Бахта
Дополнительная программа: Организация рыбалки
Вариант 1: Посещение кетского стойбища в Канготово
Туруханск - Полярный круг - Ермаково
Программа в г. Туруханск.
Ермаково - Игарка
Вариант 1: Экскурсионная программа в п. Ермаково.
Дополнительная программа: Маршрут с егерем по тайге с осмотром карцера, зоны, электростанции.
Организация рыбалки с инструктором с лодки Игарка
Вариант 1: Автобусная экскурсия с посещением Краеведческого комплекса
Тыяха - Дудинка
Посещение этностойбища «ТЫЯХА».
Экскурсионная программа в г. Дудинка
Дудинка - Плато Путорана (вертолетный тур)
Плато Путорана – загадочная земля за границей полярного круга.
«Путорана» на эвенкийском языке – страна озер с крутыми берегами.
Всего здесь около 25 000 больших и малых озер.
Вы сможете увидеть всю эту красоту с высоты во время вертолетной прогулки.
Вам представится уникальная возможность увидеть места, куда не ступала нога человека.
Дудинка
День на борту.
Завершение программы - высадка
Ранний завтрак на борту теплохода.
Ранняя высадка с борта теплохода (в 12.30 теплоход уже отправляется в новый рейс).
Групповой трансфер в аэропорт г. Норильск (к утренним рейсам; трансфер только в аэропорт).
Теплоход Максим Горький
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса люкс «Максим Горький».
Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Максим Горький» проекта Q-040, построен в Австрии. Комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 гг. до уровня 5* по международным стандартам. В результате переоборудования на шлюпочной палубе разместился большой ресторанно-развлекательный комплекс, на верхней палубе — зона SPA c тренажерным залом. В основу дизайна интерьеров и декора теплохода легли этнические мотивы малых народностей Севера. Теплоход «Максим Горький» оснащен современным навигационным оборудованием.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Длина 110, 1 м
- Ширина 14,5 м
- Осадка 2,3 м
- Скорость 22 км/ч
- Экипаж 66 чел
- Пассажиры 94 чел
- Год постройки 1974
- Год реновации 2020
НА БОРТУ
- Ресторан "Енисей"
- Ресторан "Улов дня"
- Сибирский бар
- Караоке-бар
- Винная библиотека
- Конференц-зал/кинотеатр
- Спутниковое ТВ
- СПА-зона
- Фитнес-зона
- Медицинский пункт
- Сувенирный киоск
Стоимость и наличие мест может варьироваться, точную стоимость уточняется при запросе конкретной даты.
О наличии акций также уточняйте у менеджера.
Варианты проживания
Делюкс (средняя палуба)
К каютам категории Делюкс (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 205, 206, 217, 218, 221–226.
Двухместная каюта (площадь от 16,7 до 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс (шлюпочная палуба)
К каютам категории Делюкс (шлюпочная палуба) относятся следующие номера кают: 301, 302.
Двухместная каюта (площадь до 18,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Делюкс* (шлюпочная палуба)
В каюте: двуспальная кровать, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, душ, санузел, кондиционер, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
1-местная* (средняя палуба)
Одноместная каюта (площадь до 13,9 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
Делюкс 3-местный (средняя палуба)
К каютам категории Делюкс 3-местный (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 209–216.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), диван (дополнительное место), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, сейф, два окна, розетка 220V.
1-местная (средняя палуба)
К каютам категории 1-местная (средняя палуба) относятся следующие номера кают: 219, 220, 227, 228.
Одноместная каюта (площадь 8,1 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: односпальная кровать, шкаф для одежды, радио, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, сейф, душ, санузел, обзорное окно, розетка 220V.
Делюкс (главная палуба)
К каютам категории Делюкс (главная палуба) относятся следующие номера кают: 101–118.
Двухместная каюта (площадь 17,7 кв. м.) со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати (можно сдвинуть), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, сейф, радио, два окна, розетка 220V.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в каюте
- Трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и высадки в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»
- Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
- Культурная программа на борту
- Капитанский ужин
- Посещение сауны, соляной комнаты и хамама
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты
- Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки (кроме трансфера день в день)
- Напитки и закуски в барах
- Телефонная связь
- Посещение сауны и спа
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Путь из Красноярска в Дудинку и обратно проходит с Юга на Север, а его протяженность более двух тысяч километров, температура воздуха может меняться значительно.
Это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому рекомендуем удобную теплую и легкую одежду, а также:
- Защитное средство от насекомых
- Солнцезащитные очки
- Высокие трекинговые ботинки (GORE-TEX)
- Дождевик либо непромокаемая куртка
- Легкие брюки, джинсы, юбки, шорты
- Вечерний дресс-код для прощального капитанского ужина
- Х/б рубашки или блузки с длинными и короткими рукавами
- Ветровка или свитер
- Х/б носки
- Футболки
- Х/б нижнее белье
- Шапка или кепка
- Солнцезащитный крем
- Купальный костюм
- Фонарик с запасными батарейками
- Бинокль
- Фотокамера и карты памяти
- Персональная аптечка
- Таблетки от укачивания
- Мягкие чемоданы и компактные сумки
Заядлым рыбакам рекомендуем взять снасти. Любителям и новичкам удочки выдают на теплоходе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли с детьми?
В туре нет ограничений по возрасту.
Детский тариф действуют для возраста до 14 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день начала тура.
Дети от 2 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания.
Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Дополнительные места в каютах (раскладушки и пр.) не предоставляются, кроме кают, оборудованных диванами.
Дополнительные документы для иностранных граждан
Требуется специальное разрешение на въезд на территорию Заполярья (Норильск, Дудинка) для иностранных граждан, в т. ч. стран СНГ. Более подробно уточняйте при бронировании.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды