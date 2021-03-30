1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Красноярску

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер в город.

Заселение в отель «Ibis» 3* (ул. Карла Маркса, 123) с 14:00.

Раннее заселение в отель возможно за доп. плату.

14:00 Встреча с гидом в лобби отеля «Ibis».

14:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади, а также Краеведческого музея.

Сегодня Красноярский краевой краеведческий музей, его коллекции, экспозиции и деятельность получили широкое международное признание.

Музейное собрание насчитывает более 480 000 единиц хранения, его археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции имеют мировое значение.

Особенно ценна Этнографическая коллекция коренных народов Сибири.

Она представлена предметами эвенков, ненцев, долган, кетов, селькупов, якутов, нганасан, хакасов, тувинцев и др.

В состав коллекции входят одежда, обувь, предметы обихода, орудия охоты и рыболовства, предметы культа: одежда шаманов, принадлежности камлания.

18:00 Заселение в отель.

Ужин самостоятельно.

Размещение в отеле «Ibis» 3*.

Завтрак, обед и ужин самостоятельно.

Километраж дня – 15 км на автобусе.