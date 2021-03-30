Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями Красноярска и его окрестностей, наслаждение тишиной тайги национального парка «Красноярские Столбы», прогулка по самой длинной лестнице России, а также отдых на горнолыжном комплексе «Бобровый лог».
А после насыщенных впечатлений, в полной мере можно ощутить свою сопричастность с этим миром, посетив русскую баню, а точнее, попав в руки волшебников, профессионально владеющих мастерством восстановления души и тела.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Красноярску
Прибытие в Красноярск.
Самостоятельный трансфер в город.
Заселение в отель «Ibis» 3* (ул. Карла Маркса, 123) с 14:00.
Раннее заселение в отель возможно за доп. плату.
14:00 Встреча с гидом в лобби отеля «Ibis».
14:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади, а также Краеведческого музея.
Сегодня Красноярский краевой краеведческий музей, его коллекции, экспозиции и деятельность получили широкое международное признание.
Музейное собрание насчитывает более 480 000 единиц хранения, его археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции имеют мировое значение.
Особенно ценна Этнографическая коллекция коренных народов Сибири.
Она представлена предметами эвенков, ненцев, долган, кетов, селькупов, якутов, нганасан, хакасов, тувинцев и др.
В состав коллекции входят одежда, обувь, предметы обихода, орудия охоты и рыболовства, предметы культа: одежда шаманов, принадлежности камлания.
18:00 Заселение в отель.
Ужин самостоятельно.
Размещение в отеле «Ibis» 3*.
Завтрак, обед и ужин самостоятельно.
Километраж дня – 15 км на автобусе.
Фанпарк «Бобровый лог»
С 06:30 Завтрак в отеле.
10:00 Отправление загород Красноярска: посещение смотровой площадки «Царь-Рыба», прогулка по живописной Набережной города Дивногорск, остановка у плотины Красноярской ГЭС (внешний осмотр).
13:30 Обед.
14:30 Посещение фанпарка «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город и на бескрайнюю тайгу национального парка «Красноярские Столбы».
После экскурсии вы можете остаться в «Бобровом логу» – горнолыжном комплексе международного уровня в черте Красноярска.
Здесь работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, 15 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга.
16:00 Трансфер в центр города.
Свободное время в городе.
Ужин самостоятельно.
За дополнительную плату возможна организация дегустационного сета сибирской кухни в одном из лучших ресторанов Сибири (бронирование не менее, чем за сутки).
Команда ресторана Tunguska и бренд-шеф Николай Бобров представляют дегустационный сет «Ритуалы».
Он посвящен ритуалам и обрядам народов, проживающих на территории Енисейской Сибири — от языческих и шаманских до простонародных, связанных с традициями из православной культуры.
Курс за курсом гости сета будут погружаться в тайны и тонкости ритуальных практик кочевников, христиан, шаманов и северных народов.
Вам удастся покормить и укротить огонь, получить благословение предков.
Завершится сет обрядом инициации, обещающий новую, обновленную жизнь.
Размещение в отеле «Ibis» 3*.
Завтрак в отеле, обед в городе, ужин самостоятельно.
Километраж дня – 110 км на автобусе.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
06:30-11:00 Завтрак в отеле.
До 12:00 Освобождение номеров.
12:00 Выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».
Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивителен по красоте, потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами и уникальной сибирской природой.
Национальный парк расположен вблизи города Красноярска.
Свое название «Столбы» получили не случайно.
Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы, принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов.
Почти все скалы национального парка имеют свои имена.
Автобус доставит вас до кордона «Нарым», около 40 минут в пути.
Сдача вещей в камеру хранения.
После обеда встреча с проводником.
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).
Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и другие.
Заселение в гостиничные номера научно-познавательного центра «Нарым».
Ужин на территории национального парка.
Размещение в гостиничных номерах НПЦ «Нарым» (удобства в номере).
Завтрак в отеле, обед и ужин в нац. парке (привозное питание).
Километраж дня – до 3 км пешком.
Самая длинная лестница в России. Русская баня
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Выезд с национального парка и отправление на самую длинную лестницу в России на Торгашинском хребте.
Длина лестницы – 1200 метров, состоит она из 1683 ступеней.
Посещение этого объекта не требует специальной физической подготовки, подъем займет порядка 40 минут, спуск – 20 минут.
С видовых площадок открывается потрясающая панорама на горы и окрестности реки Базаихи.
Здесь Вы сможете сделать необычайно красивые фотографии.
13:00 Обед.
14:00 Трансфер в банный комплекс.
15:00-18:00 Посещение русской бани, парение с профессиональным пармейстером.
Баню на Руси почитали издавна, особенно в Сибири, на Урале, на севере, там, где зимы похолоднее.
В программе «Сибирские банные традиции» под чутким руководством опытного банщика вы получите максимум пользы от посещения парной.
Профессиональный пармейстер знает все тонкости и нюансы русской парной, ему досконально известны разные виды процедур по восстановлению и очищению организма.
После парения вас ждет таежный чай.
19:00 Заселение в отель «Ibis» 3*.
Ужин самостоятельно.
Размещение в отеле «Ibis» 3*.
Завтрак в нац. парке, обед в городе, ужин самостоятельно.
Километраж дня – до 3 км пешком.
Окончание программы, отъезд
06:30-10:30 Завтрак в отеле.
До 12:00 Освобождение номеров.
Окончание программы.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Ibis» 3* (3 ночи) и в гостиничных номерах НПЦ «Нарым» на территории нац. парка «Красноярские Столбы» (1 ночь).
- Доплата за одноместное размещение 14 500 руб. /чел.;
- Ранний заезд в отель «Ibis» 3* двухместный номер 4 600 руб. /чел.;
- Ранний заезд в отель «Ibis» 3* одноместный номер 7 300 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Ibis»
Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея.
Завтраки — шведский стол.
Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.
Одноместное размещение— за доплату.
В каждом номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.
Адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123
НПЦ «Нарым»
Размещение в гостиничных номерах НПЦ «Нарым» (удобства в номере)
Питание группы будет привозным. Туристам будет выдано питание на каждый прием пищи (обед и ужин).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в отеле "Ibis" 3* (3 ночи) и в гостиничных номерах НПЦ "Нарым" на территории нац. парка "Красноярские Столбы" (1 ночь)
- Питание по программе (З-4/ О-3/ У-1)
- Услуги гида по программе
- Услуги проводника в нац. парке в день 3
- Транспортное обслуживание по программе
- Рекреационный сбор в нац. парке
- Билеты в Краеведческий музей и на канатно-кресельную дорогу в фанпарке «Бобровый лог»
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярк и обратно
- Трансфер на встречу/проводы отель-аэропорт-отель - 4200 руб. (л/а) в одну сторону
- Трансфер на встречу/проводы отель-ж/д вокзал-отель - 1800 руб. (л/а) в одну сторону
- Ужин в ресторане «Tunguska» + трансфер в ресторан и обратно - 9500 руб. /чел
- Ужин в ресторане «Tunguska» (с винным сопровождением) + трансфер в ресторан и обратно - 13 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор).
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для зимних пеших прогулок и отдыха.
Термобелье, флис или полартек — штаны и свитер, пуховый жилет, утепленные штаны или полукомбинезон, теплая куртка (желательно пуховик), шерстяные носки 2 пары, свободная обувь с высоким голенищем, теплая шапка с ушами, перчатки (лучше вязаные) + теплые рукавицы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться самостоятельно из аэропорта до места размещения?
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города).
От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб.).
Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий).
Телефон справочной +7(391) 220-11-72.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы "Ибис".
Какая погода в Красноярске?
Климат Красноярска - резко континентальный. Зимы холодные. Температуру предсказать сложно. Средняя температура января -20С. Снежно и облачно. Бывают годы, когда температура достигает -5С или даже 0С. Даже если в центре города будет малоснежно, на территории нац. парка "Столбы" и в "Бобровом логу" будет много белого снега.
Есть ли трансфер?
В данном туре трансферы не входят в стоимость. По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы.
Информация о заселении
Заселение в отель происходит с 14:00, раннее заселение возможно за доп. плату.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% детям 7-16 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Красноярск,могучий и красивый Енисей. Очень много красивых и богатых
сооружений, великолепно красив Красноярск вечером! Заворожили хребты Красноярска, и заповедник "Красноярские Столбы" с домиками, где мы жили. Не забудем прекрасную прогулку на канатно-кресельной дороге с видом на Красноярск в "Бобровом Логу"!