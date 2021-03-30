Зимний тур в Красноярск

Групповой тур в Красноярске
5
3 отзыва
Проведите зимние выходные в центре Сибири, на берегу Енисея.

Вас ждет знакомство с основными достопримечательностями Красноярска и его окрестностей, наслаждение тишиной тайги национального парка «Красноярские Столбы», прогулка по самой длинной лестнице России, а также отдых на горнолыжном комплексе «Бобровый лог».

А после насыщенных впечатлений, в полной мере можно ощутить свою сопричастность с этим миром, посетив русскую баню, а точнее, попав в руки волшебников, профессионально владеющих мастерством восстановления души и тела.
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Загадочная Сибирь
Загадочная Сибирь
Познакомимся с удивительным сибирским городом и погрузимся в природу настоящей тайги
Знаменитые "Столбы"
Знаменитые "Столбы"
Погуляем по национальному парку и узнаем всё про движение "столбизм"
Фанпарк «Бобровый лог»
Фанпарк «Бобровый лог»
Поднимемся на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке с захватывающим видом

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Красноярску

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер в город.

Заселение в отель «Ibis» 3* (ул. Карла Маркса, 123) с 14:00.

Раннее заселение в отель возможно за доп. плату.

14:00 Встреча с гидом в лобби отеля «Ibis».

14:00 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади, а также Краеведческого музея.

Сегодня Красноярский краевой краеведческий музей, его коллекции, экспозиции и деятельность получили широкое международное признание.

Музейное собрание насчитывает более 480 000 единиц хранения, его археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции имеют мировое значение.

Особенно ценна Этнографическая коллекция коренных народов Сибири.

Она представлена предметами эвенков, ненцев, долган, кетов, селькупов, якутов, нганасан, хакасов, тувинцев и др.

В состав коллекции входят одежда, обувь, предметы обихода, орудия охоты и рыболовства, предметы культа: одежда шаманов, принадлежности камлания.

18:00 Заселение в отель.

Ужин самостоятельно.

Размещение в отеле «Ibis» 3*.

Завтрак, обед и ужин самостоятельно.

Километраж дня – 15 км на автобусе.

Прибытие, обзорная экскурсия по КрасноярскуПрибытие, обзорная экскурсия по КрасноярскуПрибытие, обзорная экскурсия по КрасноярскуПрибытие, обзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Фанпарк «Бобровый лог»

С 06:30 Завтрак в отеле.

10:00 Отправление загород Красноярска: посещение смотровой площадки «Царь-Рыба», прогулка по живописной Набережной города Дивногорск, остановка у плотины Красноярской ГЭС (внешний осмотр).

13:30 Обед.

14:30 Посещение фанпарка «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город и на бескрайнюю тайгу национального парка «Красноярские Столбы».

После экскурсии вы можете остаться в «Бобровом логу» – горнолыжном комплексе международного уровня в черте Красноярска.

Здесь работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, 15 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга.

16:00 Трансфер в центр города.

Свободное время в городе.

Ужин самостоятельно.

За дополнительную плату возможна организация дегустационного сета сибирской кухни в одном из лучших ресторанов Сибири (бронирование не менее, чем за сутки).

Команда ресторана Tunguska и бренд-шеф Николай Бобров представляют дегустационный сет «Ритуалы».

Он посвящен ритуалам и обрядам народов, проживающих на территории Енисейской Сибири — от языческих и шаманских до простонародных, связанных с традициями из православной культуры.

Курс за курсом гости сета будут погружаться в тайны и тонкости ритуальных практик кочевников, христиан, шаманов и северных народов.

Вам удастся покормить и укротить огонь, получить благословение предков.

Завершится сет обрядом инициации, обещающий новую, обновленную жизнь.

Размещение в отеле «Ibis» 3*.

Завтрак в отеле, обед в городе, ужин самостоятельно.

Километраж дня – 110 км на автобусе.

Фанпарк «Бобровый лог»Фанпарк «Бобровый лог»Фанпарк «Бобровый лог»
3 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

06:30-11:00 Завтрак в отеле.

До 12:00 Освобождение номеров.

12:00 Выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».

Национальный парк «Красноярские Столбы» – удивителен по красоте, потрясает масштабными и разнообразными ландшафтами и уникальной сибирской природой.

Национальный парк расположен вблизи города Красноярска.

Свое название «Столбы» получили не случайно.

Основной достопримечательностью территории Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы, принявшие облик исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов.

Почти все скалы национального парка имеют свои имена.

Автобус доставит вас до кордона «Нарым», около 40 минут в пути.

Сдача вещей в камеру хранения.

После обеда встреча с проводником.

Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).

Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и другие.

Заселение в гостиничные номера научно-познавательного центра «Нарым».

Ужин на территории национального парка.

Размещение в гостиничных номерах НПЦ «Нарым» (удобства в номере).

Завтрак в отеле, обед и ужин в нац. парке (привозное питание).

Километраж дня – до 3 км пешком.

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
4 день

Самая длинная лестница в России. Русская баня

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Выезд с национального парка и отправление на самую длинную лестницу в России на Торгашинском хребте.

Длина лестницы – 1200 метров, состоит она из 1683 ступеней.

Посещение этого объекта не требует специальной физической подготовки, подъем займет порядка 40 минут, спуск – 20 минут.

С видовых площадок открывается потрясающая панорама на горы и окрестности реки Базаихи.

Здесь Вы сможете сделать необычайно красивые фотографии.

13:00 Обед.

14:00 Трансфер в банный комплекс.

15:00-18:00 Посещение русской бани, парение с профессиональным пармейстером.

Баню на Руси почитали издавна, особенно в Сибири, на Урале, на севере, там, где зимы похолоднее.

В программе «Сибирские банные традиции» под чутким руководством опытного банщика вы получите максимум пользы от посещения парной.

Профессиональный пармейстер знает все тонкости и нюансы русской парной, ему досконально известны разные виды процедур по восстановлению и очищению организма.

После парения вас ждет таежный чай.

19:00 Заселение в отель «Ibis» 3*.

Ужин самостоятельно.

Размещение в отеле «Ibis» 3*.

Завтрак в нац. парке, обед в городе, ужин самостоятельно.

Километраж дня – до 3 км пешком.

Самая длинная лестница в России. Русская баняСамая длинная лестница в России. Русская баняСамая длинная лестница в России. Русская баня
5 день

Окончание программы, отъезд

06:30-10:30 Завтрак в отеле.

До 12:00 Освобождение номеров.

Окончание программы.

Самостоятельный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Ibis» 3* (3 ночи) и в гостиничных номерах НПЦ «Нарым» на территории нац. парка «Красноярские Столбы» (1 ночь).

  • Доплата за одноместное размещение 14 500 руб. /чел.;
  • Ранний заезд в отель «Ibis» 3* двухместный номер 4 600 руб. /чел.;
  • Ранний заезд в отель «Ibis» 3* одноместный номер 7 300 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Ibis»

3 ночи

Гостиница Ibis Красноярск Центр расположена в историческом центре города, вблизи основных достопримечательностей и набережной Енисея.

Завтраки — шведский стол.

Размещение в двухместных стандартных номерах с двумя раздельными кроватями или одной большой.

Одноместное размещение— за доплату.

В каждом номере: бесплатный Wi-Fi и ЖК ТВ с отличным выбором каналов, рабочий стол, сейф, кондиционер, холодильник, душ, фен.

Адрес: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 123

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НПЦ «Нарым»

1 ночь

Размещение в гостиничных номерах НПЦ «Нарым» (удобства в номере)

Питание группы будет привозным. Туристам будет выдано питание на каждый прием пищи (обед и ужин).

НПЦ «Нарым»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в отеле "Ibis" 3* (3 ночи) и в гостиничных номерах НПЦ "Нарым" на территории нац. парка "Красноярские Столбы" (1 ночь)
  • Питание по программе (З-4/ О-3/ У-1)
  • Услуги гида по программе
  • Услуги проводника в нац. парке в день 3
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Рекреационный сбор в нац. парке
  • Билеты в Краеведческий музей и на канатно-кресельную дорогу в фанпарке «Бобровый лог»
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярк и обратно
  • Трансфер на встречу/проводы отель-аэропорт-отель - 4200 руб. (л/а) в одну сторону
  • Трансфер на встречу/проводы отель-ж/д вокзал-отель - 1800 руб. (л/а) в одну сторону
  • Ужин в ресторане «Tunguska» + трансфер в ресторан и обратно - 9500 руб. /чел
  • Ужин в ресторане «Tunguska» (с винным сопровождением) + трансфер в ресторан и обратно - 13 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор).

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для зимних пеших прогулок и отдыха.

Термобелье, флис или полартек — штаны и свитер, пуховый жилет, утепленные штаны или полукомбинезон, теплая куртка (желательно пуховик), шерстяные носки 2 пары, свободная обувь с высоким голенищем, теплая шапка с ушами, перчатки (лучше вязаные) + теплые рукавицы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться самостоятельно из аэропорта до места размещения?

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города).

От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб.).

Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий).

Телефон справочной +7(391) 220-11-72.

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы "Ибис".

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска - резко континентальный. Зимы холодные. Температуру предсказать сложно. Средняя температура января -20С. Снежно и облачно. Бывают годы, когда температура достигает -5С или даже 0С. Даже если в центре города будет малоснежно, на территории нац. парка "Столбы" и в "Бобровом логу" будет много белого снега.

Есть ли трансфер?

В данном туре трансферы не входят в стоимость. По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы.

Информация о заселении

Заселение в отель происходит с 14:00, раннее заселение возможно за доп. плату.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 10% детям 7-16 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 мар 2021
Спасибо Вам большое за Зимний Тур в Красноярск! Очень понравился
Красноярск,могучий и красивый Енисей. Очень много красивых и богатых
сооружений, великолепно красив Красноярск вечером! Заворожили хребты Красноярска, и заповедник "Красноярские Столбы" с домиками, где мы жили. Не забудем прекрасную прогулку на канатно-кресельной дороге с видом на Красноярск в "Бобровом Логу"!
Ю
12 янв 2021
Спасибо организаторам, мы очень довольны программой и обслуживанием. Понравилась гостиница Красноярск, т. к. расположена в красивом месте с видом на Енисей.
С
22 авг 2023
Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

Тур входит в следующие категории Красноярска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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