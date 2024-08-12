1. Заповедник “Столбы” — естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка. С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан заповедник в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы.



2. Казачинский порог – самый труднопроходимый участок на Енисее близ села Казачинского (233–240 км от Красноярска). Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером “Енисей”, продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.



3. Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора. Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.



4. Осиновские щеки — самый живописный район в нижнем течении реки. Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м. Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка. Первый похож на корабль. Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется "Остров Кораблик". Он возвышается над водой на 50 м. За ним в 150–200 м — остров Барочка.



5. Поселок Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски. Современная история посёлка началась в 1946 г., сразу после Великой отечественной войны, с возведения аэропорта на левом, высоком и обрывистом берегу Енисея, напротив устья реки Подкаменная Тунгуска. Аэропорт двойного назначения являлся стратегическим транспортным центром, расположен почти точно в центре СССР и России. На территории размещалась воинская часть ПВО. Затем посёлок стал центром геолого-разведывательных экспедиций. Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса. В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.



6. Туруханск расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска. Население 4,8 тыс. жителей. Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея. Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск. В 19—20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914—1916). Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 — начало 19 в.). В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна. Здесь Вы увидите правый приток Енисея — Нижняя Тунгуска. В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской. Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.



7. Игарка — город, расположенный на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска. Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, — по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из “Егорки” в “Игарку”. Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.



8. Таймырский краеведческий музей 4 сентября 2017 года музей отметил 80-летие. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны. Сотрудники Таймырского краеведческого музея регулярно пополняют личные архивы выдающихся людей нашей территории, которые внесли неоценимый вклад в развитие Таймыра. Людей, изучающих его неповторимую природу, историческое прошлое, популяризирующих уникальную культуру коренных малочисленных этносов. Экспозиция музея занимает площадь1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах. Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России. Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев. На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции. В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.



9. г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город. По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и “дугу” (мыс реки). Винительный падеж слова “дугин” звучит как “дугинма”. И, наконец, по третьей версии — от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI–XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) “кадута” («пуржистое место») — так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка. “Перед Дудинкой — пишет Ф. Нансен — возвышается холм, покрытый редким низкорослым лесом. Это была первая возвышенность, встреченная нами вверх по Енисею… ”. (Он плыл от Диксона в навигацию 1913 года – Л. Н.).



10. Объектом Всемирного наследия объявлен государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.), который располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это "полукольцо" признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия. Плато Путорана – это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий “озера-фьорды”, а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами. Озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» — море, океан; эвенкийского «ламу» — море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.



11. Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт. Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой — название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота». Сегодня Норильск — это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".