Высшей точкой хребта является пик Пойлова (Большой Борус), возвышающийся на 2318 метров над уровнем моря.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд Красноярск - Черемушки
В 7:00 выезжаем на автомобилях из Красноярска в сторону поселка Черемушки.
В пути около 7-8 часов.
Встреча в г. Абакане.
Доехав до места, заселяемся в теплый домик, знакомимся.
По желанию можем сходить на смотровую площадку, с которой Большой и Малый Борус предстают во всей своей красе.
Восхождение на Борус
Сегодня рано утром, плотно позавтракав, выходим на маршрут.
Нам предстоит пройти порядка 20 км по горно-таежной тропе и курумникам и набрать 1 700 м высоты.
Идём с легкими рюкзаками берем термос, перекус и одежду что бы при надобности утеплиться.
Погода может меняться, рекомендуем брать теплую ветрозащитную одежду.
Вечером уставшие, но довольные возвращаемся в наши домики, где вкусно ужинаем, обмениваемся впечатлениями о минувшем дне и паримся в русской бане.
Возвращение домой
Хорошенько выспавшись и отдохнув, отправляемся в Красноярск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме и на кордоне таловый лог.
Одноместного размещения не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Проживание на базе отдыха в теплых домиках (2 ночи по программе)
- Трансфер Красноярск - Борус - Красноярск
- Питание на активной части (горячие завтраки и ужины, на обед - перекусы)
- Обеспечение безопасности (походная аптечка, радиосвязь, регистрация группы в МЧС)
- Русская баня после восхождения
- Страховка от несчастного случая
- Помощь при подготовке к поездке
- Фирменный сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска
- Питание в придорожных кафе во время трансфера
- Аренда снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- максимально теплые трекинговые ботинки;
- тапочки/сандалии для бани и ходить в домике;
Одежда:
- теплая ветрозащитная куртка с капюшоном;
- ветрозащитные брюки (желательно из мембраны);
- утепленные брюки (Softshell, windblock, windstopper);
- теплая кофта (Softshell, windblock, windstopper);
- термобелье — 1 комплект;
- варежки (Polartec, флис) — 2 пары;
- шапочка (Softshell, windblock, windstopper);
- балаклава (ветрозащитная маска, баф);
- термотрусы — 1 штука;
- термоноски — 2 пары;
- носки теплые (для ночевки) — 1 пара;
- легкие брюки (ходить по базе, желательно хб);
- майка/футболка (ходить по базе, желательно хб) — 2 штуки;
- купальник (девушкам для бани);
- сменное нижнее белье — 2 штуки;
- носки обычные хб — 2 пары;
Походное снаряжение:
- рюкзак трекинговый 30-40 литров;
- снегозащитные бахилы (гамаши, фонарики);
- спальный мешок;
- хоба;
- трекинговые палки;
- налобный фонарь (с новыми батарейками);
- солнцезащитные очки (с UV фильтром, уровень защиты не менее 3, желательно с чехлом);
- емкость для воды (термос, гидратор, бутылка) — 1,5 литра;
- телефон (с зарядкой, в домике есть розетка);
Личные вещи:
- кружка, тарелка, ложка;
- зубная щетка, паста;
- банные принадлежности;
- пластырь (для профилактики мозолей) — ширина 2-3 см;
- крем, помада от загара (с максимальным фактором защиты);
- аптечка от «любимых» болезней + витамины;
- паспорт РФ;
- полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.