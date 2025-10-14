Высокий берег могучей сибирской реки Ангары, свежий морозный воздух, непроходимая тайга, заснеженные шапки деревьев, неповторимый уклад жизни местного населения и традиции обязательно придутся вам по душе и будут греть воспоминаниями еще долгие годы!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Красноярску
13:00 Обед в гостинице.
Встреча с руководителем группы.
14:00 Обзорная экскурсия по Красноярску –крупнейшему промышленному и культурному центру Восточной Сибири, столице Красноярского края, второму по площади субъекта России.
Он находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли «Красный яр».
Статус города Красноярск получил в 1690 году. В 1822 году город стал центром Енисейской губернии.
Посещение смотровой площадки на Николаевской сопке, гдеоткрывается чарующий вид Красноярска с высоты 505 метров.
Спектакль (расписание уточняется).
Ужин в гостинице.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС. Спектакль «Орёл и ворон»
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».
Располагается на Слизневском утесе, на 23 км трассы Красноярск-Дивногорск, и является одной из визитных карточек города Красноярска.
Экскурсия в село Овсянка с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева и национального центра.
В Мемориальный комплекс входят дом-музей писателя Виктора Петровича Астафьева, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя Екатерины Петровны Потылицыной), выставочный зал, уличная зона отдыха с беседкой, качелями и площадкой для выступлений.
С 1 мая 2024 комплекс включает в себя Национальный центр В. П. Астафьева.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первой ГЭС на реке Енисей, расположенной в 40 км. от Красноярска.
Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.
Прогулка по набережной города, Дивногорска.
Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее.
Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.
14:00 Обед в гостинице.
15:00 Трансфер в Музыкальный театр.
Красноярский государственный театр музыкальной комедии был открыт 20 февраля 1959 года постановкой оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер».
За долгую историю своего существования театр реализовал более 200 спектаклей, охватывающих разнообразные жанры: от балетных постановок и комических опер до мюзиклов, водевилей, музыкальных комедий и оперетт.
16:00 Спектакль «Орёл и ворон» (продолжительность 3 часа).
Ужин в ресторане (оплата самостоятельно).
Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова. Посещение выставки "Театр. Живопись. Хворостовский". Спектакль "Анюта"
Завтрак в гостинице – шведский стол.
10:00 Экскурсия в музей-усадьбу В. И. Сурикова.
Старинная сибирская казачья усадьба, где родился и жил художник Василий Суриков, расположена в самом центре Красноярска. Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы».
12:00 Экскурсия в музей Б. Я. Ряузова.
Собрание Музея художника в Красноярске – самое значительное по числу работ, и уникальное: только здесь хранятся более 120 фронтовых рисунков художника-артиллериста, послевоенная живопись, а также самые известные пейзажи о городе Красноярске 1970х-80х годов. В музее посетители познакомятся с картинами и этюдами, рисунками и артефактами Б. Я. Ряузова.
13:30 Обед в гостинице.
15:00 Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова.
В коллекции музея 16 000 единиц хранения: живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.
Посещение выставки «Театр. Живопись. Хворостовский».
Стержень выставки – творческий путь Дмитрия Хворостовского, который блистал в образах персонажей оперных шедевров: Онегина, Елецкого, Валентина, Дон Жуана. Декорации и эскизы костюмов помогут погрузиться в мир знаменитых опер.
Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, архитектуру и музыкально-театральное искусство, погружая зрителя в атмосферу рубежа XIX—XX веков и одновременно перебрасывая мост к рубежу XX—XXI веков — периоду жизни и творчества нашего выдающегося земляка – красноярского художника А. П. Золотухина «Паровозик из детства».
Театр оперы и балета.
В репертуаре театра практически вся оперная и балетная классика.
Гордостью являются не только спектакли, которые уже выдержали испытание временем, любимы публикой и оценены критикой, но и постановки последних лет: оперы «Мадам Баттерфляй», «Снегурочка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; балеты «Спартак», «Коппелия, или Девушка с эмалевыми глазами», «Инфанта и Шут», новая версия балета «Щелкунчик», «Анюта», «Тщетная предосторожность».
19:00 Спектакль «Анюта».
Балет на музыку Валерия Гаврилина «Анюта» первоначально задумывался исключительно как телеспектакль.
Ужин в гостинице.
Вылет из Красноярска в Мотыгино. Экскурсия в Мотыгинский районный краеведческий музей
Завтрак в гостинице – шведский стол.
Освобождение номеров в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
В 09:00 Вылет группы из Красноярска в Мотыгино.
В 10:20 Прибытие в Мотыгино.
Мотыгино – небольшой поселок городского типа в Красноярском крае, расположен на правом берегу Ангары, в 260 километрах к северо-востоку от Красноярска.
Основан в 1671 году, назван по фамилии первого русского переселенца.
Деревня Мотыгино входила в состав Енисейской губернии, образованной в 1822 в ходе реформаторского проекта М. М. Сперанского и императора Александра I.
Статус посёлка городского типа – с 1960 года.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в 2-местных номерах.
Обед.
Экскурсия в Мотыгинский районный краеведческий музей.
Музей располагается в центре Мотыгино, в купеческом доме, построенном Фадеем Гарцевычем без гвоздей, с дерева ангарской сосны.
Ужин.
Экскурсия по Мотыгинскому драматическому театру. Премьера спектакля «Последний поклон»
Завтрак.
Трансфер в п. Рыбное.
Экскурсионная пешая прогулка.
Обед.
Экскурсия по Мотыгинскому драматическому театру.
Мотыгинский театр – настоящая сокровищница искусства.
Расположенный в живописном уголке России, этот театр стал важной частью местной культуры и значимой точкой притяжения для любителей театра.
За время своего существования Мотыгинским театром было поставлено более 180 спектаклей и запомнился зрителям такими громкими премьерами как: «Ревизор» Н. Гоголь, «Вишневый сад» А. Чехов, «Дядя Ваня» А. Чехов, «Свадьба» Н. Гоголь.
Премьера спектакля «Последний поклон».
Спектакль по мотивам произведения Виктора Астафьева. Автор описывает жизнь своего народа на протяжении 30–90-х годов XX века.
Премьерный фуршет, встреча с актёрами.
Экскурсия по Мотыгино. Интерактивные встречи и сюрпризы. Прощальный ужин-застолье по-ангарски
Завтрак.
Экскурсия по Мотыгино.
Экскурсия в музыкальную школу Мотыгино.
«Музыкальное погружение». Мини-концерт.
Мероприятия в учреждении культуры.
Обед по-деревенски.
Интерактивные встречи и сюрпризы.
Прощальный ужин-застолье по-ангарски.
Завершение тура
Завтрак.
Освобождение номеров в гостинице, трансфер в аэропорт.
В 10:40 вылет из Мотыгино.
В 12:00 прибытие в Красноярск.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в благоустроенных номерах в гостинице«Красноярск» (г. Красноярск) и в п. Мотыгино.
Стоимость тура на 1 человека в рублях: 98 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в г. Красноярск (3 ночи) – 5 550 руб. /чел.
Доплата за одноместное проживание в г. Мотыгино (3 ночи) – 4 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
«Красноярск» — это гостиница, которая располагается в центральной части города. Гости могут воспользоваться сауной, библиотекой, бильярдной, камерой хранения багажа, прачечной и прочими услугами. На нашем официальном сайте представлены актуальные цены номеров гостиницы «Красноярск» на улице Урицкого 94, адрес, а также телефон бронирования.
Постояльцам предоставлены номера различной ценовой категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и светлых тонах.
По утрам здесь сервируют прекрасные и сытные завтраки. Поужинать или пообедать можно в ресторане, где подают разнообразные блюда по меню.
Для проведения важных встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 27,7 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Гостиница в п. Мотыгино
Размещение в 2-местных номерах.
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиаперелет Красноярск - Мотыгино - Красноярск
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (6 завтраков, 6 обедов, 4 ужина, фуршет)
- 2-местное размещение в гостиницах
- Экскурсионная программа, входные билеты в музеи, театры, сопровождение гида по всему туру
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от ж/д вокзала/аэропорта и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли детям в тур?
Театральные постановки в программах рассчитаны для взрослых, путешествие с ребенком – на усмотрение родителей.