2 день

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС. Спектакль «Орёл и ворон»

Завтрак в гостинице – шведский стол.

10:00 Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».

Располагается на Слизневском утесе, на 23 км трассы Красноярск-Дивногорск, и является одной из визитных карточек города Красноярска.

Экскурсия в село Овсянка с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева и национального центра.

В Мемориальный комплекс входят дом-музей писателя Виктора Петровича Астафьева, музей повести «Последний поклон» (дом бабушки писателя Екатерины Петровны Потылицыной), выставочный зал, уличная зона отдыха с беседкой, качелями и площадкой для выступлений.

С 1 мая 2024 комплекс включает в себя Национальный центр В. П. Астафьева.

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС – первой ГЭС на реке Енисей, расположенной в 40 км. от Красноярска.

Построена в 1972 году и по установленной мощности (6000 МВт) занимает седьмое место в мире и второе место в России, после Саяно-Шушенской.

Прогулка по набережной города, Дивногорска.

Дивногорск, как и Красноярск, расположен на Енисее.

Свое название он получил от Дивных гор, расположенных на противоположном, левом берегу реки. Дивногорск считается одним из самых чистых и красивых городов Сибири.

14:00 Обед в гостинице.

15:00 Трансфер в Музыкальный театр.

Красноярский государственный театр музыкальной комедии был открыт 20 февраля 1959 года постановкой оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер».

За долгую историю своего существования театр реализовал более 200 спектаклей, охватывающих разнообразные жанры: от балетных постановок и комических опер до мюзиклов, водевилей, музыкальных комедий и оперетт.

16:00 Спектакль «Орёл и ворон» (продолжительность 3 часа).

Ужин в ресторане (оплата самостоятельно).

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160