Туры на Красноярскую ГЭС

Найдено 3 тура в категории «Красноярская ГЭС» в Красноярске, цены от 64 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
6 дней
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Попробовать блюда енисейской кухни, отдохнуть в термах и покататься на хивусе
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
29 дек в 09:00
64 500 за человека
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
Начало: Г. Красноярск
3 дек в 10:00
72 000 за человека
Театральная зима в Сибири
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Театральная зима в Сибири
Начало: Г. Красноярск
9 дек в 10:00
98 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярская ГЭС»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
  2. Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
  3. Театральная зима в Сибири
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Красноярская ГЭС
  2. Красноярские Столбы
Сколько стоит тур в Красноярске в октябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Красноярская ГЭС" можно забронировать 3 тура от 64 500 до 98 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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