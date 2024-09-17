6 дней
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Попробовать блюда енисейской кухни, отдохнуть в термах и покататься на хивусе
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
29 дек в 09:00
64 500₽ за человека
7 дней
Театральная зима в Сибири. Тур в Красноярск на 7 дней
Начало: Г. Красноярск
3 дек в 10:00
72 000₽ за человека
7 дней
Театральная зима в Сибири
Начало: Г. Красноярск
9 дек в 10:00
98 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББородин17 сентября 2024Остались довольны путешествием.
- ЛЛариса10 сентября 2024Очень хорошо все организовано: четко, понятно, своевременно, туроператор всегда на связи и готов ответить на вопросы. Большое спасибо нашему сопровождающему Алёне! Она не уставала опекать нас и отвечать на миллион вопросов неугомонных туристов)
- ННаталия8 сентября 2024Очень знающий, опытный и внимательный руководитель поездки. Много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярская ГЭС»
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