1 день

Знакомство с Красноярском

Прибытие в Красноярск, групповой трансфер из аэропорта в гостиницу (для прибывающих с 05:00 до 07:30).

Также возможна встреча на железнодорожном вокзале (06:00-08:00).

Размещение в гостинице «Красноярск» в центре города.

Завтрак, короткий отдых.

В 10:30 встреча с гидом и начало программы.

Знакомство с Красноярском, сердцем Сибири, начнется с обзорной экскурсии по городу с посещением одного из главных символов Красноярска – часовни Параскевы Пятницы, изображенной на 10-рублевой купюре и находящейся на Караульной горе, откуда город виден как на ладони, наверно, поэтому это место так любят гости Красноярска.

Вы проедете по исторической части города с его памятниками архитектуры XVIII-XIX веков, бывшими особняками сибирских купцов и меценатов, увидите памятник основателю города Андрею Дубенскому, место основания Красноярска, Театральную площадь и многое другое.

Далее нам предстоит экскурсия в Краеведческий музей, по праву считающийся одним из лучших музеев истории и этнографии Сибири.

Именно музей станет своего рода прелюдией предстоящего путешествия.

Не утомительная, но насыщенная информацией экскурсия даст первое представление о том, что вам предстоит увидеть на Саянском Кольце.

После обеда гостей города ждет знакомство с Красноярскими Столбами.

Кто побывал в Красноярске, но не попал в заповедник «Столбы», тот не видел сердца города, его легких, его души.

Окончание дня ужин в ресторане.

Размещение в гостинице, завтрак в гостинице, обед и ужин в ресторане города.

Километраж – 80 км в день