Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро (точно...
1 июн в 06:30
3 июн в 06:00
25 883 ₽ за всё до 4 чел.
Активные выходные в Хакасии: сплав по Белому Июсу, треккинг по Тогыз-Аз, баня
Пройти реку на пакрафте или байдарке, проследовать Тропой предков, снять усталость в парной
Начало: Красноярск, ул. Матросова, 4, 6:00
7 авг в 06:00
21 авг в 06:00
19 000 ₽ за человека
-
40%
Экспресс-поход с рюкзаками к Кутурчинскому Белогорью с проживанием в палатках
Насладиться скальными пейзажами и окунуться в атмосферу дикой природы
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 8:00
5 сен в 08:00
12 000 ₽
20 000 ₽ за человека
