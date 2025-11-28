Экспресс-поход с рюкзаками к Кутурчинскому Белогорью с проживанием в палатках
Насладиться скальными пейзажами и окунуться в атмосферу дикой природы
Вас ждёт короткое, но насыщенное путешествие в сердце Кутурчинского белогорья. Направимся к скалам сектора «Флот». Здесь откроются величественные каменные стены, создающие особую атмосферу уединения. Поднимемся на плато, возвышающееся на 1500 метров над уровнем моря. С его высоты откроются панорамы живописных скал, которые станут главным впечатлением маршрута.
Спокойный темп, свежий воздух и просторы сибирской тайги подарят возможность почувствовать величие местной природы.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
одежда для треккинга и отдыха (термобельё, футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, пуховка или жилет, шапка, перчатки, треккинговые штаны, носки, ботинки, тапочки для лагеря, нижнее бельё);
снаряжение для сна (спальный мешок с температурным режимом от 0 °С, коврик, тёплое бельё и носки);
рюкзак объёмом 40–70 л, чехол от снега, гермомешки, фонарик с батарейками, портативный аккумулятор, треккинговые палки, сидушка, снегоступы;
документы (паспорт, деньги, медицинская страховка, телефон);
лекарства (индивидуальные препараты и обезболивающее);
Встреча состоится в Красноярске. После сбора мы отправимся в путь — дорога займёт около трёх часов. Далее нас ждёт пеший переход протяжённостью 5 км до лагеря. Здесь установим палатки и устроим небольшой перекус. Во второй половине дня поднимемся к скалам сектора «Флот».
2 день
Плато и виды на высоте
После завтрака начнём восхождение на плато, откуда открываются виды на скальные образования, возвышающиеся на 1500 метров над уровнем моря. День будет посвящён прогулке среди этих живописных форм рельефа и созерцанию природных пейзажей. Вечером мы вернёмся в Красноярск, где завершится наше путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трёхразовое питание
Трансфер от/до Красноярска
Групповое снаряжение (палатки, костровое, тент)
Услуги гида
Аптечка первой помощи
Регистрация маршрута в МЧС
Что не входит в цену
Проживание (есть аренда спальника, коврика)
Питание в кафе по дороге (от 500 ₽ за приём пищи)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Красноярск, точное место - по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 2491 туриста
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал. читать дальше
Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.