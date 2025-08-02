Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ...
2 авг в 09:45
16 авг в 09:45
24 000 ₽ за человека
Красноярск - центр России
Начало: Железнодорожный вокзал г. Красноярска
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
25 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Красноярск и Дивногорск: экскурсии, Красноярские Столбы и прогулка по Енисею
Погрузиться в философию столбизма, увидеть главные места Красноярска и прокатиться на теплоходе
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Красноярска, утро (точное ...
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
24 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка Царь-рыба»
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