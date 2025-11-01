Сибирский уик-энд: нацпарк «Красноярские Столбы», экскурсия по Красноярску и Дивногорску
Побывать на родине В. Астафьева, полюбоваться скалами и увидеть часовню с 10-рублёвой купюры
Начало: Красноярск, гостиница «Красноярск» (ул. Урицкого, ...
1 ноя в 09:45
8 ноя в 09:45
24 000 ₽ за человека
Персональный мини-тур по знаковым локациям Красноярского края
Посетить Дивногорск и родину Виктора Астафьева, увидеть знаменитые «Столбы» и заглянуть в фан-парк
Начало: Красноярск, точное место - по договорённости, 10:0...
31 окт в 10:00
47 000 ₽ за всё до 3 чел.
Новогодние приключения в Красноярске: Дивногорск, «Красноярские Столбы» и зимние забавы
Попробовать блюда енисейской кухни, потискать хаски и покататься на хивусе
Начало: Аэропорт Красноярска, 9:00-10:00
30 дек в 08:00
62 000 ₽ за человека
