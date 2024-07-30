3 дня
Поход выходного дня в Ергаки - 2023
Начало: г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58 ст3, оф. 17
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 990₽ за человека
2 дня
Индивидуальный поход на Кутурчинское Белогорье: причудливые скалы и кедровая тайга
Провести выходные в дикой местности, устроить пикник на плече у сибирского Сфинкса и перезагрузиться
Начало: Г. Красноярск, ул. Матросова 4, раннее утро
21 авг в 08:00
26 авг в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
12 дней
Тур-приключение на плато Путорано: речной круиз, треккинг и экскурсия на «Норникель»
Покорить вершину, спуститься в шахту и устроить путешествие по фьордовому озеру на лодке
Начало: Аэропорт Красноярска, вечер
399 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Красноярске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Красноярске в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 19 990 до 399 000.
Забронируйте групповые туры в Красноярске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Красноярска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь