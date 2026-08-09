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Описание экскурсии

Чайная столица России

Кунгур по праву считается чайной столицей Российской империи. На протяжении веков в этом городе жили известные чаеторговцы, такие как Грибушин, Кузнецов и Губкин. Они не только занимались продажей чая, но и активно участвовали в благотворительности.

Начало нашей прогулки

Наше знакомство с чайной историей Кунгура начнется с особняка купца А. С. Губкина. Он заложил основы первой чайной компании в городе и стал первым в России, кто начал продавать чай в ярко оформленных упаковках.

Усадьба Я. Колпакова

Продолжая нашу экскурсию, мы направимся на улицу Карла Маркса, где расположена усадьба Я. Колпакова. Это место также является центральным элементом чайной культуры города.

Особняк М. Грибушина

Недалеко от усадьбы Колпакова расположен особняк М. Грибушина, известного чаеторговца. Он прославился своим оригинальным плиточным чаем. Рядом с его усадьбой находится чаеразвесочная фабрика, построенная в 1870-х годах.

Кузнецовский дворец

На улице Карла Маркса также находится Кузнецовский дворец, который когда-то принадлежал купцу Г. Кузнецову. Это внушительное здание с мезонином и высокими арочными окнами привлекает внимание каждого проходящего.

Доступные достопримечательности

Усадьба И. Кожевникова

Памятник Губкину

Музей истории купечества в Малый гостиничном дворе на улице Гоголя

Важная информация для туристов

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