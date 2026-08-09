Мои заказы

Кунгур - чайная столица России

Индивидуальная экскурсия по чайной столице России - Кунгур
Кунгур - чайная столица России
Кунгур - чайная столица России
Кунгур - чайная столица России

Описание экскурсии

Чайная столица России

Кунгур по праву считается чайной столицей Российской империи. На протяжении веков в этом городе жили известные чаеторговцы, такие как Грибушин, Кузнецов и Губкин. Они не только занимались продажей чая, но и активно участвовали в благотворительности.

Начало нашей прогулки

Наше знакомство с чайной историей Кунгура начнется с особняка купца А. С. Губкина. Он заложил основы первой чайной компании в городе и стал первым в России, кто начал продавать чай в ярко оформленных упаковках.

Усадьба Я. Колпакова

Продолжая нашу экскурсию, мы направимся на улицу Карла Маркса, где расположена усадьба Я. Колпакова. Это место также является центральным элементом чайной культуры города.

Особняк М. Грибушина

Недалеко от усадьбы Колпакова расположен особняк М. Грибушина, известного чаеторговца. Он прославился своим оригинальным плиточным чаем. Рядом с его усадьбой находится чаеразвесочная фабрика, построенная в 1870-х годах.

Кузнецовский дворец

На улице Карла Маркса также находится Кузнецовский дворец, который когда-то принадлежал купцу Г. Кузнецову. Это внушительное здание с мезонином и высокими арочными окнами привлекает внимание каждого проходящего.

Доступные достопримечательности

  • Усадьба И. Кожевникова
  • Памятник Губкину
  • Музей истории купечества в Малый гостиничном дворе на улице Гоголя

Важная информация для туристов

Если вы планируете бронировать экскурсию в праздничные дни, мы рекомендуем оставить предоплату в размере 20% на сайте "Спутник-8". Это поможет организовать вашу поездку максимально комфортно и приятно.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняк купца А.С. Губкина
  • Усадьба Я. Колпакова
  • Особняк М. Грибушина
  • Чаеразвесочная фабрика Грибушина
  • Кузнецовский дворец купца Г. Кузнецова
  • Усадьба И. Кожевникова
  • Памятник Губкину
  • Музей истории купечества
  • Малый гостиный двор и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии на «Кунгур - чайная столица России»

Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Индивидуальная прогулка по Кунгуру начнётся у ворот Народного театра молодёжи, где вас встретят арт-инсталляции и откроется вид на реку Сылва
Начало: Ул. Октябрьская 19а
Завтра в 14:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Кунгур купеческий
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур купеческий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Погрузиться в историю чаеторговцев и понять, как бодрящий напиток стал символом богатства
Завтра в 11:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кунгуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кунгуре
5000 ₽ за экскурсию