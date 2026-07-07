Прогулка начнется с площади перед Народным театром молодежи. Здесь у нас будет возможность насладиться живописным руслом реки Сылва и осмотреть необычные арт-объекты, такие как «Ладья Ермака» и «Пуп земли».
Достопримечательности на Сибирском тракте
От площади мы поднимемся по Сибирскому тракту, где сможем увидеть бывший особняк купца Сафронова, ныне ставший библиотекой им. Хлебникова. Далее, чуть выше, расположился Малый гостиный двор.
Вблизи находится Краеведческий музей Кунгура, в стенах которого когда-то работали городской магистрат и пересыльная тюрьма.
Что мы увидим на пути
Памятник самовару
Сквер им. Губкина
Усадьба купца и обзорные площадки
Далее мы дойдем до усадьбы купца Дубинина, где у нас будет возможность полюбоваться прекрасными панорамами Кунгура с обзорной площадки.
Не упустим возможность подняться на слегка наклоненную колокольню Тихвинского храма — это самое высокое сооружение города.
Завершение экскурсии
В программу нашей экскурсии также входит посещение сквера Воздухоплавателей. Рядом располагается Парк культуры и отдыха. А сразу за ним вы найдете Гостиный двор на Соборной площади, построенный в 1867 году.
В завершение мы осмотрим обелиск в честь защитников Кунгура от войск Пугачева, побываем на площади Победы и вернемся к «Пупу земли».
Важно знать
Для бронирования экскурсии в праздничные даты, просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Народный театр молодежи
Река Сылва
Арт-объекты - "Ладья Ермака" и "Пуп земли"
Сибирский тракт
Особняк купца Сафронова
Малый гостиный двор
Краеведческий музей Кунгура
Памятник самовару
Усадьба купца Дубинина
Обзорная площадка
Колокольня Тихвинского храма
Сквер Воздухоплавателей
Гостиный двор на Соборной площади
Обелиск в честь защитников Кунгура от войск Пугачева и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
Прекрасно! Светлана Ивановна прекрасный человек, историк, экскурсовод - с тонким чувством юмора, заботливая и внимательная. Нам было очень комфортно!
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Т
Татьяна
Были на экскурсии, гид Инга Николаевна. Очень интересная экскурсия, прошла незаметно быстро на одном дыхании 👍
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М
Марина
Всё очень понравилось, подвела погода. было ветренно. У нас была самый лучший гид Светлана, интересно расказала нам про вашего чайного короля, мецината Губкина его трагическая личная жизнь, порожает его стойкость читать дальшеуменьшить
характера и мужество, не смотря ни на что он столько сделал для города, для горожан и страны. Достойный человек достоин памятника. про Гребушина тоже рассказали, пуп земли увидили, много раз была в Кунгуре до 2005 г, много нового появилось, радует, гостинный двор отреставрируйте! Чай!
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М
Марина
Всё очень понравилось, подвела погода. было ветренно. У нас была самый лучший гид Светлана, интересно расказала нам про вашего чайного короля, мецината Губкина его трагическая личная жизнь, порожает его стойкость читать дальшеуменьшить
характера и мужество, не смотря ни на что он столько сделал для города, для горожан и страны. Достойный человек достоин памятника. про Гребушина тоже рассказали, пуп земли увидили, много раз была в Кунгуре до 2005 г, много нового появилось, радует, гостинный двор отреставрируйте! Чай!
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М
Мария
Отличная, совершенно позитивная поездка! 4 января 2024г. Приехали из Перми, гулять! Типа тур выходного дня)) Интересный рассказчик Светлана, с ней не один день можно ходить, и не заскучаешь! Но весь читать дальшеуменьшить
Кунгур, конечно, за день не обойти - столько историй, мест, тропинок, баек, улочек, домов, мостов… Ездили с компанией коллег, взрослые - дети, скучно не было никому! Уехали с сувенирами и хорошим настроением! Благодарим за организацию. Всегда хочется наподольше и на побольше))
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Ю
Юлия
Галина Васильевна очень интересно с любовью к городу рассказывала о истории города, людях и событиях происходивших в Кунгуре. С нами был ребенок она вовлекала его и создавала интерес, это очень понравилось!!! Мы остались очень довольны😊
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