Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Кунгуре

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Прогулка начнется с площади перед Народным театром молодежи. Здесь у нас будет возможность насладиться живописным руслом реки Сылва и осмотреть необычные арт-объекты, такие как «Ладья Ермака» и «Пуп земли».

Достопримечательности на Сибирском тракте

От площади мы поднимемся по Сибирскому тракту, где сможем увидеть бывший особняк купца Сафронова, ныне ставший библиотекой им. Хлебникова. Далее, чуть выше, расположился Малый гостиный двор.

Вблизи находится Краеведческий музей Кунгура, в стенах которого когда-то работали городской магистрат и пересыльная тюрьма.

Что мы увидим на пути

Памятник самовару

Сквер им. Губкина

Усадьба купца и обзорные площадки

Далее мы дойдем до усадьбы купца Дубинина, где у нас будет возможность полюбоваться прекрасными панорамами Кунгура с обзорной площадки.

Не упустим возможность подняться на слегка наклоненную колокольню Тихвинского храма — это самое высокое сооружение города.

Завершение экскурсии

В программу нашей экскурсии также входит посещение сквера Воздухоплавателей. Рядом располагается Парк культуры и отдыха. А сразу за ним вы найдете Гостиный двор на Соборной площади, построенный в 1867 году.

В завершение мы осмотрим обелиск в честь защитников Кунгура от войск Пугачева, побываем на площади Победы и вернемся к «Пупу земли».

Важно знать

Для бронирования экскурсии в праздничные даты, просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.