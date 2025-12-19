Погрузиться в историю чаеторговцев и понять, как бодрящий напиток стал символом богатства
Когда-то по Сибирскому тракту шли чайные обозы, а кунгурские купцы соревновались друг с другом не только на рынке, но и в строительстве собственных домов. Вы познакомитесь с особняками 19 века, узнаете о знаменитых чаеторговцах и их уникальных рецептах. Услышите о курьёзах, рисках и о том, как чай изменил жизнь города.
Описание экскурсии
Особняк купца А. С. Губкина. Начнём прогулку с дома основателя первой чайной компании в Кунгуре. Вы узнаете, как он первым в России начал продавать чай в ярко украшенных упаковках, услышите легенды о его предпринимательской хватке.
Усадьба Я. Колпакова. На улице Карла Маркса мы обсудим, как купцы 19 века сочетали торговлю с благотворительностью и влиянием на городскую жизнь.
Особняк М. Грибушина и чаеразвесочная фабрика 1870-х. Вы разберётесь, как готовили и фасовали плиточный чай, почему он стал знаменитым и какие необычные рецепты использовали кунгурские купцы.
Кузнецовский дворец. Мы пройдём к внушительному особняку Г. Кузнецова с мезонином и высокими арочными окнами. Вы услышите истории о роскоши купеческих домов и секретах чайной торговли.
Усадьба И. Кожевникова. Здесь вы узнаете о семейных традициях чайной торговли, секретах бизнеса и конкуренции между купцами.
Памятник Губкину. Обсудим, почему этот купец стал символом успеха и общественного служения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кунгуре
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!