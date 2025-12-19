Когда-то по Сибирскому тракту шли чайные обозы, а кунгурские купцы соревновались друг с другом не только на рынке, но и в строительстве собственных домов. Вы познакомитесь с особняками 19 века, узнаете о знаменитых чаеторговцах и их уникальных рецептах. Услышите о курьёзах, рисках и о том, как чай изменил жизнь города.

Особняк купца А. С. Губкина. Начнём прогулку с дома основателя первой чайной компании в Кунгуре. Вы узнаете, как он первым в России начал продавать чай в ярко украшенных упаковках, услышите легенды о его предпринимательской хватке.

Усадьба Я. Колпакова. На улице Карла Маркса мы обсудим, как купцы 19 века сочетали торговлю с благотворительностью и влиянием на городскую жизнь.

Особняк М. Грибушина и чаеразвесочная фабрика 1870-х. Вы разберётесь, как готовили и фасовали плиточный чай, почему он стал знаменитым и какие необычные рецепты использовали кунгурские купцы.

Кузнецовский дворец. Мы пройдём к внушительному особняку Г. Кузнецова с мезонином и высокими арочными окнами. Вы услышите истории о роскоши купеческих домов и секретах чайной торговли.

Усадьба И. Кожевникова. Здесь вы узнаете о семейных традициях чайной торговли, секретах бизнеса и конкуренции между купцами.

Памятник Губкину. Обсудим, почему этот купец стал символом успеха и общественного служения.