Неспешно прогуливаясь по Кунгуру, вы оцените его архитектурное разнообразие — от особняков купцов до старинных храмов.
Мы расскажем о культурных традициях города и о том, какую роль он сыграл в истории России в качестве важного торгового узла на Сибирском тракте. Вы узнаете, какие события формировали его судьбу, а также услышите легенды, окутывающие его улицы.
Мы расскажем о культурных традициях города и о том, какую роль он сыграл в истории России в качестве важного торгового узла на Сибирском тракте. Вы узнаете, какие события формировали его судьбу, а также услышите легенды, окутывающие его улицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Прогулка начнётся у ворот Народного театра молодёжи, откуда открывается вид на извилистую реку Сылва и где вас встретят арт-инсталляции — величественная «Ладья Ермака» и загадочный «Пуп земли»
- Вы отправитесь вверх по Сибирскому тракту, чтобы взглянуть на прежний особняк купца Сафронова, ныне преобразованный в библиотеку
- Дорога приведёт вас к Малому гостиному двору и Краеведческому музею, где когда-то были магистрат города и пересыльная тюрьма
- Вы подниметесь на колокольню Тихвинского храма — самого возвышенного здания города, которое слегка наклонено в сторону
- Почтите память защитников Кунгура от войск Пугачёва у обелиска, заглянете на площадь Победы и закончите свой путь у символического «Пупа земли»
Мы расскажем:
- Как Кунгур стал ключевым городом на Сибирском тракте, обеспечивая связь между Европой и Азией
- Какую роль сыграл город в истории чайной торговли в России и как он стал символом чайной культуры
- Какие сокровища укрывали в ледяной пещере атаман и его казаки в 1585 году
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Октябрьская 19а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кунгуре
Провела экскурсии для 8041 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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