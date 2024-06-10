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Неспешно прогуливаясь по Кунгуру, вы оцените его архитектурное разнообразие — от особняков купцов до старинных храмов.



Мы расскажем о культурных традициях города и о том, какую роль он сыграл в истории России в качестве важного торгового узла на Сибирском тракте. Вы узнаете, какие события формировали его судьбу, а также услышите легенды, окутывающие его улицы.