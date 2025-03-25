Мои заказы

Кунгур купеческий

Индивидуальная экскурсия по купеческому Кунгуру
4.5
4 отзыва
Кунгур купеческий
Кунгур купеческий
Кунгур купеческий

Описание экскурсии

Экскурсия по Кунгуру

В рамках увлекательной экскурсии по Кунгуру вы сможете не только насладиться атмосферой этого исторического города, но и погрузиться в его торговую историю. Здесь вы увидите старинные купеческие особняки, которые расскажут о прошлом Кунгура.

Городовой магистрат

Одним из самых выдающихся сооружений является Городовой магистрат, построенный в 1762 году по указанию камер-коллегии. Это здание, выполненное в стиле уральского барокко, имеет богатую историю. В конце XIX века здесь располагалась пересыльная тюрьма, а сегодня — Краеведческий музей, где вы сможете узнать много интересного о регионе.

Городская управа

Недалеко от Городового магистрата находится здание городской управы, возведенное в 1820-х годах на Соборной площади. В 1893 году рядом с ним был установлен памятник в честь обороны города от войск Пугачева, финансируемый купцом Я. Колпаковым.

Соборная площадь

Прогуливаясь по Соборной площади, вы сможете увидеть кунгурский рынок и один из символов купеческого Кунгура — старинный Гостиный двор, построенный в 1876 году. Это еще одно место, которое погружает в атмосферу того времени.

Усадьба купца Дубинина

Далее мы направимся к набережной, чтобы полюбоваться усадьбой купца Дубинина. Этот великолепный особняк некогда принимал известных гостей, среди которых были полководец Жуков и князь Голицын.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни настоятельно рекомендуем внести предоплату в размере 20%. Вы можете сделать это на сайте Спутник-8. Это поможет гарантировать вашу заявку в период повышенного спроса.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старинные купеческие особняки
  • Городовой магистрат
  • Здание городской управы
  • Соборная площадь
  • Памятник в честь обороны города от войск Пугачева
  • Кунгурский рынок
  • Гостиный двор
  • Набережная Сылвы
  • Усадьба купца Дубинина и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
е
Экскурсоводом нашей группы из 7 человек была Светлана. Экскурсия очень понравилась- интересные факты, хорошая подача информации. Чувствовалось, что Светлана любит город и участвует в его жизни
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравилась экскурсия «Купеческий Кунгур» с экскурсоводом Галиной. Приятная и интересная женщина, любящая свой город… интересно, удивительно, познавательно 👍🏻👍🏻👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Кунгур купеческий»

Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Индивидуальная прогулка по Кунгуру начнётся у ворот Народного театра молодёжи, где вас встретят арт-инсталляции и откроется вид на реку Сылва
Начало: Ул. Октябрьская 19а
Завтра в 14:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Старинные дома, истории предпринимателей и места, где оживают ушедшие эпохи
Начало: На площади Оружейников
Завтра в 11:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Погрузиться в историю чаеторговцев и понять, как бодрящий напиток стал символом богатства
Завтра в 11:00
11 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кунгуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кунгуре
5000 ₽ за экскурсию