В рамках увлекательной экскурсии по Кунгуру вы сможете не только насладиться атмосферой этого исторического города, но и погрузиться в его торговую историю. Здесь вы увидите старинные купеческие особняки, которые расскажут о прошлом Кунгура.
Городовой магистрат
Одним из самых выдающихся сооружений является Городовой магистрат, построенный в 1762 году по указанию камер-коллегии. Это здание, выполненное в стиле уральского барокко, имеет богатую историю. В конце XIX века здесь располагалась пересыльная тюрьма, а сегодня — Краеведческий музей, где вы сможете узнать много интересного о регионе.
Городская управа
Недалеко от Городового магистрата находится здание городской управы, возведенное в 1820-х годах на Соборной площади. В 1893 году рядом с ним был установлен памятник в честь обороны города от войск Пугачева, финансируемый купцом Я. Колпаковым.
Соборная площадь
Прогуливаясь по Соборной площади, вы сможете увидеть кунгурский рынок и один из символов купеческого Кунгура — старинный Гостиный двор, построенный в 1876 году. Это еще одно место, которое погружает в атмосферу того времени.
Усадьба купца Дубинина
Далее мы направимся к набережной, чтобы полюбоваться усадьбой купца Дубинина. Этот великолепный особняк некогда принимал известных гостей, среди которых были полководец Жуков и князь Голицын.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни настоятельно рекомендуем внести предоплату в размере 20%. Вы можете сделать это на сайте Спутник-8. Это поможет гарантировать вашу заявку в период повышенного спроса.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Старинные купеческие особняки
Городовой магистрат
Здание городской управы
Соборная площадь
Памятник в честь обороны города от войск Пугачева
Кунгурский рынок
Гостиный двор
Набережная Сылвы
Усадьба купца Дубинина и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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елена
Экскурсоводом нашей группы из 7 человек была Светлана. Экскурсия очень понравилась- интересные факты, хорошая подача информации. Чувствовалось, что Светлана любит город и участвует в его жизни
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Оля
Очень понравилась экскурсия «Купеческий Кунгур» с экскурсоводом Галиной. Приятная и интересная женщина, любящая свой город… интересно, удивительно, познавательно 👍🏻👍🏻👍🏻