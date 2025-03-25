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Описание экскурсии

Экскурсия по Кунгуру

В рамках увлекательной экскурсии по Кунгуру вы сможете не только насладиться атмосферой этого исторического города, но и погрузиться в его торговую историю. Здесь вы увидите старинные купеческие особняки, которые расскажут о прошлом Кунгура.

Городовой магистрат

Одним из самых выдающихся сооружений является Городовой магистрат, построенный в 1762 году по указанию камер-коллегии. Это здание, выполненное в стиле уральского барокко, имеет богатую историю. В конце XIX века здесь располагалась пересыльная тюрьма, а сегодня — Краеведческий музей, где вы сможете узнать много интересного о регионе.

Городская управа

Недалеко от Городового магистрата находится здание городской управы, возведенное в 1820-х годах на Соборной площади. В 1893 году рядом с ним был установлен памятник в честь обороны города от войск Пугачева, финансируемый купцом Я. Колпаковым.

Соборная площадь

Прогуливаясь по Соборной площади, вы сможете увидеть кунгурский рынок и один из символов купеческого Кунгура — старинный Гостиный двор, построенный в 1876 году. Это еще одно место, которое погружает в атмосферу того времени.

Усадьба купца Дубинина

Далее мы направимся к набережной, чтобы полюбоваться усадьбой купца Дубинина. Этот великолепный особняк некогда принимал известных гостей, среди которых были полководец Жуков и князь Голицын.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни настоятельно рекомендуем внести предоплату в размере 20%. Вы можете сделать это на сайте Спутник-8. Это поможет гарантировать вашу заявку в период повышенного спроса.