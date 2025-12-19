Маршрут экскурсии проведёт вас мимо купеческих особняков и мест, о которых редко говорят. И покажет город через характер его хозяев — предприимчивых, щедрых и упрямых.
Вы осмотрите фасады старинных домов, услышите о декоративных деталях, символике и легендах, связанных с их владельцами. А гид поделится забавными курьёзами и легендами о купцах, которые прославили город.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Городовой магистрат — пример уральского барокко со старинными интерьерами
- Соборную площадь — центр городской власти и событий
- Памятник обороне Кунгура — символ мужества и солидарности
- Гостиный двор — сердце старой торговли и встреч
- Кунгурский рынок — символ купеческой повседневности
- Усадьбу купца Дубинина — дом почётных гостей города
- Купеческие особняки — декоративные детали и символы удачи
И узнаете
- Как жил старинный Гостиный двор и почему его считали центром торговли
- Почему Соборная площадь определяла жизнь Кунгура
- Чем примечателен памятник обороне города, установленный купцом Колпаковым
- Какие легенды ходят о подземных переходах между купеческими домами
- Кто останавливался в усадьбе Дубинина
- Какие символы использовали предприниматели на фасадах своих домов
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Оружейников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кунгуре
Провела экскурсии для 17841 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
