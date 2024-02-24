1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кунгур купеческий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кунгур купеческий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кунгур - чайная столица России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Узнать, как город связывал Европу и Азию, и забраться на самую высокую колокольню
Начало: Ул. Октябрьская 19а
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 февраля 2024Галина Васильевна очень интересно с любовью к городу рассказывала о истории города, людях и событиях происходивших в Кунгуре. С нами был ребенок она вовлекала его и создавала интерес, это очень понравилось!!! Мы остались очень довольны😊
- ММария5 января 2024Отличная, совершенно позитивная поездка! 4 января 2024г. Приехали из Перми, гулять! Типа тур выходного дня)) Интересный рассказчик Светлана, с ней
- ООльга23 июля 2023Спасибо большое за экскурсию по Кунгуру, экскурсовод Галина очень интересно рассказала про Кунгур и ответила на все наши вопросы.
- ННаталия18 июля 2023Обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением Кунгурской ледяной пещерыОчень понравилась экскурсия по Кунгуру, особая благодарность экскурсоводу Галине Васильевне.
Ответы на вопросы от путешественников по Кунгуру в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кунгуру в июне 2024
Сейчас в Кунгуре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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