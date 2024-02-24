читать дальше

не один день можно ходить, и не заскучаешь! Но весь Кунгур, конечно, за день не обойти - столько историй, мест, тропинок, баек, улочек, домов, мостов… Ездили с компанией коллег, взрослые - дети, скучно не было никому! Уехали с сувенирами и хорошим настроением! Благодарим за организацию. Всегда хочется наподольше и на побольше))