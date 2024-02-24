Индивидуальные экскурсии в Кунгуре с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кунгуре, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кунгур купеческий
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Кунгур купеческий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кунгур купеческий
Индивидуальная
2 часа
Кунгур купеческий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кунгур - чайная столица России
Индивидуальная
2 часа
Кунгур - чайная столица России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Узнать, как город связывал Европу и Азию, и забраться на самую высокую колокольню
Начало: Ул. Октябрьская 19а
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Кунгуру
    Галина Васильевна очень интересно с любовью к городу рассказывала о истории города, людях и событиях происходивших в Кунгуре. С нами был ребенок она вовлекала его и создавала интерес, это очень понравилось!!! Мы остались очень довольны😊
  • М
    Мария
    5 января 2024
    Обзорная экскурсия по Кунгуру
    Отличная, совершенно позитивная поездка! 4 января 2024г. Приехали из Перми, гулять! Типа тур выходного дня)) Интересный рассказчик Светлана, с ней
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    не один день можно ходить, и не заскучаешь! Но весь Кунгур, конечно, за день не обойти - столько историй, мест, тропинок, баек, улочек, домов, мостов… Ездили с компанией коллег, взрослые - дети, скучно не было никому! Уехали с сувенирами и хорошим настроением! Благодарим за организацию. Всегда хочется наподольше и на побольше))

  • О
    Ольга
    23 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Кунгуру
    Спасибо большое за экскурсию по Кунгуру, экскурсовод Галина очень интересно рассказала про Кунгур и ответила на все наши вопросы.
  • Н
    Наталия
    18 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Кунгуру с посещением Кунгурской ледяной пещеры
    Очень понравилась экскурсия по Кунгуру, особая благодарность экскурсоводу Галине Васильевне.

Ответы на вопросы от путешественников по Кунгуру в категории «Индивидуальные»

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  5. Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Сколько стоит экскурсия по Кунгуру в июне 2024
Сейчас в Кунгуре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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