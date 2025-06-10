Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Бер...
«Остаток дня проведём на корабле, где вы попробуете силы в разных качествах, от загребного до рулевого»
4 июл в 11:00
4 авг в 11:00
60 000 ₽ за человека
Детский сплав по реке Вуокса
Начало: Ленинградская область, Приозерск
26 июл в 10:00
9 авг в 10:00
от 15 800 ₽ за человека
Дети Робинзона. Палаточный лагерь на Вуоксе
Начало: Ленинградская область, Приозерск
«Сегодня в планах — небольшая водная прогулка»
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
37 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий10 июня 2025Организовано великолепно, еда понравилась)
- ААнна21 мая 2025Выдается все необходимое для похода, простроено очень вкусное меню! Организация приготовления пищи на высоте!
- РРадик13 мая 2025Заманили трансфером из Питера. Большой микрик доставил до базы с остановкой в Приозерске. Питание на уровне (кускус не зашёл). В целом все понравилось, кроме долгого ожидания всех участников ранним питерским утром.
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Приозерске в июне 2025
Сейчас в Приозерске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 15 800 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Приозерске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025