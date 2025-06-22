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Комсомольский пруд – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Комсомольский пруд» в Липецке, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
3100 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Посетите Площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Соборную площадь и многое другое. Возможность изменить программу по вашему желанию
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по главным достопримечательностям Липецка
Индивидуальная прогулка по Липецку познакомит вас с театром драмы, Соборной площадью, Нижним и Верхним парками, каскадом фонтанов и площадью Петра Великого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 июня 2025
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Лучшее, что можно сделать за несколько часов в Липецке - это пойти на экскурсию с Александром! Очень живой и интересный рассказ, и теперь мотивация у нас узнать чуть больше об истории города. От души рекомендую.
  • A
    Aleksey
    22 июня 2025
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Отличная экскурсия!!! Все понравилось!
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2025
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Эмоции от экскурсии переполняют (положительные:)). Открыли для себя Липецк, благодаря Александру. Александр реальный Профессионал, классный рассказчик и замечательный человек. Все отзывы, написанные
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    про экскурсию и Александра - реальная правда, присоединяемся к каждому слову, там столько теплых слов, что и придумать новые весьма сложно:) Прогноз погоды был весьма неблагоприятный, боялись дождя, но Александр обещал развести тучи руками, и он это выполнил:) светило Солнце:) Экскурсия вместо двух часов длилась три., и все прошло на одном дыхании. Когда будем еще в Липецке - обязательно, повторим - у Александра хватит информации на 10 таких экскурсий:) Спасибо Александру

  • p
    prozorov
    12 мая 2021
    Обзорная экскурсия по Липецку
    Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5
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    часа побывали во всех значимых местах города. Мы получили массу впечатлений и ответы на свои вопросы. Отдельное спасибо за рекомендации где и что купить в качестве сувениров и подарков, что нужно обязательно попробовать, где можно вкусно и недорого покушать

  • Е
    Елена
    5 октября 2020
    Обзорная экскурсия по Липецку
    Экскурсия была исторической.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Комсомольский пруд»

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  2. Самое главное
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  5. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2025
Сейчас в Липецке в категории "Комсомольский пруд" можно забронировать 3 экскурсии от 3100 до 5000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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