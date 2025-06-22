Индивидуальная
до 7 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
Завтра в 10:00
13 июл в 10:00
3100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Посетите Площадь Петра Великого, Нижний и Верхний парки, Соборную площадь и многое другое. Возможность изменить программу по вашему желанию
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по главным достопримечательностям Липецка
Индивидуальная прогулка по Липецку познакомит вас с театром драмы, Соборной площадью, Нижним и Верхним парками, каскадом фонтанов и площадью Петра Великого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июня 2025Лучшее, что можно сделать за несколько часов в Липецке - это пойти на экскурсию с Александром! Очень живой и интересный рассказ, и теперь мотивация у нас узнать чуть больше об истории города. От души рекомендую.
- AAleksey22 июня 2025Отличная экскурсия!!! Все понравилось!
- ЮЮлия14 июня 2025Эмоции от экскурсии переполняют (положительные:)). Открыли для себя Липецк, благодаря Александру. Александр реальный Профессионал, классный рассказчик и замечательный человек. Все отзывы, написанные
- pprozorov12 мая 2021Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5
- ЕЕлена5 октября 2020Экскурсия была исторической.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Комсомольский пруд»
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