1 отзыв оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Липецку

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1 отзыв
Гиды В.
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Обзорная экскурсия по Липецку
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Обзорная экскурсия по Липецку
Обзорная экскурсия по Липецку
Вы увидите Площадь Петра Великого, на которой возвышается символ города - памятник императору Петру I; Нижний парк 🌳 (памятник Липским заводам — «Пушки», минеральный источник, часовня св. Петра и Павла), пруд Верхнего железного завода; Древне-Успенскую церковь ⛪, Верхний парк (место легендарного открытия залежей руды Петром I), Соборную площадь с Христорождественским собором 18 века и многое другое.
Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу? Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Вы можете побывать в музее Новолипецкого металлургического комбината, в котором представлена история 📖 крупнейшего завода России, заглянуть в дом-музей им. Г. В. Плеханова, посетить зоопарк или поехать в семейный парк развлечений "Кудыкина гора" под Задонском - вот малая часть того, что у нас есть!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Липецку
Обзорная экскурсия по Липецку

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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