1 отзыв оставили туристы

Вы увидите Площадь Петра Великого, на которой возвышается символ города - памятник императору Петру I; Нижний парк 🌳 (памятник Липским заводам — «Пушки», минеральный источник, часовня св. Петра и Павла), пруд Верхнего железного завода; Древне-Успенскую церковь ⛪, Верхний парк (место легендарного открытия залежей руды Петром I), Соборную площадь с Христорождественским собором 18 века и многое другое.

Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу? Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!

Вы можете побывать в музее Новолипецкого металлургического комбината, в котором представлена история 📖 крупнейшего завода России, заглянуть в дом-музей им. Г. В. Плеханова, посетить зоопарк или поехать в семейный парк развлечений "Кудыкина гора" под Задонском - вот малая часть того, что у нас есть!