1 отзыв оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Липецку

Познакомьтесь с историей Липецка и его достопримечательностями. Площадь Петра Великого, соборы и парки ждут вашего визита
Липецк известен не только заводами, но и богатой историей. Экскурсия включает посещение площади Петра Великого, Христорождественского собора и Верхнего парка.

Путешественники могут изменить маршрут и добавить посещение музея Новолипецкого металлургического комбината или зоопарка. Для бронирования в праздничные даты требуется предоплата. Это отличный способ открыть для себя Липецк с новой стороны
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🏛 Возможность изменить маршрут
  • 🌳 Прогулка по паркам
  • 🗿 Памятник Петру I
  • 🏞 Минеральные источники

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой. В октябре и апреле также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но доступна для тех, кто не боится низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Липецку
Обзорная экскурсия по Липецку
Обзорная экскурсия по Липецку

Что можно увидеть

  • Площадь Петра Великого
  • Христорождественский собор
  • Верхний парк
  • Нижний парк
  • Древне-Успенская церковь

Описание экскурсии

Прогулка по Площадь Петра Великого

Вас ждет удивительное путешествие по Площадь Петра Великого, где величественно возвышается памятник императору Петру I - символ нашего города. Здесь вы сможете насладиться красотой Нижнего парка, в котором находятся:

  • Памятник Липским заводам — «Пушки»;
  • Минеральный источник;
  • Часовня св. Петра и Павла;
  • Пруд Верхнего железного завода.

Не упустите возможность посетить Древне-Успенскую церковь и Верхний парк, известный местом легендарного открытия залежей руды Петром I. Вы также можете полюбоваться Соборной площадью с Христорождественским собором XVIII века и другими историческими достопримечательностями.

Уникальные экскурсии

Вы уже были на обзорной экскурсии или хотите что-то новое? Это не проблема! Мы предлагаем множество интересных альтернатив:

  • Посетите музей Новолипецкого металлургического комбината и узнайте историю одного из крупнейших заводов России;
  • Загляните в дом-музей им. Г. В. Плеханова;
  • Отправьтесь в зоопарк и насладитесь встречей с животными;
  • Совершите выезд в семейный парк развлечений "Кудыкина гора" под Задонском.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет нам организовать для вас незабываемый опыт!

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Чудесный экскурсовод Ольга Александровна! Очень интересный рассказ об истории города и известных людях. Без спешки и суеты мы за 2,5 часа побывали во всех значимых местах города. Мы получили массу впечатлений и ответы на свои вопросы. Отдельное спасибо за рекомендации где и что купить в качестве сувениров и подарков, что нужно обязательно попробовать, где можно вкусно и недорого покушать
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