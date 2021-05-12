1 отзыв оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться природой и архитектурой. В октябре и апреле также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но доступна для тех, кто не боится низких температур.

Липецк известен не только заводами, но и богатой историей. Экскурсия включает посещение площади Петра Великого, Христорождественского собора и Верхнего парка. Путешественники могут изменить маршрут и добавить посещение музея Новолипецкого металлургического комбината или зоопарка. Для бронирования в праздничные даты требуется предоплата. Это отличный способ открыть для себя Липецк с новой стороны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Площадь Петра Великого

Вас ждет удивительное путешествие по Площадь Петра Великого, где величественно возвышается памятник императору Петру I - символ нашего города. Здесь вы сможете насладиться красотой Нижнего парка, в котором находятся:

Памятник Липским заводам — «Пушки»;

Минеральный источник;

Часовня св. Петра и Павла;

Пруд Верхнего железного завода.

Не упустите возможность посетить Древне-Успенскую церковь и Верхний парк, известный местом легендарного открытия залежей руды Петром I. Вы также можете полюбоваться Соборной площадью с Христорождественским собором XVIII века и другими историческими достопримечательностями.

Уникальные экскурсии

Вы уже были на обзорной экскурсии или хотите что-то новое? Это не проблема! Мы предлагаем множество интересных альтернатив:

Посетите музей Новолипецкого металлургического комбината и узнайте историю одного из крупнейших заводов России;

Загляните в дом-музей им. Г. В. Плеханова;

Отправьтесь в зоопарк и насладитесь встречей с животными;

Совершите выезд в семейный парк развлечений "Кудыкина гора" под Задонском.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет нам организовать для вас незабываемый опыт!