Мои заказы

Верхний парк – экскурсии в Липецке

Найдено 4 экскурсии в категории «Верхний парк» в Липецке, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Липецком
Пешая
На микроавтобусе
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Липецкие этюды
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Липецку
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз выбор пал на Липецк
    читать дальше

    и Елец. Экскурсия Липецкие этюды была содержательной и интересной. Прогулялись по Нижнему парку и Верхнему. Затем по центру. Увидели всё, что было запланировано! Всем рекомендуем! Липецк понравился! Милые и как визитная карточка города с металлургической промышленностью везде фигурки из металла. С другой стороны город-курорт! Были в Липецком бювете, попробовали воды.
    Спасибо гиду Андрею, интересно рассказывал, информация воспринималась хорошо!

    Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот разМы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз
  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Очень интересная экскурсия. Будут рекомендовать её друзьям. Думаю, что будет интересно и детям.
  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Знакомство с Липецком
    Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом! В Липецке не первый раз, но захотелось пройтись по городу именно с экскурсией. Отличный вариант
    читать дальше

    для знакомства с городом. Галина, спасибо Вам еще раз. Выбранный Вами маршрут, подача материала, интересные факты из истории города, прекрасное чувство юмора сделали экскурсию увлекательной. Нам очень понравилось. 😊

  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Андрей, провел нам отличную экскурсию! Рассказал много интересного о городе, учитывая то, что в городе мало исторических мест, самим ходить смотреть нечего) но когда тебе рассказывают разные факты и истории все выглядит совсем в другом свете! Спасибо 🌷
  • Н
    Надежда
    4 ноября 2025
    Липецкие этюды
    Прекрасная экскурсия, информативно и эмоционально. Нам очень понравилось.
  • Ю
    Юрий
    21 октября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Прекрасная прогулка!
    На небольшом, по сути, пятачке удалось познакомиться с красивой историей Липецка.
  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    9 октября вечером, поскольку находились с коллегами в командировке, мы побывали на экскурсии "Липецк сквозь эпохи". Понравилось все: и город,
    читать дальше

    и экскурсия, и особенно экскурсовод Денис. Экскурсия интересная, живая, с юмором. Несмотря на то, что большая часть экскурсии прошла в темноте, мы увидели все! Для тех, кто первый раз в городе и располагает небольшим количеством временем, эта экскурсия идеальный вариант.

  • С
    Софья
    16 октября 2025
    Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
    Очень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, вела рассказ непринужденно, с юмором,
    читать дальше

    но в тоже время очень корректно. Видно, что человек любит свой город и любит о нем рассказывать. Катерина поведала нам такие факты, про которые мы никогда не слышали, открыла новые места и объекты. Спасибо ей большое! Искренне рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, велаОчень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, велаОчень понравилась экскурсия! Катерина очень грамотный и компетентный экскурсовод, она отвечала на все наши вопросы, вела
  • Н
    Никита
    12 октября 2025
    Знакомство с Липецком
    Выражаем огромную благодарность за интересную экскурсию по Липецку! Время пролетело незаметно, маршрут экскурсии проходил по самым значимым местам и достопримечательностям города. Были рассказаны даже дополнительные вещи, которые дополняли общие факты об истории города. Спасибо большое за приятное общение и времяпровождение❤️
  • С
    Станислав
    9 октября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Денис лучший экскурсовод за всю историю моих путешествий.

    Путешествую много. Везде беру экскурсии.

    Рекомендую. Не пожалеете.
  • А
    Алина
    5 октября 2025
    Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
    Если можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый раз, суперожиданий от экскурсии у
    читать дальше

    меня не было. Екатерина легко и интересно открывала мне как жил город от начала основания до сегодняшних дней. Липецк - это жемчужина с минеральными источниками, напоминает Кавказ своими подъёмами и склонами, не зря его сделали городом-курортом. День я провела прекрасно, было настолько интересно, что к нам ненадолго присоединились местные жительницы и тоже с удовольствием послушали рассказ про историю Липецка, надеюсь вернусь сюда ещё не раз. Отдельное спасибо за подарок - липовый чай) Буду пить и вспоминать эту прекрасную поездку!

    Если можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый разЕсли можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый разЕсли можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый разЕсли можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый разЕсли можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый разЕсли можно было поставить оценку 10 звёзд, то поставила бы! Я в Липецке была первый раз
  • Д
    Дмитрий
    29 сентября 2025
    Знакомство с Липецком
    Отличный гид! Очень понравилось! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    24 сентября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Денис интересный,профессиональныйгид, любящий свою профессию и знающий свой город. Отвечал на все вопросы. Время 2,5 часа пролетели как мгновение, что говорит о высоком качестве услуги. Рекомендую.
  • А
    Алексей
    22 сентября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!
    Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!Хорошая экскурсия, все подробно и интересно, насыщенно про историю Липецка!
  • В
    Вячеслав
    8 сентября 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Отличная экскурсия. Интересно рассказывает. Хочется слушать и слушать. Все понятно доходчиво.
  • В
    Винтина
    3 сентября 2025
    Знакомство с Липецком
    Галина является очень знающим и приятным в общении экскурсоводом. Даёт очень интересный материал по истории края. Огромное ей спасибо!
  • Н
    Наталия
    8 августа 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Профессионально, доходчиво. Проводит аналогии с другими горадами, из- за этого экскурсия становится ещё интересней.
  • В
    Владимир
    3 августа 2025
    Липецкие этюды
    Провел экскурсию Иван, остались очень довольны. Спасибо.
  • А
    Андрей
    2 августа 2025
    Знакомство с Липецком
    Галина - замечательный экскурсовод, каких сейчас осталось не так уж и много. Она - человек, влюбленный в свой город, очень
    читать дальше

    интересно рассказывает о важнейших событиях, сформировавших современный облик города, учитывает уровень подготовки слушателей и их физические возможности. Время, отведенное на экскурсию, пролетело быстро, а значит, нам было интересно!

  • Е
    Евгений
    2 августа 2025
    Липецк сквозь эпохи
    Экскурсия очень понравилась, Денис рассказал интересные факты об истории Липецкой области. Понравилось, что экскурсовод охватил широкий спектр тем, что послужило целостному представлению о Липецке во времени. Экскурсия была длительная, но совершенно не утомительная. Рекомендуем от души.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Верхний парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Липецком
  2. Липецкие этюды
  3. Липецк сквозь эпохи
  4. Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Какие места ещё посмотреть в Липецке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборная площадь
  2. Христорождественский собор
  3. Самое главное
  4. Дом купца Русинова
  5. Дом аптекаря Вяжлинского
  6. Древне-Успенская церковь
  7. Нижний парк
  8. Никольская церковь
Сколько стоит экскурсия по Липецку в декабре 2025
Сейчас в Липецке в категории "Верхний парк" можно забронировать 4 экскурсии от 3800 до 5400. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2025 год по теме «Верхний парк», 110 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль