Е Екатерина Липецкие этюды В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)

Е Елена Липецк: путешествие длиною в 300 лет Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.

С Светлана Липецк сквозь эпохи читать дальше Липецк не интересный город для экскурсий особых иллюзий не питали. Но Денис- потрясающий рассказчик, который провел всех нас за руку по истории Липецка от момента его создания, нахождения "святой" воды и железной руды, до современности. Причем все это сопровождалось иллюстрациями, фотографиями, планами местности. Очень понравилась организация. Денис был пунктуален, в отличном настроении. На протяжении всей экскурсии сумел удержать внимание не только взрослых, но и изначально скептически настроенного подростка. От всей души рекомендуем экскурсию и Дениса! Много новой информации, очень интересно, познавательно. Видно что человек очень увлечен своей работой и компетентен, слушать было одно удовольствие!!! 10 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,

Б Борис Липецк сквозь эпохи Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.

Ю Юлия Липецкие этюды Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,

И Игорь Липецк: путешествие длиною в 300 лет Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.

О Ольга Знакомство с Липецком Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!

Т Татьяна Липецк сквозь эпохи Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.

Н Наталия Знакомство с Липецком Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!