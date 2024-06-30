Музеи и искусство Липецка

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Липецке, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Липецком
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
35 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
«Кроме того, я раскрою имена героев местной авиации и расскажу о позабытом в России имени Георгия Плеханова у дома-музея первого русского марксиста»
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
🚶 Пешая
57 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
«Путешествие начнётся на площади Авиаторов, далее вы прогуляетесь по старинному Быхановому саду, свернёте на центральную улицу Зегеля и дойдёте до дома-музея Плеханова»
10 июля в 10:00
13 июля в 10:00
3 100 за всё до 10 чел.
Музей ретротехники «Автолегенда»
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
«Музейная коллекция вызывает массу эмоций не только у тех, кто вырос в стране Советов, но и у молодёжи, знакомой с бытом СССР по старым снимкам и кинофильмам»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Во-первых, на экскурсию мы немного опоздали! Александр подождал нас, за что ему большое спасибо! Если бы мы не попали на
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    экскурсию, мы не узнали бы столько интересного про неизвестный нам до той поры город Липецк! Александр прекрасный рассказчик! Он провел нас по всем интересным местам города, естесственно, сопровождая это путесшествие интереснейшими рассказами об истории, достопримечательностях, интересных людях города! В компании Александра нам было очень комфортно, как будто мы его знаем всю жизнь! Очень рекомендуем эту экскурсию Александра! Спасибо ему за приятнейшее общение и интереснейшее путешествие!

  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
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    настоящий профессионал! К тому же очень здорово преподносит содержание экскурсии, с юмором, с вниманием к интересам и вопросам слушателей. Если вы впервые в городе и хотите его узнать и понять, экскурсия с Александром - это лучшее, что можно придумать. Рекомендуем.

  • В
    Владимир
    7 июня 2024
    Знакомство с Липецком
    Огромное спасибо Галине за увлекательное путешествие по Липецку! Экскурсия была очень интересной и позновательной!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Знакомство с Липецком
    Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Липецком
  2. Липецк: путешествие длиною в 300 лет
  3. Музей ретротехники «Автолегенда»
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  2. Самое главное
  3. Древне-Успенская церковь
  4. Христорождественский собор
  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2024
Сейчас в Липецке в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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