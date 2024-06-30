1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
«Кроме того, я раскрою имена героев местной авиации и расскажу о позабытом в России имени Георгия Плеханова у дома-музея первого русского марксиста»
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
«Путешествие начнётся на площади Авиаторов, далее вы прогуляетесь по старинному Быхановому саду, свернёте на центральную улицу Зегеля и дойдёте до дома-музея Плеханова»
10 июля в 10:00
13 июля в 10:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
«Музейная коллекция вызывает массу эмоций не только у тех, кто вырос в стране Советов, но и у молодёжи, знакомой с бытом СССР по старым снимкам и кинофильмам»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья30 июня 2024Во-первых, на экскурсию мы немного опоздали! Александр подождал нас, за что ему большое спасибо! Если бы мы не попали на
- ММарина17 июня 2024С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
- ВВладимир7 июня 2024Огромное спасибо Галине за увлекательное путешествие по Липецку! Экскурсия была очень интересной и позновательной!
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
- ООльга1 мая 2024Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
- ННаталия20 апреля 2024Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Музеи»
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