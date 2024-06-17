Дом-музей Плеханова – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Плеханова» в Липецке, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Проследить эпохи города и открыть самые яркие факты из его жизни: от лечебных вод до космонавтики
Начало: На площади Авиаторов
26 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 100 за всё до 10 чел.
Знакомство с Липецком
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Увидеть главные достопримечательности города и посетить заповедник с реликтовыми растениями
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
8 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
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    настоящий профессионал! К тому же очень здорово преподносит содержание экскурсии, с юмором, с вниманием к интересам и вопросам слушателей. Если вы впервые в городе и хотите его узнать и понять, экскурсия с Александром - это лучшее, что можно придумать. Рекомендуем.

  • В
    Владимир
    7 июня 2024
    Знакомство с Липецком
    Огромное спасибо Галине за увлекательное путешествие по Липецку! Экскурсия была очень интересной и позновательной!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Знакомство с Липецком
    Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Дом-музей Плеханова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Христорождественский собор
  2. Нижний парк
  3. Самое главное
  4. Древне-Успенская церковь
  5. Соборная площадь
  6. Дом купца Русинова
  7. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июне 2024
Сейчас в Липецке в категории "Дом-музей Плеханова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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