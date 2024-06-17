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И Игорь Липецк: путешествие длиною в 300 лет Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.

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