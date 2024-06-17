1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Проследить эпохи города и открыть самые яркие факты из его жизни: от лечебных вод до космонавтики
Начало: На площади Авиаторов
26 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Увидеть главные достопримечательности города и посетить заповедник с реликтовыми растениями
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
8 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 июня 2024С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
- ВВладимир7 июня 2024Огромное спасибо Галине за увлекательное путешествие по Липецку! Экскурсия была очень интересной и позновательной!
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
- ИИгорь4 мая 2024Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.
- ООльга1 мая 2024Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
- ННаталия20 апреля 2024Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Дом-музей Плеханова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июне 2024
Сейчас в Липецке в категории "Дом-музей Плеханова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2024 год по теме «Дом-музей Плеханова», 91 ⭐ отзыв, цены от 3100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август