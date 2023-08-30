Уходящая в горизонт синева Байкала, заснеженные макушки Хамар-Дабана, слепящее яркое солнце, запах нагретых солнцем сосен и лиственниц под шум байкальских волн. Всё это о знаменитой Большой Байкальской тропе. Тропа проходит вдоль берега Байкала, иногда уходя в распадки Приморского хребта.

Маршрут интересен тем, кто любит первозданную природу, свежий воздух и выбирает активный отдых. На нашем пути будут и горы, и красивые берега, поросшие лесом, прекрасный Байкал подарит вам свою летнюю прохладу, а солнце уникальный байкальский загар. В пути обязательно будет остановка на обед, чтобы как следует подкрепиться и продолжить путь.