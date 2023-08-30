Большая Байкальская тропа

Индивидуальная экскурсия по Байкалу: путешествие по Большой Байкальской тропе

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Большая Байкальская тропа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Уходящая в горизонт синева Байкала, заснеженные макушки Хамар-Дабана, слепящее яркое солнце, запах нагретых солнцем сосен и лиственниц под шум байкальских волн. Всё это о знаменитой Большой Байкальской тропе. Тропа проходит вдоль берега Байкала, иногда уходя в распадки Приморского хребта.

Маршрут интересен тем, кто любит первозданную природу, свежий воздух и выбирает активный отдых. На нашем пути будут и горы, и красивые берега, поросшие лесом, прекрасный Байкал подарит вам свою летнюю прохладу, а солнце уникальный байкальский загар. В пути обязательно будет остановка на обед, чтобы как следует подкрепиться и продолжить путь.

Программа

За один день мы преодолеем около 20 км. из посёлка Листвянка до посёлка Большие коты, где нас будет ждать катер, который отвезет обратно в Листвянку. Ориентировочное прибытие в 19:00.

Важно! Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживнаие Работа инструктора Обед Разрешение на посещение национального парка Трекинговые палки Аренда катера на переход
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки

Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день

Похожие туры из Листвянки

Дайвинг на Байкале
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Дайвинг на Байкале
Исследовать подводный мир озера в сопровождении опытного инструктора
30 авг
31 авг
1 сен
2 сен
11 000 за человека
Ваш лучший день на Байкале
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
Ваш лучший день на Байкале
Исследовать Листвянку, погрузиться на дно озера и покататься на каяках или хаски
от вашего отеля
Сегодня
27 авг
28 авг
29 авг
12 900 за всё до 4 чел.
Лучший день в Листвянке
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Лучший день в Листвянке
По договоренности
Завтра
27 авг
28 авг
29 авг
13 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Листвянке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ