Индивидуальная экскурсия по Байкалу: путешествие по Большой Байкальской тропе
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Уходящая в горизонт синева Байкала, заснеженные макушки Хамар-Дабана, слепящее яркое солнце, запах нагретых солнцем сосен и лиственниц под шум байкальских волн. Всё это о знаменитой Большой Байкальской тропе. Тропа проходит вдоль берега Байкала, иногда уходя в распадки Приморского хребта.
Маршрут интересен тем, кто любит первозданную природу, свежий воздух и выбирает активный отдых. На нашем пути будут и горы, и красивые берега, поросшие лесом, прекрасный Байкал подарит вам свою летнюю прохладу, а солнце уникальный байкальский загар. В пути обязательно будет остановка на обед, чтобы как следует подкрепиться и продолжить путь.
Программа
За один день мы преодолеем около 20 км. из посёлка Листвянка до посёлка Большие коты, где нас будет ждать катер, который отвезет обратно в Листвянку. Ориентировочное прибытие в 19:00.
Важно! Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживнаие Работа инструктора Обед Разрешение на посещение национального парка Трекинговые палки Аренда катера на переход
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.