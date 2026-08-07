Благодаря этому туру, вы не только сможете порадовать глаз великолепием природы Листвянки, но открыть для себя множество интереснейшей информации во время посещения уникальных музеев — Байкальского музея и архитектурно-этнографического музея «Тальцы».
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Музей Тальцы — погружение в жизнь Сибири Тальцинский музей деревянного зодчества и этнографии позволяет посетителям окунуться в быт и культуру русских, сибиряков прошлых веков. Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов, вы сможете лучше узнать эти места через быт старожильческого населения. Музей расположен на 67 гектарах заповедной земли и представляет собой копии зданий из исторических сибирских деревень, в том числе дома, усадьбы, церкви и здание школы. Вы сможете приобрести изделия местных мастеров. Одно из самых уникальных мест на земле Мы посетим один из лучших научных музеев России. Центр биоэволюции видов. Вы увидите огромные аквариумы и познакомитесь с подводной фауной. Сможете понаблюдать за нерпами, огромными омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. В музее Байкала имеется модель батискафа, с помощью которой вы сможете «погрузиться» на дно озера. Также в режиме онлайн мы понаблюдаем за байкальскими нерпами, которые уютно устроились на лежбище на Ушканьих островах. Вас ждёт приятная прогулка по набережной Листвянки, а также много всего другого. Важная информация: По вашему желанию мы сможем прокатиться на каяках, катерах или лошадях, а также исследовать дно «Славного моря» под руководством профессиональных дайверов.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входной билет в музей «Тальцы» - 300 руб. /чел.
- Входной билет в музей Байкала - 410 руб. /чел.
- Проезд в обе стороны на подъемнике к каменю Черского - 400 руб. /чел.
- По желанию прогулка на катере (1 час) - 1700 руб. /чел, поездка на каяках, конях - 6000 руб. и дайвинг - от 7000 руб., катание на хаски - от 1700 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездили с Максимом, очень приятный гид, много интересной информации нам рассказал, комфортное вождение)
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Н
Для меня и моей коллеги на самом деле был лучший день в Листвянке благодаря нашему замечательному гиду Марие! Незабываемые впечатления от посещения музея "Тальцы" и музея Байкала, где мы и
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Е
Нам не очень повезло с погодой. Моросил мелкий дождик. Мы побывали в Тальцах, в музее Листвянки и на камне Черкесского. Канатная дорога была вся в тумане, ощущение, когда на высоте
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Я
Листвянка Спасибо гиду Евгению за действительно лучший день в Листвянке. Информации ровно столько сколько нужно, чтобы она была интересна и полезна. Евгений отвечал на все вопросы, никуда не торопил, дал
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М
Листвянка Спасибо гиду Евгению за действительно лучший день в Листвянке. Информации ровно столько сколько нужно, чтобы она была интересна и полезна. Евгений отвечал на все вопросы, никуда не торопил, дал
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И
Замечательный гид Тамара!!! всегда была на связи, вовремя забрала нас из отеля. Мы были с дочкой легко одеты - Тамара дала нам теплые варежки и шарфы. Много рассказывала о истории,
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Входит в следующие категории Листвянки
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