Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Благодаря этому туру, вы не только сможете порадовать глаз великолепием природы Листвянки, но открыть для себя множество интереснейшей информации во время посещения уникальных музеев — Байкальского музея и архитектурно-этнографического музея «Тальцы». 5 11 отзывов

Мария Ваш гид в Листвянке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 8 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Музей Тальцы — погружение в жизнь Сибири Тальцинский музей деревянного зодчества и этнографии позволяет посетителям окунуться в быт и культуру русских, сибиряков прошлых веков. Я расскажу о культуре и верованиях бурятов, эвенков и тофов, вы сможете лучше узнать эти места через быт старожильческого населения. Музей расположен на 67 гектарах заповедной земли и представляет собой копии зданий из исторических сибирских деревень, в том числе дома, усадьбы, церкви и здание школы. Вы сможете приобрести изделия местных мастеров. Одно из самых уникальных мест на земле Мы посетим один из лучших научных музеев России. Центр биоэволюции видов. Вы увидите огромные аквариумы и познакомитесь с подводной фауной. Сможете понаблюдать за нерпами, огромными омулями, сигами, осетрами и узнаете о функции микроскопических рачков. В музее Байкала имеется модель батискафа, с помощью которой вы сможете «погрузиться» на дно озера. Также в режиме онлайн мы понаблюдаем за байкальскими нерпами, которые уютно устроились на лежбище на Ушканьих островах. Вас ждёт приятная прогулка по набережной Листвянки, а также много всего другого. Важная информация: По вашему желанию мы сможем прокатиться на каяках, катерах или лошадях, а также исследовать дно «Славного моря» под руководством профессиональных дайверов.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входной билет в музей «Тальцы» - 300 руб. /чел.

Входной билет в музей Байкала - 410 руб. /чел.

Проезд в обе стороны на подъемнике к каменю Черского - 400 руб. /чел.

По желанию прогулка на катере (1 час) - 1700 руб. /чел, поездка на каяках, конях - 6000 руб. и дайвинг - от 7000 руб., катание на хаски - от 1700 руб. /чел. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.