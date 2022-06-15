Иркутская область – это настоящая Сибирь. Здесь есть большая река, непроходимая тайга и здесь случались ударные стройки. Город Иркутск – это ворота на озеро Байкал. Безусловно самыми основными достопримечательностями этого края является уникальная природа. Священное озеро Байкал покоряет каждого путешественника.

По пути посетим музей под открытым небом Тальцы, поднимемся на смотровую площадку Камень Черского и заглянем в музей Байкала

Увлекательный день в Листвянке

Погуляем по старинному сибирскому городу, заглянем в краеведческий музей, а также полюбуемся кружевными деревянными домами

Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге – невероятному памятнику инженерного мастерства

Познакомимся с основами традиционной культуры и религии бурят

Программа тура по дням

1 день Встреча

Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту. Туристов из МСК встречаем в 18:35. Туристов из Спб встречаем в 00:05 (03.01.22). Трансфер в отель. Размещение в отеле.

2 день Экскурсия по Иркутску

Завтрак в отеле. Экскурсия по Иркутску. Иркутск – старинный сибирский город, который возник на месте острога, построенного в XVII веке. Сегодня Иркутск находится в ряду крупнейших городов России. Это многонациональный сибирский город. Здесь сохранились уникальные старинные кружевные деревянные дома, а самое главное это то, что Иркутск это ворота на Байкал. Обед. Экскурсия в краеведческий музей Иркутска. Один из старейших музеев России, который был основан в декабре 1782 года по инициативе иркутского губернатора Ф.Клички. В настоящее время в музее расположено несколько отделов: отдел природы, отдел истории, экспозиционный отдел "Окно в Азию", выставочный отдел "Музейная студия", экспозиционный отдел "Музей В.Г. Распутина", ледокол "Ангара", Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). (оплачивается дополнительно) Возвращение в отель. Свободное время.

3 день Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музей

Завтрак в отеле. Переезд в Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». «Тальцы» – это уникальное собрание памятников архитектуры, истории и этнографии XVII–XX вв. В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: бурятская, эвенкийская, тофаларская и русская. Буряты, эвенки и тофы являются коренными народностями Прибайкалья. Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 29 000 экспонатов. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. (оплачивается дополнительно) Переезд в поселок Листвянка. Название поселку дали лиственницы, которые растут здесь в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест, сравнивая поселение с Ялтой. Листвянка находится в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангары, на берегу Байкала. Прогулка по побережью Байкала. Зимой прогулка по льду Байкала. Подъем на смотровую площадку Камень Черского. С обзорной площадки открывается завораживающий панорамный вид. В ясную погоду можно увидеть южную котловину Байкала, исток Ангары, порт Байкал и даже можно разглядеть заснеженные вершины Хамар-Дабана. Обед. Экскурсия в Байкальский музей. Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук получил статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения в 1993 году. Здесь собирают и хранят научные данные о климате, флоре, фауне, воде и взаимном влиянии озера и окружающей среды. Важно, что научные сведения для посетителей представляют в доступной для понимания форме (входные билеты оплачиваются дополнительно). В зимний период для желающих катание в упряжках Хаски (оплачивается дополнительно). Возвращение в Иркутск. Свободное Время.

4 день Поселок Усть-Ордынский. Встреча заката на Ольхоне

Завтрак в отеле. Переезд в поселок Усть-Ордынский. Буряты – это одна из самых многочисленных народностей, которая населяет территорию Сибири, а Усть-Ордынский район интересен тем, что здесь из поколения в поколение передаются основы традиционной культуры бурят. Экскурсия в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа. В фондах музея собраны предметы этнографии, археологии и фотодокументы. Так же на территории музея расположен комплекс Бурятская крестьянская усадьба конца XIX-начала XX века (оплачивается дополнительно). Посещение Усть-Ордынского дацана. Обед (оплачивается дополнительно). Переезд к паромной переправе на остров Ольхон. Переправа на остров. Переезд в поселок Хужир. Размещение в отеле/турбазе. Вечерняя прогулка на священный мыс Бурхан (Скала Шаманка). Мыс Бурхан – это самый известный символ Байкала и одно из самых загадочных мест. Встреча заката. Ужин на турбазе.

5 день Мыс Хобой

Поездка на мыс Хобой. Это самый северный мыс на острове Ольхон. Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. По дороге остановки на мысе Харанцы, мысе любви (Шунтэ), у скалы три Брата, в бухте Песчаная. Пикник со свежеприготовленной ухой. Возвращение в поселок Хужир. Переезд к паромной переправе. Переправа с острова. Переезд в Иркутск. Ужин в дороге. Размещение в отеле.

6 день Свободный день. КБЖД по желанию

Завтрак в отеле. Свободный день в Иркутске. Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества. Сегодня, говоря о КБЖД, подразумевают ее западную часть от истока реки Ангара до города Слюдянка (71-168 км.), которая выведена из транзитного движения. Ни одна железная дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов, как этот участок КБЖД. На протяжении 85 километров здесь сохранились тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки вековой давности, все это на фоне мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек (оплачивается дополнительно). Ужин в отеле.

7 день Отъезд