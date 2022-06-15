Магия священного Байкала

Иркутская область - это настоящая Сибирь. Здесь есть большая река, непроходимая тайга

4.7
3 отзыва
Иркутская область – это настоящая Сибирь. Здесь есть большая река, непроходимая тайга и здесь случались ударные стройки. Город Иркутск – это ворота на озеро Байкал. Безусловно самыми основными достопримечательностями этого края является уникальная природа. Священное озеро Байкал покоряет каждого путешественника.
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Магия священного Байкала
Ближайшие даты:
02
янв
26
фев

Что вас ожидает 🤩

Местный колорит
Местный колорит
Познакомимся с основами традиционной культуры и религии бурят
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге – невероятному памятнику инженерного мастерства
Главный сибирский город Иркутск
Главный сибирский город Иркутск
Погуляем по старинному сибирскому городу, заглянем в краеведческий музей, а также полюбуемся кружевными деревянными домами
Увлекательный день в Листвянке
Увлекательный день в Листвянке
По пути посетим музей под открытым небом Тальцы, поднимемся на смотровую площадку Камень Черского и заглянем в музей Байкала

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Прибытие в Иркутск.

Встреча в аэропорту.

Туристов из МСК встречаем в 18:35.

Туристов из Спб встречаем в 00:05 (03.01.22).

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

ВстречаВстречаВстреча
2 день
Экскурсия по Иркутску

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Иркутску.

Иркутск – старинный сибирский город, который возник на месте острога, построенного в XVII веке.

Сегодня Иркутск находится в ряду крупнейших городов России.

Это многонациональный сибирский город.

Здесь сохранились уникальные старинные кружевные деревянные дома, а самое главное это то, что Иркутск это ворота на Байкал.

Обед.

Экскурсия в краеведческий музей Иркутска.

Один из старейших музеев России, который был основан в декабре 1782 года по инициативе иркутского губернатора Ф.Клички.

В настоящее время в музее расположено несколько отделов: отдел природы, отдел истории, экспозиционный отдел "Окно в Азию", выставочный отдел "Музейная студия", экспозиционный отдел "Музей В.Г. Распутина", ледокол "Ангара", Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова). (оплачивается дополнительно)

Возвращение в отель.

Свободное время.

Экскурсия по ИркутскуЭкскурсия по ИркутскуЭкскурсия по ИркутскуЭкскурсия по ИркутскуЭкскурсия по Иркутску
3 день
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музей

Завтрак в отеле.

Переезд в Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

«Тальцы» – это уникальное собрание памятников архитектуры, истории и этнографии XVII–XX вв. В музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: бурятская, эвенкийская, тофаларская и русская.

Буряты, эвенки и тофы являются коренными народностями Прибайкалья.

Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 29 000 экспонатов.

Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. (оплачивается дополнительно)

Переезд в поселок Листвянка.

Название поселку дали лиственницы, которые растут здесь в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест, сравнивая поселение с Ялтой. Листвянка находится в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангары, на берегу Байкала.

Прогулка по побережью Байкала.

Зимой прогулка по льду Байкала.

Подъем на смотровую площадку Камень Черского.

С обзорной площадки открывается завораживающий панорамный вид.

В ясную погоду можно увидеть южную котловину Байкала, исток Ангары, порт Байкал и даже можно разглядеть заснеженные вершины Хамар-Дабана.

Обед.

Экскурсия в Байкальский музей.

Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук получил статус самостоятельного научно-исследовательского учреждения в 1993 году.

Здесь собирают и хранят научные данные о климате, флоре, фауне, воде и взаимном влиянии озера и окружающей среды.

Важно, что научные сведения для посетителей представляют в доступной для понимания форме (входные билеты оплачиваются дополнительно).

В зимний период для желающих катание в упряжках Хаски (оплачивается дополнительно).

Возвращение в Иркутск.

Свободное Время.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музейАрхитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музейАрхитектурно-этнографический музей «Тальцы». Байкальский музей
4 день
Поселок Усть-Ордынский. Встреча заката на Ольхоне

Завтрак в отеле.

Переезд в поселок Усть-Ордынский.

Буряты – это одна из самых многочисленных народностей, которая населяет территорию Сибири, а Усть-Ордынский район интересен тем, что здесь из поколения в поколение передаются основы традиционной культуры бурят.

Экскурсия в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа.

В фондах музея собраны предметы этнографии, археологии и фотодокументы.

Так же на территории музея расположен комплекс Бурятская крестьянская усадьба конца XIX-начала XX века (оплачивается дополнительно).

Посещение Усть-Ордынского дацана.

Обед (оплачивается дополнительно).

Переезд к паромной переправе на остров Ольхон.

Переправа на остров.

Переезд в поселок Хужир.

Размещение в отеле/турбазе.

Вечерняя прогулка на священный мыс Бурхан (Скала Шаманка).

Мыс Бурхан – это самый известный символ Байкала и одно из самых загадочных мест.

Встреча заката.

Ужин на турбазе.

Поселок Усть-Ордынский. Встреча заката на ОльхонеПоселок Усть-Ордынский. Встреча заката на ОльхонеПоселок Усть-Ордынский. Встреча заката на ОльхонеПоселок Усть-Ордынский. Встреча заката на Ольхоне
5 день
Мыс Хобой

Поездка на мыс Хобой.

Это самый северный мыс на острове Ольхон.

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

По дороге остановки на мысе Харанцы, мысе любви (Шунтэ), у скалы три Брата, в бухте Песчаная.

Пикник со свежеприготовленной ухой.

Возвращение в поселок Хужир.

Переезд к паромной переправе.

Переправа с острова.

Переезд в Иркутск.

Ужин в дороге.

Размещение в отеле.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день
Свободный день. КБЖД по желанию

Завтрак в отеле.

Свободный день в Иркутске.

Для желающих экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).

Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества.

Сегодня, говоря о КБЖД, подразумевают ее западную часть от истока реки Ангара до города Слюдянка (71-168 км.), которая выведена из транзитного движения.

Ни одна железная дорога в мире не обладает таким количеством рукотворных объектов, как этот участок КБЖД.

На протяжении 85 километров здесь сохранились тоннели, водоотводы, мосты, подпорные стенки вековой давности, все это на фоне мысов и утесов, обнаженных при строительстве дороги скальников, живописных долин рек (оплачивается дополнительно).

Ужин в отеле.

7 день
Отъезд

Завтрак в отеле (ланч-бокс)

Трансфер в аэропорт.

Туристы из МСК – трансфер обратный в аэропорт к рейсу в 09:50.

Туристы из Спб – обратный трансфер в аэропорт к рейсу в 10:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Иркутске и в отеле/на турбазе на острове Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

ДатыДвухместноеОдноместное
02.01.202246 50063 000
26.02.202249 50066 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Проживание в отеле в Иркутске с завтраком
  • Питание: 3 ужина 2 обеда пикник на мысе Хобой
  • Проживание в отеле/на турбазе на острове Ольхон с ужином и завтраком
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Иркутску
  • Поездка на остров Ольхон с пикником
  • Поездка в Листвянку
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Индивидуальный трансфер – 1 500 руб. в одну сторону
  • Входной билет в краеведческий музей Иркутска – 200 руб., пенсионный – 70 руб.
  • Входной билеты музей Тальцы – 250 руб.
  • Входной билет в Байкальский музей – 310 руб.
  • Катание на упряжках Хаски
  • Посещение Усть-Ордынского музея – 100 руб.
  • Экскурсия по КБЖД – 5 200 руб., доплата за место со стороны Байкала – 700 руб., обед в поезде – 700 руб. (оплачивается при покупке тура)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
  • S7 Airlines: Санкт-Петербург - Иркутск S76378 13:05 - 00:05 (прилет 03.01.22)
  • Иркутск - Санкт-Петербург S76377 10:30 - 12:05

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
  • Аэрофлот: Москва - Иркутск SVO SU1444 07:40 - 18:35
  • Иркутск - Москва SVO SU1443 09:50 - 11:10

Туристов из МСК встречаем в 18.35, трансфер обратный в аэропорт к рейсу в 09:50.

Туристов из Спб встречаем в 00:05 (03.01.22), обратный трансфер в аэропорт к рейсу в 10:30.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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