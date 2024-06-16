1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка

Вас встретят в иркутском аэропорту, где вы познакомитесь с гидом и группой.

Далее трансфер до Листвянки и размещение в уютной гостинице.

Передохнув с дороги, отправимся на обзорную экскурсию.

Экспозиции Байкальского музея объединяют различные знания об озере.

Вы узнаете о местных флоре и фауне, геологии и истории становления Байкала.

Также здесь можно познакомиться с милыми и озорными эндемиками озера – байкальскими нерпами!

При желании можно устроить погружение на озёрное дно в виртуальном батискафе.

На смотровой площадке «Камень Черского» вы сделаете великолепные фотографии снежных хребтов Хамар-Дабана, глубоких вод Байкала и реки Ангара.

Чтобы попасть на эту локацию, мы воспользуемся кресельным подъёмником, который безопасно довезёт нас до самого верха.

Вечером все соберутся на ужин, где у вас будет возможность поделиться первыми впечатлениями от Байкала!