Путешествие по льду Байкала

Групповой тур в Листвянке
В этот тур мы постарались вложить максимум впечатлений, которые только возможно получить за 5 дней.

Нас ждёт и уютная Листвянка, и катание на коньках, собачьих упряжках и хивусе, посещение этнопарка и священных мест.

Для аутентичности мы добавили в программу прогулку на местный рыбный рынок, а для культурного обогащения — арт-галерею Ощепкова. Присоединяйтесь, поездка обещает быть удивительной!
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
Ближайшие даты:
7
фев
14
фев
19
фев
28
фев
8
мар
13
мар

Что вас ожидает:

Катание на аэроходе
Катание на аэроходе
Пройдём более 200 км. вдоль западного побережья Байкала — из Листвянки к Ольхону
На упряжках с ветерком
На упряжках с ветерком
Познакомимся с байкальскими хаски в усадьбе Тюрюминых и прокатимся с ними по льду!
Прикосновение к искусству
Прикосновение к искусству
Отправимся в арт-галерею, где при желании сможем приобрести сувениры на память
Этнический приём
Этнический приём
Узнаем о культуре и быте бурят, научимся национальному танцу ёхор и отведаем обед в юрте!
Места Силы
Места Силы
Посетим визитную карточку Байкала – мыс Бурхан, святое место для шаманов Сибири
Такой удивительный лёд
Такой удивительный лёд
Ледовые гроты, хрустальные торосы и метановые пузыри — лишь неполный список чудес озера

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Катание на собачьих упряжках, Камень Черского, байкальский музей

Утром мы встретим вас в аэропорту Иркутска, откуда нас ждет поездка до Листвянки – поселка у Байкала, расположенного в истоке Ангары. Здесь начинается наше путешествие!

Взбодриться после перелета поможет катание на собачьих упряжках. В усадьбе Тюрюминых содержат особую породу собак – байкальских хаски.

После катания согреемся горячим чаем, а затем отправимся на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается невероятный вид на исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, хребет Хабар-Дабан.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов Листвянки – «Маяк», попробуем блюда местной кухни.

Далее мы посетим рыбный рынок и заселимся в отель. Но вскоре нас ждёт увлекательная экскурсия в байкальский музей.

Закончим насыщенный день в ресторане «Байкал», для желающих доступны баня и сауна.

Листвянка. Катание на собачьих упряжках, Камень Черского, байкальский музейЛиствянка. Катание на собачьих упряжках, Камень Черского, байкальский музейЛиствянка. Катание на собачьих упряжках, Камень Черского, байкальский музей
2 день

Катание на коньках и Хивусе. Петроглифы Сагаан Заба, Ольхонские ворота

После завтрака мы берем в аренду коньки, а затем садимся на аэроход «Хивус».

Нам предстоит пройти более 200 км. вдоль западного побережья Байкала, по маршруту Листвянкао. Ольхон.

Проедем по прекрасному льду у посёлка Большое Голоустное, посетим самое солнечное место на Байкале – бухту Песчаную, откуда открывается вид на скалы Малая и Большая Колокольня.

Нас ждут бескрайние просторы, многообразие байкальского льда и живописные скалы.

Остановимся на утёсе Сагаан Заба, с его знаменитыми петроглифами. По пути будем греться горячим чаем и обязательно пообедаем.

Далее проходим пролив Ольхонские ворота, покидаем просторы Большого моря и двигаемся по льду Малого – местные жители уважительно называют Байкал Морем.

Ближе к вечеру нас ждет заселение в гостиницу «Вилла Малина» в посёлке Хужир и долгожданный ужин в ресторане отеля.

Важно: программа может меняться в зависимости от формирования ледяных полей и торосов (каждый год они находятся в разных местах), а также от погодных условий.

Во время остановки на обед в бухте Песчаная будет 45-60 минут для прогулки на коньках.

Катание на коньках и Хивусе. Петроглифы Сагаан Заба, Ольхонские воротаКатание на коньках и Хивусе. Петроглифы Сагаан Заба, Ольхонские воротаКатание на коньках и Хивусе. Петроглифы Сагаан Заба, Ольхонские ворота
3 день

Экскурсия по льду Байкала к мысу Хобой, пикник на озере, мыс Бурхан. Арт-галерея

Утро начнётся с экскурсии по льду Байкала на внедорожниках-«буханках» УАЗ до самой северной точки острова Ольхон – мыса Хобой, что на бурятском языке означает «клык».

По дороге нас ждут ледовые гроты и хрустальные торосы словно из сказки «Снежная королева».

Днём – пикник прямо на льду озера, из свежеприготовленной на костре ухи из омуля.

На обратном пути посетим визитную карточку Байкала – мыс Бурхан, святое место для шаманов Сибири.

Вечером заедем в арт-галерею Ощепкова, где приобретём на память или в подарок сувениры от лучших мастеров региона, а также посетим экспозицию работ местного художника.

Экскурсия займет почти целый день.

Экскурсия по льду Байкала к мысу Хобой, пикник на озере, мыс Бурхан. Арт-галереяЭкскурсия по льду Байкала к мысу Хобой, пикник на озере, мыс Бурхан. Арт-галереяЭкскурсия по льду Байкала к мысу Хобой, пикник на озере, мыс Бурхан. Арт-галерея
4 день

Долина Каменных духов, этнопарк «Золотая орда». Возвращение в Иркутск

После завтрака мы отправляемся в Иркутск через Тажеранские степи.

Эти места – потрясающее сочетание байкальских ландшафтов. Здесь встречаются и песчаные дюны, и отдельно стоящие скальники с древними рисунками.

В центре степи есть несколько минеральных соленых озер и знаменитая Долина Каменных духов – овеянное легендами место скопления огромных каменных изваяний.

По пути мы остановимся на обед в настоящей бурятской юрте, в этнопарке «Золотая орда».

Познакомимся с бытом и обычаями бурят, вместе научимся национальному бурятскому танцу ёхор.

На обед — блюда традиционной бурятской кухни: сочные буузы, исходящие паром, наваристый бухлёр, душистый тарасун.

Получив мощный заряд энергии, продолжаем путь, и ближе к вечеру возвращаемся в Иркутск, заселяемся в отель и отправляемся в исторический центр города в один из лучших ресторанов.

Долина Каменных духов, этнопарк «Золотая орда». Возвращение в ИркутскДолина Каменных духов, этнопарк «Золотая орда». Возвращение в ИркутскДолина Каменных духов, этнопарк «Золотая орда». Возвращение в Иркутск
5 день

Прогулка по Иркутску, отправление домой

Настала пора прощаться с этими благодатными землями!

Если вылет после обеда, то у вас есть время погулять по Иркутску и посмотреть на знаменитую некогда столицу купечества Сибири, где в прекрасном состоянии сохранились многие старинные памятники архитектуры.

Прогулка по Иркутску, отправление домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Варианты проживания

Байкал

1 ночь
Байкал

Экоотель Villa Malina

2 ночи
Экоотель Villa Malina

Irkustsk City Center

1 ночь
Irkustsk City Center

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида – опытного тимлидера, с которым путешествие для всех участников станет незабываемым
  • Проживание в комфортабельных экоотелях, размещение двухместное
  • Завтраки и обеды во все дни путешествия
  • Трансфер из/в аэропорт в день начала и окончания тура (на комфортном автобусе Mercedes Sprinter)
  • Аэроход на воздушной подушке «Хивус»
  • Аренда внедорожников «УАЗ»
  • Катание на собачьих упряжках
  • Аренда коньков во 2-й день тура
  • Кресельный подъёмник на «Камень Черского»
  • Сборы за посещение «Прибайкальского национального парка»
Что не входит
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Ужины
  • Аренда бани
  • Аренда снегоходов
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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