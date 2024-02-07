1 день

Листвянка. Катание на собачьих упряжках, Камень Черского, байкальский музей

Утром мы встретим вас в аэропорту Иркутска, откуда нас ждет поездка до Листвянки – поселка у Байкала, расположенного в истоке Ангары. Здесь начинается наше путешествие!

Взбодриться после перелета поможет катание на собачьих упряжках. В усадьбе Тюрюминых содержат особую породу собак – байкальских хаски.

После катания согреемся горячим чаем, а затем отправимся на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается невероятный вид на исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, хребет Хабар-Дабан.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов Листвянки – «Маяк», попробуем блюда местной кухни.

Далее мы посетим рыбный рынок и заселимся в отель. Но вскоре нас ждёт увлекательная экскурсия в байкальский музей.

Закончим насыщенный день в ресторане «Байкал», для желающих доступны баня и сауна.