Нас ждёт и уютная Листвянка, и катание на коньках, собачьих упряжках и хивусе, посещение этнопарка и священных мест.
Для аутентичности мы добавили в программу прогулку на местный рыбный рынок, а для культурного обогащения — арт-галерею Ощепкова. Присоединяйтесь, поездка обещает быть удивительной!
фев
фев
фев
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка. Катание на собачьих упряжках, Камень Черского, байкальский музей
Утром мы встретим вас в аэропорту Иркутска, откуда нас ждет поездка до Листвянки – поселка у Байкала, расположенного в истоке Ангары. Здесь начинается наше путешествие!
Взбодриться после перелета поможет катание на собачьих упряжках. В усадьбе Тюрюминых содержат особую породу собак – байкальских хаски.
После катания согреемся горячим чаем, а затем отправимся на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается невероятный вид на исток Ангары, Кругобайкальскую железную дорогу, хребет Хабар-Дабан.
Пообедаем в одном из лучших ресторанов Листвянки – «Маяк», попробуем блюда местной кухни.
Далее мы посетим рыбный рынок и заселимся в отель. Но вскоре нас ждёт увлекательная экскурсия в байкальский музей.
Закончим насыщенный день в ресторане «Байкал», для желающих доступны баня и сауна.
Катание на коньках и Хивусе. Петроглифы Сагаан Заба, Ольхонские ворота
После завтрака мы берем в аренду коньки, а затем садимся на аэроход «Хивус».
Нам предстоит пройти более 200 км. вдоль западного побережья Байкала, по маршруту Листвянка – о. Ольхон.
Проедем по прекрасному льду у посёлка Большое Голоустное, посетим самое солнечное место на Байкале – бухту Песчаную, откуда открывается вид на скалы Малая и Большая Колокольня.
Нас ждут бескрайние просторы, многообразие байкальского льда и живописные скалы.
Остановимся на утёсе Сагаан Заба, с его знаменитыми петроглифами. По пути будем греться горячим чаем и обязательно пообедаем.
Далее проходим пролив Ольхонские ворота, покидаем просторы Большого моря и двигаемся по льду Малого – местные жители уважительно называют Байкал Морем.
Ближе к вечеру нас ждет заселение в гостиницу «Вилла Малина» в посёлке Хужир и долгожданный ужин в ресторане отеля.
Важно: программа может меняться в зависимости от формирования ледяных полей и торосов (каждый год они находятся в разных местах), а также от погодных условий.
Во время остановки на обед в бухте Песчаная будет 45-60 минут для прогулки на коньках.
Экскурсия по льду Байкала к мысу Хобой, пикник на озере, мыс Бурхан. Арт-галерея
Утро начнётся с экскурсии по льду Байкала на внедорожниках-«буханках» УАЗ до самой северной точки острова Ольхон – мыса Хобой, что на бурятском языке означает «клык».
По дороге нас ждут ледовые гроты и хрустальные торосы словно из сказки «Снежная королева».
Днём – пикник прямо на льду озера, из свежеприготовленной на костре ухи из омуля.
На обратном пути посетим визитную карточку Байкала – мыс Бурхан, святое место для шаманов Сибири.
Вечером заедем в арт-галерею Ощепкова, где приобретём на память или в подарок сувениры от лучших мастеров региона, а также посетим экспозицию работ местного художника.
Экскурсия займет почти целый день.
Долина Каменных духов, этнопарк «Золотая орда». Возвращение в Иркутск
После завтрака мы отправляемся в Иркутск через Тажеранские степи.
Эти места – потрясающее сочетание байкальских ландшафтов. Здесь встречаются и песчаные дюны, и отдельно стоящие скальники с древними рисунками.
В центре степи есть несколько минеральных соленых озер и знаменитая Долина Каменных духов – овеянное легендами место скопления огромных каменных изваяний.
По пути мы остановимся на обед в настоящей бурятской юрте, в этнопарке «Золотая орда».
Познакомимся с бытом и обычаями бурят, вместе научимся национальному бурятскому танцу ёхор.
На обед — блюда традиционной бурятской кухни: сочные буузы, исходящие паром, наваристый бухлёр, душистый тарасун.
Получив мощный заряд энергии, продолжаем путь, и ближе к вечеру возвращаемся в Иркутск, заселяемся в отель и отправляемся в исторический центр города в один из лучших ресторанов.
Прогулка по Иркутску, отправление домой
Настала пора прощаться с этими благодатными землями!
Если вылет после обеда, то у вас есть время погулять по Иркутску и посмотреть на знаменитую некогда столицу купечества Сибири, где в прекрасном состоянии сохранились многие старинные памятники архитектуры.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Варианты проживания
Байкал
Экоотель Villa Malina
Irkustsk City Center
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида – опытного тимлидера, с которым путешествие для всех участников станет незабываемым
- Проживание в комфортабельных экоотелях, размещение двухместное
- Завтраки и обеды во все дни путешествия
- Трансфер из/в аэропорт в день начала и окончания тура (на комфортном автобусе Mercedes Sprinter)
- Аэроход на воздушной подушке «Хивус»
- Аренда внедорожников «УАЗ»
- Катание на собачьих упряжках
- Аренда коньков во 2-й день тура
- Кресельный подъёмник на «Камень Черского»
- Сборы за посещение «Прибайкальского национального парка»
- Что не входит
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Ужины
- Аренда бани
- Аренда снегоходов
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору