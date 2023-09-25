Программа включает посещение главных байкальских святынь: скала Шаманка, мыс Хобой, остров Огой, бухта Песчаная и многое другое! Вы увидите потрясающие панорамы на акваторию Малого моря и открытый Байкал, постоите у «края мира» и с удовольствием насладитесь местной кухней! Путешествие про километры дорог, глубокие воды самого большого озера планеты и незабываемые впечатления! Давайте раскроем секреты Байкала вместе!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского - Листвянка
Вас встретят в иркутском аэропорту, где вы познакомитесь с гидом и группой.
Далее трансфер до Листвянки и размещение в уютной гостинице.
Передохнув с дороги, отправимся на обзорную экскурсию.
Экспозиции Байкальского музея объединяют различные знания об озере.
Вы узнаете о местных флоре и фауне, геологии и истории становления Байкала.
Также здесь можно познакомиться с милыми и озорными эндемиками озера – байкальскими нерпами!
При желании можно устроить погружение на озёрное дно в виртуальном батискафе.
На смотровой площадке «Камень Черского» вы сделаете великолепные фотографии снежных хребтов Хамар-Дабана, глубоких вод Байкала и реки Ангара.
Чтобы попасть на эту локацию, мы воспользуемся кресельным подъёмником, который безопасно довезёт нас до самого верха.
Вечером все соберутся на ужин, где у вас будет возможность поделиться первыми впечатлениями от Байкала!
Листвянка
Этот день можно посвятить более глубокому изучению Листвянки.
Загляните в многочисленные сувенирные лавки, купите омуля и сига на рынке или поднимитесь на высоту птичьего полёта на колесе обозрения.
При желании можете отправиться на экскурсию «Бухта Песчаная» (не входит в стоимость).
Вы увидите первозданную байкальскую природу, белый песок и знаменитые «ходульные» деревья.
Добраться до бухты можно только по воде – вас ждёт красивая прогулка на катере вдоль береговой линии Байкала.
Мы будем любоваться прозрачной водой и живописными мысами.
Благодаря Большой и Малой колокольням – скалам, закрывающим бухту от ветра, на Песчанке всегда сохраняется хорошая погода.
Далее прогуляемся по окрестностям бухты.
Там вы и увидите «ходульные» деревья, словно застывшие в полушаге.
Их корни выглядывают из-под земли на несколько метров!
Поразительно, как растения смогли приспособиться к таким сложным условиям!
После у вас останется свободное время для того, чтобы полежать на солнышке и искупаться в прохладной байкальской воде.
Вечером возвращаемся в Листвянку.
Листвянка - Ольхон - Скала Шаманка
Отправляемся в место, где нам предстоит познать тайны энергетической силы Байкала.
Располагайтесь в комфортном микроавтобусе – нас ждёт дорога до острова Ольхон.
В пути мы остановимся у памятников Орлу и Бродяге.
Рядом с этими местами открывается потрясающий вид на древнюю степь.
Также планируется остановка на обед в одном из кафе (за свой счёт).
При желании можете попробовать блюда бурятской кухни – горячие позы, хушуры или ароматный бухлёр.
На паромной переправе нас будут ждать десятки кружащих в небе чаек!
Когда паром трогается с места, то за ним на бреющем полёте выдвигается крылатое сопровождение.
Это зрелище по-настоящему завораживает!
На острове доезжаем до посёлка Хужир и заселяемся в отель.
Ближе к вечеру мы отправимся на прогулку к скале Шаманка.
Как только вы поднимитесь на мыс Бурхан, вам откроется легендарный вид на Шаманку.
Она приковывает взгляд, словно рядом нет ничего другого.
Всё дело в исходящей от неё невероятно мощной энергетике.
Не просто так Шаманка стала символом Ольхона!
Также вы увидите 13 священных столбов Сэргэ, которые олицетворяют героев преданий.
Вечером мы полюбуемся невероятным байкальским закатом.
Не зря Ольхон славится безоблачным небом и большим количеством солнечных дней.
Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон
Отправляемся к мысу Хобой – месту энергетической силы и самой северной точке Ольхона.
Наше приключение пройдёт на УАЗах, без которых невозможно представить здешние дороги.
В пути вы увидите густые леса, сменяющиеся степью, и песчаные дюны, обрывающиеся скалистыми склонами.
Неповторимая природа Ольхона поражает своим разнообразием.
В наиболее живописных локациях мы будем делать остановки.
Мыс Хобой – это источник мистики и загадочной мифологической составляющей острова.
Здесь другой воздух, другие облака – всё другое!
Мир древних преданий и легенд оживает.
Вместе с этим приходит осознание: «Я будто на краю света!».
После устроим обед-пикник посреди одной из самых красивых локаций Байкала.
Только представьте, как это будет здорово!
Перед вами простирается безбрежные озёрные просторы, над головой раскинулось синее небо, а под ногами твёрдо стоит священная земля Ольхона.
Великолепно!
После дня, наполненного новыми впечатлениями и шикарными фотографиями, той же дорогой возвращаемся в Хужир.
Свободный день
В свободный день вы можете выбрать отдых на ваш вкус.
За доп. плату мы рекомендуем посетить одну из двух экскурсий.
К острову Огой через минеральный источник или путешествие по юго-восточной части озера.
1. Экскурсия к острову Огой. Проходит на быстроходном катере. По пути запланирована остановка у источника, обогащённого ионами серебра. Вода в нём имеет целебные свойства. Причаливаем у острова. Здесь вы увидите буддийскую Ступу просветления. Если обойти её 108 раз, то сможешь достичь главной цели буддизма — обрести просветление. Но чтобы почувствовать минимальный эффект, достаточно сделать 7 оборотов и загадать желание. Если ваши помыслы чисты, то оно обязательно сбудется!
2. Экскурсия по острову на автомобиле. Мы увидим поразительные места юга Ольхона, посетим укромные заливы и немного узнаем о древней истории этих мест. Вас ждут замечательные виды на прибрежную территорию Хужира, остров Огой, Большое и Малое море. Гид расскажет вам легенды об одинокой берёзе в Семисоснах и таинственных курыканах, построивших Курыканскую стену. Мы увидим залив Харгой, мыс Кобылья Голова, озеро «Сердце» и удивительный природный «замок» Хулы. Это будет невероятно интересная поездка!
После экскурсий у вас будет время для принятия солнечных ванн на пляже, катания на sup-доске, прогулок по Хужиру и посиделок в атмосферных кафе.
Ольхон - Иркутск
Наступают заключительные часы вашего знакомства с Байкалом.
Рекомендуем встретить рассвет!
Вы увидите невероятно яркую палитру цветов!
В комфортном микроавтобусе мы доедем до Иркутска.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
- Листвянка: гостиница «Крестовая Падь» (2 ночи) или аналогичная по классу;
- Ольхон: база отдыха «Ольхонские терема» (3 ночи) или аналогичная по классу.
Доплата за одноместное размещение: 13 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» 3
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
База отдыха «Ольхонские терема»
Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансферы по всему маршруту
- Работа гида на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
- Питание по программе:1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак4 день - завтрак, обед-пикник5 день - завтрак6 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак, обед-пикник
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- Экскурсия в музей Байкала
- Экскурсия на камень Черского
- Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
- Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимостьэкскурсия на быстроходном катере в бухту Песчаная - 9 500 руб. /чел. экскурсия на быстроходном катере к острову Огой - 4500 руб. /чел
- Экскурсия на быстроходном катере в бухту Песчаная - 9 500 руб. /чел
- Экскурсия на быстроходном катере к острову Огой - 4500 руб. /чел
- Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость:
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет скидка 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гид Виктория очень грамотный, знающий, обаятельный экскурсовод.
Были уместными свободные дни.
Хорошее размещение.