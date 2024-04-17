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Авторский тур
5 дней
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ААнна5 апреля 2024Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на
- ССавельева1 апреля 2024Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
- ЛЛариса27 марта 2024Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен,
- ЯЯна21 марта 2024Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.
- ААлександр5 марта 2024В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).
- ЛЛюдмила15 февраля 2024Спасибо огромное за положительные эмоции! Всё понравилось! Замечательные гиды! Изумительный Байкал! Всем рекомендую! Особенно хочу отметить водителя на Ольхоне Юрия Михайловича! Он интересный собеседник, отлично поет и варит исключительно вкусную уху из омуля!
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Места силы»
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