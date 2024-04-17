А Ася Зимний экскурсионный тур по Байкалу Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Зимний экскурсионный тур по Байкалу Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

А Анна Ледяная зима Байкала читать дальше Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄 Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на

С Савельева Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!

Л Лариса Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут читать дальше нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение. Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен,

Я Яна Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.

А Александр Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).