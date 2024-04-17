Туры к местам силы в Листвянке

Найдено 5 туров в категории «Места силы» в Листвянке, цены от 60 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 60 000 за человека
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 60 000 за человека
Ледяная зима Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледяная зима Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 63 000 за человека
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 63 000 за человека
Путешествие по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Путешествие по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
89 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на
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    Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄

    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶
  • С
    Савельева
    1 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
    Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен,
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    нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.

  • Я
    Яна
    21 марта 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.
    Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен
  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
    В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).
  • Л
    Людмила
    15 февраля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу
    Спасибо огромное за положительные эмоции! Всё понравилось! Замечательные гиды! Изумительный Байкал! Всем рекомендую! Особенно хочу отметить водителя на Ольхоне Юрия Михайловича! Он интересный собеседник, отлично поет и варит исключительно вкусную уху из омуля!

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Места силы»

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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Места силы" можно забронировать 5 авторских туров от 60 000 до 89 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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